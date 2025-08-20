जुमे की नमाज छोड़ी तो जाना होगा जेल; इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला

Malaysia News: मुस्लिम बहुल देश मलेशिया के एक राज्य ने चौंका देना वाला फैसला लिया है. यहां अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जुमा की नमाज नहीं पढ़ता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फैसले के मुताबिक जुमे की नमाज जानबुझकर छोड़ने वाले पुरुषों को दो साल के लिए जेल या 3 हजार रिंगिट (लगभग 62 हजार भारतीय रुपये) जुर्माना देना होगा. कुछ मामलों में जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है.

दरअसल, मलेशिया के टेरेंगानु राज्य की सरकार ने सोमवार को बताया कि राज्य में जुमे की नमाज न पढ़ने वाले पुरुषों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह फैसला महिलाओं पर लागू नहीं होगा. साथ ही अगर कोई वैध वजह या मजबूरी में जुमे की नमाज न पढ़ पाता है तो उसपर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी.

इससे पहले मलेशिया में तीन जुमे की नमाज न पढ़ने पर सजा का प्रावधान था. मलेशिया, जो कि अपनी समावेशी संस्कृति के लिए जाना जाता है. इस फैसले के बाद मलेशिया पर कट्टरता को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं. हालंकि यह फैसला पूरे मलेशिया में नहीं लागू होगा. यह फैसला सिर्फ टेरेंगानु राज्य में लागू होगा.

गौरतलब है कि मलेशिया में इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा प्राप्त है. टेरेंगानु राज्य की आबादी 12 लाख है. इस राज्य में मुख्य रूप से मलय मुस्लिम रहते हैं. खास बात तो यह है कि टेरेंगानु मलेशिया का एक मात्र राज्य है, जिसकी विधान सभा में सिर्फ एक ही दल है. टेरेंगानु के सभी 32 विधान सभा सीटों पर PAS (Parti Islam Se-Malaysia) के उम्मीदवारों को जीत मिली और विपक्ष के सभी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा. इसीलिए टेरेंगानु राज्य के विधानसभा में कोई विपक्ष नहीं है.

मलेशिया एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद अपनी संस्कृति को बहुत अहमियत देता है. यहां की संस्कृति बहुत ही विविध है. मलेशिया में मलय, चीनी, भारतीय और आदिवासी समुदाय के लोग लंबे समय से एक साथ रहते आ रहे हैं.