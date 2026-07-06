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"यह विदाई नहीं, संकल्प है"... खामेनेई को याद कर बोले राष्ट्रपति पेज़ेशकियन

Ali Khamenei Funeral: ईरान में आयातुल्ला अली खामेनेई की नमाज-ए-जनाजा और शोक कार्यक्रमों में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया. राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कहा कि यह विदाई नहीं, बल्कि उनके विचारों और रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प है. ईरान और इराक में कई दिनों तक शोक सभाएं और अंतिम यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 06, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:48 AM IST
"यह विदाई नहीं, संकल्प है"... खामेनेई को याद कर बोले राष्ट्रपति पेज़ेशकियन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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