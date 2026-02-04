लीबिया में पसरा मातम, पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम की हत्या

Saif Al Islam Murder News: लीबिया के मरहूम तानाशाह मोअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की हत्या कर दी गई है. सैफ अल-इस्लाम की हत्या उत्तरी अफ्रीकी देश में की गई है. लीबिया के अधिकारियों ने बीते मंगलवार को इस हत्याकांड की जानकारी दी.

लीबिया के चीफ प्रॉसिक्यूटर ऑफिस के मुताबिक, 53 साल के सैफ अल-इस्लाम की हत्या राजधानी त्रिपोली से 136 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम में ज़िंटन शहर में हुई. ऑफिस ने एक बयान में कहा कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि सैफ अल-इस्लाम की गोली मारकर हत्या की गई, लेकिन उनकी हत्या के हालात के बारे में और जानकारी नहीं दी गई. सैफ अल-इस्लाम के वकील खालिद अल-ज़ैदी ने फेसबुक पर उनकी मौत की पुष्टि की, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी.

अब्दुल्ला ओथमान अब्दुर्रहीम, जिन्होंने U.N. की मध्यस्थता वाली राजनीतिक बातचीत में गद्दाफी का प्रतिनिधित्व किया था, जिसका मकसद लीबिया के लंबे समय से चल रहे संघर्ष को सुलझाना था. उन्होंने भी फेसबुक पर सैफ अल-इस्लाम की मौत की घोषणा की. पॉलिटिकल टीम ने बाद में एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि चार नकाबपोश लोगों ने उनके घर पर धावा बोला और धोखे से हत्या कर दी.

जून 1972 में त्रिपोली में जन्मे, सैफ अल-इस्लाम लंबे समय तक तानाशाह रहे गद्दाफी के दूसरे बेटे थे. उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से Ph.D. की पढ़ाई की और उन्हें गद्दाफी शासन का सुधारवादी चेहरा माना जाता था. 40 साल से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद 2011 में NATO के समर्थन वाले एक बड़े विद्रोह में मुअम्मर गद्दाफी को हटा दिया गया था. अक्टूबर 2011 में हुई लड़ाई के बीच तानाशाह मोअम्मर गद्दाफी मारे गए. उनकी मौत के बाद लीबिया में सिविल वॉर छिड़ गया.