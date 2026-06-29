/इजरायल से समझौते के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, हिज़्बुल्लाह ने भी खोला मोर्चा

समझौते को लेकर भड़के हिज़्बुल्लाह चीफ

2 मार्च को इज़रायल द्वारा किए गए हमले तब हुए जब हिज़्बुल्लाह ने एक साल से ज़्यादा समय में पहली बार इज़रायल पर हमला किया. यह हमला तेहरान में अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हवाई हमले में ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के मारे जाने के बाद हुआ था. हिज़्बुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने इस समझौते को "बेअसर और रद्द" घोषित करते हुए इसे "अपमानजनक, शर्मनाक और संप्रभुता का समर्पण" बताया, जबकि हिज़्बुल्लाह के सांसद हसन फदल्लाह ने लेबनान में "आंतरिक संघर्ष" की चेतावनी दी. अल जज़ीरा के मुताबिक, लेबनान की संसद के स्पीकर और अमल मूवमेंट पार्टी के प्रमुख नबीह बेरी ने कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच इस हफ़्ते हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौता "विरोधाभासी है और इसे लागू करना असंभव है."