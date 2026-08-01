'सीजफायर का खुला उल्लंघन', इजरायली हमलों पर भड़के लेबनान के PM नवाफ सलाम

IDF के मुताबिक, इस भूमिगत नेटवर्क में कई स्तर थे और इसे दो दशकों में बनाया गया था. IDF ने यह भी कहा कि यह दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह की 'बदर यूनिट' के लिए एक केंद्रीय कमांड सेंटर के तौर पर काम करता था और इसे "ईरानी आतंकवादी शासन द्वारा नियोजित और वित्तपोषित" किया गया था. IDF ने कहा कि यह नेटवर्क उत्तरी इजरायल के लिए खतरा था क्योंकि यह मेटुला और गैलिली पैनहैंडल से लगभग छह किलोमीटर दूर स्थित था.

IDF ने कहा, "युद्ध के दौरान, इस बुनियादी ढांचे से इजरायली नागरिकों और IDF सैनिकों पर दर्जनों UAV, विस्फोटक उपकरण और एंटी-टैंक मिसाइलें दागी गईं." उन्होंने आगे कहा, "आज रात, IDF ने भूमिगत सुरंग नेटवर्क के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया."