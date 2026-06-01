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Zee SalaamMuslim Worldऑनलाइन दुनिया से दूर रहेंगे नाबालिग बच्चे; इस मुस्लिम देश ने सोशल मीडिया पर लगाए सख्त नियम

ऑनलाइन दुनिया से दूर रहेंगे नाबालिग बच्चे; इस मुस्लिम देश ने सोशल मीडिया पर लगाए सख्त नियम

Malaysia Social Media Ban For Minor: सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने का फैसला किया है. सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को साइबर बुलिंग, हानिकारक सामग्री और डिजिटल लत से बचाने में मदद मिलेगी, हालांकि इस कदम पर बहस भी छिड़ गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jun 01, 2026, 08:58 PM IST

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Malaysia Social Media Ban For Minor: सोशल मीडिया की वजह से जहां लोगों को फायदा हो रहा है, वहीं, दूसरी ओर इसके कई दुष्परिणाम भी हैं. खासकर इसके दुष्परिणाम नाबालिग बच्चों पर हो रहे हैं. इसी को लेकर दुनिया भर के देश बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर चिंतित हैं और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून बना रहे हैं. मलेशिया ने सोमवार (1 मई) से उन नियमों को लागू करना शुरू कर दिया है जिनके तहत 16 साल से कम उम्र के लाखों बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर रोक लगा दी गई है.

मलेशिया में सभी परिवारों ने इस कदम का समर्थन नहीं किया; आलोचकों ने डेटा सुरक्षा और संभावित निगरानी को लेकर चिंताएँ जताईं. मलेशिया में कम से कम 80 लाख यूज़र्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म—जिनमें Facebook, Instagram, TikTok और YouTube शामिल हैं—को अब उम्र-सत्यापन (age-verification) प्रणाली लागू करनी होगी और 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स को अकाउंट बनाने से रोकना होगा.

मलेशिया के संचार और मल्टीमीडिया आयोग ने बताया कि मौजूदा यूज़र्स के लिए उम्र-सत्यापन की प्रक्रिया अगले छह महीनों में शुरू की जाएगी। जिन यूज़र्स की उम्र 16 साल से कम पाई जाएगी, उन्हें प्रतिबंध लागू होने या अन्य कार्रवाई किए जाने से पहले, फ़ोटो और वीडियो सहित अपना डेटा डाउनलोड करने या कहीं और ट्रांसफ़र करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा.

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जो कंपनियाँ इन नियमों का पालन करने में विफल रहेंगी, उन पर 1 करोड़ रिंगिट (लगभग 25 लाख अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. जिन माता-पिता के बच्चे किसी तरह इस कानून को चकमा देकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल जारी रखते हैं, उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबरबुलिंग और सोशल मीडिया के उन फ़ीचर्स से बचाना है जो बच्चों को प्लेटफ़ॉर्म का अत्यधिक इस्तेमाल करने के लिए उकसाते हैं.

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच के संबंध में उम्र-आधारित प्रतिबंध या शर्तें लागू की हैं, या उनकी घोषणा की है. ब्रिटेन, फ़्रांस, स्पेन, डेनमार्क, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देश भी इसी तरह के उपायों पर विचार कर रहे हैं या उन्हें विकसित करने की प्रक्रिया में हैं. मलेशिया के नियामक निकाय ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल तकनीक से पूरी तरह दूर रखना नहीं है.

दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए Meta की सार्वजनिक नीति निदेशक (Director of Public Policy) क्लारा कोह ने चेतावनी दी है कि मलेशिया द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर लगाया गया यह प्रतिबंध उल्टा भी पड़ सकता है; इससे किशोर सुरक्षित और विनियमित ऐप्स को छोड़कर इंटरनेट के उन कोनों की ओर जा सकते हैं जहाँ किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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