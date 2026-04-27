माली में गृह युद्ध हुआ तेज; विद्रोहियों के हमले में रक्षा मंत्री की मौत

Mali defence minister killed: माली में विद्रोही हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. रक्षा मंत्री की मौत की खबरों के बीच विद्रोहियों और सेना के बीच संघर्ष तेज है. रूसी भाड़े के सैनिक जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उत्तरी माली में नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर बड़ा संकट गहरा गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Mali defence minister killed: एक मुस्लिम अफ्रीकी मुल्क माली पर विद्रोही ताकतों ने देश के कई प्रमुख शहरों और वहां के सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है. विद्रोहियों के एक हमले में माली के रक्षा मंत्री जनरल सादियो कामारा की मारे जाने की भी खबर सामने आई है. हालांकि इसको लेकर माली सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की गई है. वहीं, माली में मौजूद रूस की मर्सिनरी सेना इन विद्रोही ग्रुपों पर जवाबी हमला कर रही है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माली के एक सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी कि विद्रोहियों ने रविवार (26 अप्रैल) को रक्षा मंत्री जनरल सादियो कामारा के घर को निशाना बनाकर हमला किया. इसी हमले में दुर्भाग्य से रक्षा मंत्री की मौत हो गई. बीते शनिवार (25 अप्रैल) को विद्रोहियों और अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट समूह ने माली सेना के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अटैक किया. इस दौरान माली की राजधानी और कई अन्य शहरों में भी कोऑर्डिनेटेड हमले किए गए, जिनमें लगभग 16 लोग घायल हो गए.
ये अलगाववादी उत्तरी माली में एक स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए वर्षों से लड़ रहे हैं, जबकि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकवादी एक दशक से भी अधिक समय से सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं. पहले ये ग्रुप्स आपस में भी लड़ते थे, लेकिन इस बार अपने कॉमन दुश्मन के खिलाफ गठबंधन करके कोऑर्डिनेटेड हमला किया है.
विद्रोहियों ग्रुप्स ने रविवार (26 अप्रैल) को बताया कि इन हमलों के बाद माली के सैनिक और रूसी भाड़े के सैनिक उत्तरी शहर किदाल से पीछे हट गए. एक अलगाववादी समूह, तुआरेग-नेतृत्व वाले अज़ावाद लिबरेशन फ्रंट (FLA) के एक प्रवक्ता मोहम्मद अल मौलौद रमजान ने कहा कि रूसी अफ्रीका कोर के सैनिक और माली की सेना एक शांतिपूर्ण निकास समझौते पर पहुंचने के बाद शहर से पीछे हट गए.