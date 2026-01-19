सुप्रीम लीडर को छूआ भी तो छिड़ जाएगी भीषण जंग, ईरान ने अमेरिका को दी सीधी धमकी

Iran News: 'ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई पर किसी भी प्रकार का हमला पूरे ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर माना जाएगा.' ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को सीधी धमकी देते हुए खामेनेई के खिलाफ किसी भी हमले का जोरदार जवाब देने का ऐलान किया है.

बीते रविवार (18 जनवरी) को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ किसी भी हमले को पूरे ईरान के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा. साथ ही उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने की भी बात कही है. राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ईरान में खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को दोषी बताया.

मसूद पेजेशकियन ने कहा कि ईरान में खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई, अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लंबे समय से ईरान के खिलाफ लगाए गए दुश्मनपूर्ण और अमानवीय प्रतिबंधों का परिणाम है.

सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान दिया. उन्होंने ईरान में हुए प्रदर्शन और हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार बताया. उन्होंने ट्रंप को एक अपराधी करार दिया.

बता दें कि अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या करने की धमकी कई बार मिल चुकी है. बीते वर्ष ईरान के खिलाफ "12 Day War" के दौरान अमेरिका और इजरायल ने खामेनेई की हत्या की धमकी दी थी. हालांकि वह इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए. सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और सबसे बड़े धार्मिक नेता भी हैं. खामेनेई को पूरी दूनिया के शिया समुदाय समर्थन करता है और धार्मिक रूप से उनके लिए अकीदत रखता है.