'सीजफायर का खुला उल्लंघन', इजरायली हमलों पर भड़के लेबनान के PM नवाफ सलाम

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Israel Lebanon Ceasefire Violation: लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की हालिया सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की. उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और मौजूदा युद्धविराम समझौतों का सीधा उल्लंघन और UNESCO साइटों के लिए खतरा बताया. प्रधानमंत्री सलाम ने चेतावनी दी कि बढ़ते हमले दक्षिण में नागरिकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और साथ ही ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण धरोहर स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
सलाम ने कहा, "दक्षिणी लेबनान में जारी इजरायली हमले सीजफायर का खुला उल्लंघन हैं. साथ ही, ये लेबनान की संप्रभुता और सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और नियमों का भी घोर उल्लंघन हैं." उन्होंने आगे कहा, "ये हमले न सिर्फ तनाव बढ़ाने वाले निंदनीय रवैये को दर्शाते हैं, बल्कि दक्षिण में हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं. इसके अलावा, ये UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल पुरातात्विक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे देश के इतिहास का एक अनमोल हिस्सा हैं."
उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा है कि उसने सुरक्षा क्षेत्र में "सीमित गतिविधि" के दौरान दक्षिणी लेबनान में ब्यूफोर्ट रिज के नीचे कई अहम भूमिगत सुरंगों को नष्ट कर दिया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अगस्त में रोम में अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल-लेबनान वार्ता फिर से शुरू होने वाली है. IDF ने कहा कि सुरंग नेटवर्क हिज़्बुल्लाह के लिए एक केंद्रीय कमांड सेंटर के तौर पर काम करता था, जहां से उसके कमांडर युद्ध अभियानों का संचालन करते थे और इजरायली सैनिकों और नागरिकों पर हमले का निर्देश देते थे.
IDF के मुताबिक, इस भूमिगत नेटवर्क में कई स्तर थे और इसे दो दशकों में बनाया गया था. IDF ने यह भी कहा कि यह दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह की 'बदर यूनिट' के लिए एक केंद्रीय कमांड सेंटर के तौर पर काम करता था और इसे "ईरानी आतंकवादी शासन द्वारा नियोजित और वित्तपोषित" किया गया था. IDF ने कहा कि यह नेटवर्क उत्तरी इजरायल के लिए खतरा था क्योंकि यह मेटुला और गैलिली पैनहैंडल से लगभग छह किलोमीटर दूर स्थित था.
IDF ने कहा, "युद्ध के दौरान, इस बुनियादी ढांचे से इजरायली नागरिकों और IDF सैनिकों पर दर्जनों UAV, विस्फोटक उपकरण और एंटी-टैंक मिसाइलें दागी गईं." उन्होंने आगे कहा, "आज रात, IDF ने भूमिगत सुरंग नेटवर्क के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया."
इजरायली सेना ने कहा कि उसकी फोर्स ने पिछले कुछ हफ़्तों में ब्यूफोर्ट रिज इलाके में अपनी तैनाती पूरी कर ली है, साथ ही अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क पर ऑपरेशनल कंट्रोल बनाए रखा है और उसे नष्ट करने की तैयारी की है. IDF ने कहा, "IDF के सैनिक अली ताहिर रिज इलाके में ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, हाई अलर्ट पर हैं और बचाव और हमले, दोनों तरह की स्थितियों के लिए तैयार हैं. IDF सैनिकों पर हमलों का उसी के अनुसार जवाब दिया जाएगा." सेना ने यह भी कहा कि वह लेबनान के साथ सीजफायर समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है, साथ ही अपनी फोर्स के लिए खतरों को खत्म करने के मकसद से ऑपरेशन भी जारी रखे हुए है.