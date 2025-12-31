Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldसऊदी अरब और UAE टकराव के बीच अमेरिका की एंट्री, मार्को रुबियो ने घुमाया फोन

सऊदी अरब और UAE टकराव के बीच अमेरिका की एंट्री, मार्को रुबियो ने घुमाया फोन

Saudi Arabia UAE Conflict: सऊदी अरब और UAE के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका इसमें सक्रिय रूप से शामिल हो गया है. यमन में हमलों के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब और UAE के नेताओं से फोन पर बात की.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:57 AM IST

सऊदी अरब और UAE टकराव के बीच अमेरिका की एंट्री, मार्को रुबियो ने घुमाया फोन

Saudi Arabia UAE Conflict: सऊदी अरब ने यमन में UAE समर्थित ठिकानों पर हमला किया है. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट एक बार फिर भड़क उठा है. इस हिंसा के बीच अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यमन में बिगड़ती स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के शीर्ष नेताओं से अलग-अलग फोन पर बात की.

पहली कॉल में मार्को रुबियो ने UAE के उपप्रधान मंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से बात की. दोनों नेताओं ने यमन की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की. यह बातचीत यमन में नाजुक सुरक्षा स्थिति के बारे में चल रही वैश्विक चिंताओं के बीच हुई है, जिसका समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार मार्गों पर असर पड़ता है. उसी दिन बाद में मार्को रुबियो ने सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से अलग से फोन पर बात की. 

इस कॉल के दौरान उन्होंने यमन में चल रहे तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. ये लगातार कॉल खाड़ी क्षेत्र में अपने प्रमुख भागीदारों के साथ अमेरिका की निरंतर राजनयिक भागीदारी को रेखांकित करते हैं, क्योंकि यमन में संघर्ष पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक चुनौती बना हुआ है.

UAE और सऊदी अरब ने यमन संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका शिपिंग सुरक्षा और मध्य पूर्व की समग्र सुरक्षा पर असर पड़ा है. अमेरिकी अधिकारियों ने तनाव को प्रबंधित करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ काम करने के महत्व पर बार-बार जोर दिया है, खासकर मध्य पूर्व के कई हिस्सों में बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए. यमन एक दशक से अधिक समय से संघर्ष में उलझा हुआ है, जिसमें हूती बलों और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच लड़ाई के कारण एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के सबसे बुरे संकटों में से एक बताया है.

हालांकि हिंसा में कमी और बातचीत के प्रयास हुए हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण शिपिंग लेन की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं. अमेरिका यमन से संबंधित राजनयिक प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है. वह तनाव कम करने राजनीतिक समाधान खोजने और मध्य पूर्व में इस संघर्ष से जुड़ी व्यापक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम कर रहा है.

Salaam Tv Digital Team

TAGS

Saudi Arabia UAE ConflictSaudi UAE war tensions

