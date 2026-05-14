नॉर्वे के फैसले से भड़का मलेशिया; मिसाइल डील रोकने पर भरोसे का संकट गहराया

Malaysia News: मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गुरुवार (14 मई) को नॉर्वे के उस कदम की निंदा की, जिसमें उसने मलेशियाई नौसेना के लिए एक नौसैनिक मिसाइल प्रणाली का निर्यात लाइसेंस रद्द कर दिया था. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे यूरोपीय रक्षा आपूर्तिकर्ताओं पर भरोसे को नुकसान पहुँच सकता है.

अनवर ने कहा कि उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ एक फोन कॉल के दौरान कड़ा विरोध दर्ज कराया. यह तब हुआ जब ओस्लो ने मलेशिया के 'लिटोरल कॉम्बैट शिप' कार्यक्रम के लिए बनाई गई 'नेवल स्ट्राइक मिसाइल' प्रणाली और लॉन्चर के पुर्जों की डिलीवरी रोक दी थी. अनवर ने एक बयान में कहा, "मलेशिया ने 2018 से इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी हर ज़िम्मेदारी पूरी की है, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और बिना किसी दुविधा के." उन्होंने आगे कहा, "ऐसा लगता है कि नॉर्वे ने हमें वैसी ही शिष्टता और सद्भावना दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी."

मिसाइल बनाने वाली कंपनी 'कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एयरोस्पेस AS' ने कहा कि निर्यात लाइसेंस से जुड़े फैसले पूरी तरह से नॉर्वे के अधिकारी ही लेते हैं. नॉर्वे की सरकार ने मिसाइल प्रणाली को रद्द किए जाने या अनवर की टिप्पणियों पर अभी तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है.

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मलेशिया के रक्षा मंत्री मोहम्मद खालिद नॉर्डिन ने स्थानीय मीडिया को बताया कि जब मार्च में ओस्लो ने डिलीवरी रोकी थी, तब तक सरकार अनुबंध की कीमत का लगभग 95% भुगतान पहले ही कर चुकी थी. NSM (नेवल स्ट्राइक मिसाइल) एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली का उद्देश्य मलेशिया के आधुनिकीकरण के प्रयासों के तहत, उसकी नई श्रेणी के 'लिटोरल कॉम्बैट शिप' को सुसज्जित करना था.

अनवर ने कहा कि ओस्लो के इस कदम से मलेशिया की परिचालन तत्परता को नुकसान पहुँचेगा और "निश्चित रूप से क्षेत्रीय संतुलन पर इसके व्यापक परिणाम होंगे." उन्होंने यूरोपीय रक्षा आपूर्तिकर्ताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि अगर हस्ताक्षरित समझौतों को एकतरफा तरीके से रद्द किया जा सकता है, तो उन पर कैसे भरोसा किया जाए. मलेशियाई नेता ने कहा, "हस्ताक्षरित अनुबंध बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होते हैं। वे कोई कागज़ के टुकड़े नहीं हैं जिन्हें इतनी मनमानी और लापरवाही से बिखेर दिया जाए."

उन्होंने आगे कहा, "अगर यूरोपीय रक्षा आपूर्तिकर्ता बिना किसी दंड के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार अपने पास रखते हैं, तो रणनीतिक साझेदार के तौर पर उनका कोई भी महत्व बाकी नहीं रह जाता।" खालिद ने कहा कि सरकार अब रद्द की गई डिलीवरी के संबंध में कानूनी विकल्पों और संभावित मुआवज़े के दावों पर विचार कर रही है.