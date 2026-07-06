"यह विदाई नहीं, संकल्प है"... खामेनेई को याद कर बोले राष्ट्रपति पेज़ेशकियन

तेहरान में सार्वजनिक शोक सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां आयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूतों को ईरान के सबसे बड़े प्रार्थना परिसरों में से एक, 'ग्रैंड मोसल्ला' में लोगों के दर्शन के लिए रखे गए हैं. खामेनेई की आखिरी यात्रा के जुलूस सोमवार और मंगलवार को भी जारी रहेंगे और दक्षिण की ओर ईरानी शहर कोम (Qom) की ओर बढ़ेंगे. ईरानी और इराकी अधिकारियों के मुताबिक बुधवार (1 जुलाई) को इराक के नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आधिकारिक स्वागत समारोह होगा, जिसके बाद इराक के नजफ और करबला शहरों में अंतिम संस्कार के लिए सार्वजनिक जुलूस निकाले जाएंगे. इसके बाद शव को ईरान वापस लाया जाएगा, जहां शुक्रवार को उत्तर-पूर्वी शहर मशहद में इमाम रजा दरगाह पर अंतिम संस्कार किया जाएगा. मशहद अयातुल्ला अली खामेनेई का जन्मस्थान भी है.