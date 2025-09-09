एक-एक कर 6 मुस्लिम देशों पर इजरायल का हमला; बेबसी में हाथ मलता रह गया मुस्लिम ब्रदरहुड!
Zee Salaam

Israel Qatar Attack: इजरायल ने पिछले कुछ महीनों में गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और अब कतर पर हमले किए हैं. इनमें सिर्फ़ ईरान ने पलटवार कर इजरायल को सीज़फायर के लिए मजबूर किया. अब सवाल उठ रहा है कि क्या क़तर पर हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ खड़े होंगे.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:35 PM IST

Israel Qatar Attack: मिडिल ईस्ट में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं. इजरायल ने क़तर की राजधानी दोहा पर हमला किया है. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है. इजरायल का कहना है कि वह हमास के अधिकारियों के ठिकानों पर हमला किया है. इस हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि कई घर तबाह हो गए हैं. लोग सड़क पर भागते दिख रहे हैं.

वहीं, इस हमले को इजरायल ने सही फैसला बताया है. इजरायली वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर किए गए हमले की तारीफ करते हुए इसे सही फैसला बताया है. स्मोट्रिच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी इजरायल के लंबे हाथों से कोई छूट नहीं है और न ही मिलेगी."

कतर ने हमले की निंदा की
हमास के जराए के हवाले से अल जजीरा ने बताया कि इजरायली हमलों में समूह के उन अधिकारियों को निशाना बनाया गया जो ट्रम्प के युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दोहा में बैठक कर रहे थे. इस हमले के बाद कतर ने इजरायल की निंदा की है. कतर ने कहा कि दोहा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाकर किए गए कायराना इजरायली हमले की कड़ी निंदा करता है. यह आपराधिक हमला सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन है और कतरवासियों तथा कतर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है.

ईरान ने की इजरायली हमले की निंदा
ईरान ने दोहा में इजरायली हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दोहा में हमास अधिकारियों पर इज़राइली हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का "खतरनाक" उल्लंघन बताया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाकेई ने सरकारी टीवी को बताया, "यह बेहद खतरनाक और आपराधिक कार्रवाई सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विनियमों का घोर उल्लंघन है, कतर की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है."

6 मुस्लिम देशों पर इजरायल का हमला
इजरायल ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद अपने हमलों का दायरा लगातार बढ़ाता ही जा रहा है. पहले लेबनान, सीरिया और यमन को निशाना बनाया गया और अब कतर भी इस दायरे में आ गया है. कतर की राजधानी दोहा पर इज़रायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और तेज़ी से बढ़ने की आशंका है. इस हमले के तुरंत बाद ईरान सक्रिय हो गया और कतर के समर्थन में बयान दिया है.

देखते रह गए मुस्लिम देश, इजरायल ने कर दिया कतर पर हमला
पिछले दो सालों में इजरायल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमले किए हैं. सिर्फ ईरान ने ही इज़रायल पर बड़ा हमला किया और नेतन्याहू की सेना को कड़ी टक्कर दी. आखिरकार इजरायल को ईरान के आगे झुकना पड़ा और युद्धविराम की गुहार लगानी पड़ी, तब जाकर ईरान ने सीजफायर का ऐलान किया. ईरान ने इजरायल के साथ-साथ कतर और कई मुस्लिम देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, तब ज्यादातर मुस्लिम देशों ने ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा की थी और एकजुट होकर ईरान पर हमला करने की बात कर रहे थे. अब इजरायली हमले के बाद यह देखना बाकी है कि क्या मुस्लिम देश मिलकर इजरायल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Israel Qatar AttackIsrael strikes Qatar

