/इजरायल से समझौते के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, हिज़्बुल्लाह ने भी खोला मोर्चा

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Lebanon Protests Against Israel Deal: लेबनान में हिज़्बुल्लाह समर्थकों ने इजरायल के साथ हुए फ्रेमवर्क समझौते के खिलाफ रैली की. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, महीनों की सीधी बातचीत के बाद अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान और इजरायल के बीच एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने इस समझौते पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए लेबनान की राजधानी की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया. कई प्रदर्शनकारियों ने हिज़्बुल्लाह के झंडे लहराए, जो दक्षिणी लेबनान में इजरायल का सैन्य रूप से मुकाबला कर रहा है.
दरअसल, इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच अक्टूबर 2023 से अलग-अलग तीव्रता के साथ संघर्ष चल रहा है, लेकिन इजरायल ने दो बार इस संघर्ष को और बढ़ाया है. पहली बार सितंबर 2024 में और फिर लगभग चार महीने पहले. प्रदर्शनकारियों ने उस फ्रेमवर्क की आलोचना की, जो इजरायली सेना को उन इलाकों से हटने के लिए मजबूर नहीं करता जिन पर उसने कब्ज़ा कर रखा है. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ये वे लोग हैं जो इज़राइल के युद्ध से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं. इस युद्ध में 4,200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और मार्च की शुरुआत से ही बहुत से लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है.
समझौते को लेकर भड़के हिज़्बुल्लाह चीफ
2 मार्च को इज़रायल द्वारा किए गए हमले तब हुए जब हिज़्बुल्लाह ने एक साल से ज़्यादा समय में पहली बार इज़रायल पर हमला किया. यह हमला तेहरान में अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हवाई हमले में ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के मारे जाने के बाद हुआ था. हिज़्बुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने इस समझौते को "बेअसर और रद्द" घोषित करते हुए इसे "अपमानजनक, शर्मनाक और संप्रभुता का समर्पण" बताया, जबकि हिज़्बुल्लाह के सांसद हसन फदल्लाह ने लेबनान में "आंतरिक संघर्ष" की चेतावनी दी. अल जज़ीरा के मुताबिक, लेबनान की संसद के स्पीकर और अमल मूवमेंट पार्टी के प्रमुख नबीह बेरी ने कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच इस हफ़्ते हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौता "विरोधाभासी है और इसे लागू करना असंभव है."
'हुक्म थोपने वाला समझौता'
बेरी ने अपनी पार्टी द्वारा जारी एक बयान में कहा, "यह समझौता पास नहीं होगा और इसे इसके मौजूदा रूप में लागू नहीं किया जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि यह "हुक्म थोपने वाला समझौता है, न कि ऐसा समझौता जो लेबनान के अधिकारों की रक्षा करे. यह समझौता लेबनान के लोगों के बीच फूट डालने के लिए बनाया गया था, जिसे मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं."