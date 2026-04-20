मलेशिया में आग का तांडव, बोर्नियों में देखते-देखते हजारों घर जलकर राख, 9000 लोग बेघर

Malaysia News: समुद्र के ऊपर बसे घर, लकड़ी की दीवारें और एक चिंगारी से कुछ ही घंटों में पूरा इलाका राख में बदल गया. मलेशिया के बोर्नियो द्वीप से आई यह घटना दिल दहला देने वाली है, जहां आग ने हजारों लोगों की जिंदगी एक झटके में बदल दी. इस घटना के बाद पूरे इलाकों में सिर्फ राख का ढेर नजर आ रहा है. सबसे सुखद बात यह रही कि अभी तक किसी इंसानी जानमाल की खबर नहीं है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह भीषण आग इतवार तड़के मलेशिया के सबाह राज्य के सांडाकन इलाके में लगी. देखते ही देखते आग ने समुद्र के ऊपर खंभों पर बने लकड़ी के घरों को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. अधिकारियों के मुताबिक, करीब एक हजार घर जलकर खाक हो गए और 9000 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं.

आग के फैलने की सबसे बड़ी वजह तेज हवा और घरों का एक-दूसरे के बेहद पास होना बताया जा रहा है. यह घर लकड़ी और दूसरे जल्दी जलने वाले सामान से बने होते हैं, जिससे आग ने पल भर में खौफनाक रूप ले लिया और बेकाबू हो गई. इसके अलावा संकरी गलियां और समुद्र में पानी का स्तर कम होने की वजह से राहत दलों को मौके तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसी वजह से आग पर काबू पाने में समय लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और उन्हें अस्थायी शिविरों में रखा गया है. प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए प्रभावित परिवारों को जरूरी मदद पहुंचाने की कोशिश की है. आग लगने की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है और मामले की जांच की जा रही है.

स्थानीय गांव के एक प्रमुख ने आशंका जताई है कि यह आग खाना बनाते समय लगी चिंगारी से शुरू हुई, जो धीरे-धीरे बेकाबू हो गई. फिर भी अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं और हर पहलू की जांच की जा रही है. समुद्र के ऊपर बसे ये बस्तियां मलेशिया के इस इलाके में आम हैं, जहां बड़ी संख्या में गरीब और हाशिये पर रहने वाले लोग रहते हैं. इन घरों में अक्सर बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है और सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत कमजोर होते हैं. यही वजह है कि ऐसे इलाकों में आग जैसी घटनाएं ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं.

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस घटना पर चिंता जताई है. अनवर इब्राहिम ने कहा है कि केंद्र और राज्य की एजेंसियां मिलकर राहत और बचाव का काम कर रही हैं. उनका कहना है कि सबसे पहले बेघर हुए लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाएगी ताकि वे इस मुश्किल समय से बाहर निकल सकें.

यह भी पढ़ें: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का सीधा वार, ड्रोन से दिया करारा जवाब, पीछे हटी ट्रंप की फौज!

यह भी पढ़ें: लेबनान हमलों और ग़ज़ा नरसंहार पर घिरा इजरायल; स्पेन की मांग से बौखलाई नेतन्याहू सरकार!