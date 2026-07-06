"यह विदाई नहीं, संकल्प है"... खामेनेई को याद कर बोले राष्ट्रपति पेज़ेशकियन

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Ali Khamenei Funeral: बीते इतवार (5 जुलाई) को तेहरान के ग्रांड मोसल्ला मस्जिद में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की नमाज-ए-जनाजा पढ़ी गई. नमाज-ए-जनाजा में सुप्रीम लीडर के परिवार वालों और सीनियर नेता, मिलिट्री लीडर्स समेत आम लाखों लोगों ने हिस्सा लिए. इसी कड़ी में ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियन ने इतवार (5 जुलाई) को कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की नमाज-ए-जनाजा कोई विदाई नहीं, बल्कि "उनके रास्ते पर चलने का संकल्प" है. सदर पेज़ेशकियन ने यह बात एक इंटरव्यू में कही. खामेनेई की हत्या 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हवाई हमले में कर दी गई थी. पेज़ेशकियन ने कहा, "मैं 'विदाई' वाली बात को नहीं मानता." उन्होंने आगे कहा, "यह विदाई नहीं, बल्कि उनके रास्ते पर चलने का संकल्प है."
ईरानी सदर ने शहीद सुप्रीम लीडर, उनके परिवार के सदस्यों और उन सभी लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया, जिन्होंने अमेरिका-इजरायल के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाई, जिसे उन्होंने "ईरान और इस्लाम के सम्मान और गरिमा" की लड़ाई बताया. पेज़ेशकियन ने कहा कि दुश्मन ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर क्षेत्र का भूगोल बदल दिया है, लेकिन दावा किया कि इस संघर्ष ने मुसलमानों के बीच एकता और एकजुटता को मजबूत किया है और साथ ही मानवाधिकारों के दावों के झूठ को भी उजागर किया है.
उन्होंने कहा, "दुश्मन ने साबित कर दिया कि उसकी आज़ादी और मानवाधिकारों की बातें सिर्फ़ झूठ हैं." उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के समर्थन से ज़ायोनी इस क्षेत्र में अपराधों के लिए ज़िम्मेदार हैं. तेहरान में शुक्रवार (3 जुलाई) को सात दिन का शोक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें ईरान और इराक भर में नमाज-ए-जनाजा और सार्वजनिक जुलूस आयोजित किए जाने हैं. इजरायल-अमेरिका के संयुक्त एयर स्ट्राइक में मारे गए साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर और उनके परिवार के चार सदस्यों की नमाज-ए-जनाजा में रविवार (5 जुलाई) लाखों लोग शामिल हुए.
तेहरान में सार्वजनिक शोक सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां आयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूतों को ईरान के सबसे बड़े प्रार्थना परिसरों में से एक, 'ग्रैंड मोसल्ला' में लोगों के दर्शन के लिए रखे गए हैं. खामेनेई की आखिरी यात्रा के जुलूस सोमवार और मंगलवार को भी जारी रहेंगे और दक्षिण की ओर ईरानी शहर कोम (Qom) की ओर बढ़ेंगे. ईरानी और इराकी अधिकारियों के मुताबिक बुधवार (1 जुलाई) को इराक के नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आधिकारिक स्वागत समारोह होगा, जिसके बाद इराक के नजफ और करबला शहरों में अंतिम संस्कार के लिए सार्वजनिक जुलूस निकाले जाएंगे. इसके बाद शव को ईरान वापस लाया जाएगा, जहां शुक्रवार को उत्तर-पूर्वी शहर मशहद में इमाम रजा दरगाह पर अंतिम संस्कार किया जाएगा. मशहद अयातुल्ला अली खामेनेई का जन्मस्थान भी है.