जुमे की नमाज छोड़ी तो जाना होगा जेल; इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2889341
Zee SalaamMuslim World

जुमे की नमाज छोड़ी तो जाना होगा जेल; इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला

Malaysia News: मलेशिया के टेरेंगानु राज्य में जुमे की नमाज जानबूझकर न पढ़ने वाले मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया गया है. जुमे की नमाज न पढ़ने पर 2 साल की सजा और 3,000 रिंगिट (लगभग 62 हजार भारतीय रुपये) का जुर्माना हो सकती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:53 PM IST

Trending Photos

जुमे की नमाज छोड़ी तो जाना होगा जेल; इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला

Malaysia News: मुस्लिम बहुल देश मलेशिया के एक राज्य ने चौंका देना वाला फैसला लिया है. यहां अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जुमा की नमाज नहीं पढ़ता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फैसले के मुताबिक जुमे की नमाज जानबुझकर छोड़ने वाले पुरुषों को दो साल के लिए जेल या 3 हजार रिंगिट (लगभग 62 हजार भारतीय रुपये) जुर्माना देना होगा. कुछ मामलों में जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है. 

दरअसल, मलेशिया के टेरेंगानु राज्य की सरकार ने सोमवार को बताया कि राज्य में जुमे की नमाज न पढ़ने वाले पुरुषों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह फैसला महिलाओं पर लागू नहीं होगा. साथ ही अगर कोई वैध वजह या मजबूरी में जुमे की नमाज न पढ़ पाता है तो उसपर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. 

इससे पहले मलेशिया में तीन जुमे की नमाज न पढ़ने पर सजा का प्रावधान था. मलेशिया, जो कि अपनी समावेशी संस्कृति के लिए जाना जाता है. इस फैसले के बाद मलेशिया पर कट्टरता को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं. हालंकि यह फैसला पूरे मलेशिया में नहीं लागू होगा. यह फैसला सिर्फ टेरेंगानु राज्य में लागू होगा. 

गौरतलब है कि मलेशिया में इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा प्राप्त है. टेरेंगानु राज्य की आबादी 12 लाख है. इस राज्य में मुख्य रूप से मलय मुस्लिम रहते हैं. खास बात तो यह है कि टेरेंगानु मलेशिया का एक मात्र राज्य है, जिसकी विधान सभा में सिर्फ एक ही दल है. टेरेंगानु के सभी 32 विधान सभा सीटों पर PAS (Parti Islam Se-Malaysia) के उम्मीदवारों को जीत मिली और विपक्ष के सभी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा. इसीलिए टेरेंगानु राज्य के विधानसभा में कोई विपक्ष नहीं है. 

मलेशिया एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद अपनी संस्कृति को बहुत अहमियत देता है. यहां की संस्कृति बहुत ही विविध है. मलेशिया में मलय, चीनी, भारतीय और आदिवासी समुदाय के लोग लंबे समय से एक साथ रहते आ रहे हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Malaysia newsMalaysia Jummah Namaz lawToday Newsmuslim world news

Trending news

Malaysia news
जुमे की नमाज छोड़ी तो जाना होगा जेल; इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला
Prophet Muhammad
पैगंबर मोहम्मद (स.) और बीवी खदीजा के बाद किस तीसरे शख्स ने अपनाया था इस्लाम?
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी को इलाहाबाद HC से मिली बड़ी राहत, विधायकी फिर से हुई बहाल
Bihar News
चुनाव के पहले बिहार में बात-बात पर कौन उकसा रहा हिन्दू-मुसलमान को; साजिश या इत्तेफाक
mp news
MP News: कांग्रेस नेता अनवर की बेटी को मिली जमानत, लव जिहाद का था मामला
Uttar Pradesh news
आला हजरत के उर्स के जुलूस में कौन लगा गया ' सर तन से जुदा' के नारे ?
AMU
AMU में अब भी क्यों जारी है भूख हड़ताल? छात्र नेता अस्पताल में भर्ती
Fatehpur Maqbara
फतेहपुर: मकबरे में तोड़-फोड़ का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, मुस्लिम संगठन ने की बडी मांग
Uttarakhand
Uttarakhand में मुस्लिम शख्स की बेरहमी से पिटाई, दाढ़ी नोची और लगवाए धार्मिक नारे
Delhi
Delhi की महरौली में बनी 13वीं सदी की दरगाह, DDA के हटाने पर SC लगाई फटकार
;