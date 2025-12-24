Advertisement
लीबिया के सेना प्रमुख की प्लेन क्रैश में मौत, अंकारा से उड़ान भरने के बाद हुआ हादसा

Libya Army Chief Plane Crash: तुर्की में एक प्राइवेट जेट क्रैश में लीबियाई सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद और चार अन्य लोग मारे गए. विमान अंकारा से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया. हादसे की वजह टेक्निकल खराबी मानी जा रही है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:21 AM IST

लीबिया के सेना प्रमुख की प्लेन क्रैश में मौत, अंकारा से उड़ान भरने के बाद हुआ हादसा

Libya Army Chief Plane Crash: लीबियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद की मंगलवार रात एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई. विमान में सवार चार दूसरे लोगों की भी इस हादसे में जान चली गई. यह दुर्घटना तुर्की की राजधानी अंकारा के पास हुई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनरल अल-हद्दाद एक प्राइवेट जेट से लीबिया लौट रहे थे. यह विमान अंकारा में उच्च-स्तरीय रक्षा वार्ता के बाद वापस आ रहा था. विमान ने रात करीब 8:30 बजे एसेनबोगा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया.

तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि विमान ने अंकारा के दक्षिण में हयमाना इलाके के पास इमरजेंसी लैंडिंग का सिग्नल भेजा था, लेकिन उसके बाद संपर्क टूट गया. विमान का मलबा बाद में हयमाना जिले के केसिक्कावाक गांव के पास मिला. स्थानीय टीवी चैनलों पर दिखाए गए सीसीटीवी फुटेज में आसमान में अचानक तेज रोशनी और विस्फोट जैसी तस्वीर दिखी, जिससे पता चलता है कि विमान हवा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

लीबिया के प्रधानमंत्री ने जताया दुख
लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा ने फेसबुक पर एक बयान में जनरल अल-हद्दाद की मौत की पुष्टि की. उन्होंने इसे एक दुखद हादसा बताया और कहा कि यह घटना लीबिया के लिए एक बड़ा नुकसान है. जनरल अल-हद्दाद के अलावा, विमान में ग्राउंड फोर्सेज के प्रमुख अल-फितौरी ग्रेबेल, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी के निदेशक महमूद अल-कुतावी, चीफ ऑफ स्टाफ सलाहकार मोहम्मद अल-असावी दीब और मीडिया ऑफिस के फोटोग्राफर मोहम्मद उमर अहमद महजूब भी सवार थे. कुछ रिपोर्ट्स में चालक दल के सदस्यों की संख्या का भी जिक्र है.

तुर्की के न्याय मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश
लीबियाई अधिकारियों के मुताबिक, दुर्घटना का शुरुआती कारण तकनीकी खराबी माना जा रहा है. हालांकि, तुर्की के न्याय मंत्रालय ने दुर्घटना की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया है. बताया गया है कि जनरल अल-हद्दाद ने अंकारा में तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलेर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेल्कुक बायराकटारोग्लू सहित वरिष्ठ तुर्की अधिकारियों से मुलाकात की थी. इन मुलाकातों का मकसद तुर्की और लीबिया के बीच सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करना था. इस घटना के बाद अंकारा एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया. 

