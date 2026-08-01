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'सीजफायर का खुला उल्लंघन', इजरायली हमलों पर भड़के लेबनान के PM नवाफ सलाम

Israel Lebanon Ceasefire Violation: लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने हाल ही में हुए इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है. इन हमलों को युद्धविराम समझौते का खुला उल्लंघन बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता बढ़ने का खतरा है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 01, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:03 AM IST
'सीजफायर का खुला उल्लंघन', इजरायली हमलों पर भड़के लेबनान के PM नवाफ सलाम

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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