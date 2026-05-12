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मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने विजय को दी सीएम बनने की बधाई, जानें क्या कहा?

Anwar Ibrahim on Joseph Vijay: मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि फिल्मों में भ्रष्ट नेताओं को हराने वाले विजय को अब जनता ने असली और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 12, 2026, 11:54 AM IST

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मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने विजय को दी सीएम बनने की बधाई, जानें क्या कहा?

Tamil Nadu Politics: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत पांच राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए. इन चुनावों में BJP ने तीन राज्यों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस पार्टी ने केरल में जीत हासिल की. ​वहीं, तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ़ विजय उर्फ 'थलापति' के नेतृत्व वाली पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की. ​​इसके बाद जोसेफ़ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली. पूरे देश और दुनिया भर के लोग जोसेफ़ विजय को बधाई दे रहे हैं. इसी कड़ी में मुस्लिम-बहुल देश मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने जोसेफ़ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने विजय को एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है.

अनवर इब्राहिम ने एक्स पर लिखा, "मैं अपने दोस्त विजय को तमिलनाडु का सीएम चुने जाने पर दिल से बधाई देता हूं." उन्होंने आगे लिखा "कई सालों तक उनके चाहने वालों ने देखा कि वह भ्रष्ट नेताओं और खलनायकों को तीन घंटे में हरा देते थे, अक्सर इंटरवल के बाद. अब तमिलनाडु की जनता ने विजय को स्क्रीन पर निभाई गई किसी भी भूमिका से कहीं बड़ी ज़िम्मेदारी दी है." मलेशिया के प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, "मलेशिया और तमिलनाडु के बीच पीढ़ियों से गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं. मैं आने वाले सालों में मुख्यमंत्री विजय के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूं."

मलेशिया में रहते हैं भारत के लोग
मलेशिया में दक्षिण भारतीय मूल के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, जिनमें तमिल समुदाय सबसे बड़ा हिस्सा है. इन लोगों के पूर्वज ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान काम और व्यापार के उद्देश्य से भारत से मलेशिया चले गए थे. आज, मलेशिया के तमिल लोग देश की राजनीति, शिक्षा, व्यापार, सिनेमा और संस्कृति में एक अहम भूमिका निभाते हैं. कई शहरों में राजधानी कुआलालंपुर समेत हिंदू मंदिर, तमिल स्कूल और दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है. दिवाली और पोंगल जैसे त्योहार भी बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं.

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मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को मिला AIADMK का साथ
गौरतलब है कि फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी TVK को जबरदस्त समर्थन मिला है. AIADMK के वरिष्ठ नेता सी. वी. शनमुगम की अगुवाई में 30 विधायकों ने विजय सरकार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है. इस बीच, टी. टी. वी. दिनाकरन की पार्टी AMMK के विधायक कामराज ने भी TVK को अपना समर्थन देने का वादा किया है. कांग्रेस, वामपंथी दलों, VCK और मुस्लिम लीग से पहले ही समर्थन मिल चुका था. अब AIADMK के भी साथ आ जाने से, विजय सरकार विधानसभा के भीतर और भी ज़्यादा मज़बूत और पूरी तरह से सुरक्षित नज़र आ रही है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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