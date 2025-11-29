लीबिया में चुनाव को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, संसद के स्पीकर ने चुनाव आयोग से की खास अपील

Libya Election News: लीबिया के पूर्वी हिस्से में मौजूद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (संसद) के स्पीकर अगुइला सालेह ने लीबिया के चुनाव आयोग से लीबिया में तुरंत प्रेसिडेंशियल इलेक्शन (राष्ट्रपति चुनाव) कराने की मांग की है. बीते शुक्रवार (28 नवंबर) को लीबिया के संसद के स्पीकर अगुइला सालेह ने सोशल मीडिया पेज पर एक बयान जारी किया और चुनाव आयोग से चुनाव कराने की मांग की.

दरअसल, शुक्रवार शाम को लीबिया के कई इलाकों में लोगों ने प्रदर्शन किया और जल्द चुनाव कराने की मांग की. लोगों की मांग को लेकर स्पीकर अगुइला सालेह ने चुनाव के लिए हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का समर्थन किया और पार्लियामेंट के स्पीकर होने के नाते चुनाव के लिए हो रहे प्रदर्शन को पार्लियामेंट का सपोर्ट जताया.

अगुइला सालेह ने अपने बयान में कहा कि लीबिया में अथॉरिटी का सोर्स वहां की जनता है और जनता द्वारा चुनाव कराने को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन लीबिया के लोगों की इच्छा को दिखाता है. उन्होंने कहा कि चुनाव में तेजी लाने का मकसद देश की एकता और उसके इंस्टीट्यूशन को बनाए रखना है. साथ ही चुनाव में तेजी लाने का मकसद है कि लीबिया में लगातार बंटवारे को रोकना और एक स्थिर देश बनाने की नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करना है.

2011 में अमेरिका द्वारा लीबिया के प्रमुख लीडर मुअम्मर गद्दाफी की हत्या के बाद से लीबिया दो विरोधी सरकारों के बीच बंटा हुआ है. लीबिया के त्रिपोली में अब्दुल हामिद दबीबा के नेतृत्व वाली नेशनल यूनिटी सरकार और हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा नियुक्त किए गए ओसामा हम्माद के नेतृत्व वाला पूर्वी प्रशासन है.