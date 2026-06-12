मौलाना ने कहा कि इंटरनेशनल संस्थाओं को मौजूदा सूरत-ए-हाल की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और वहां की जनता के मसाइल औल मुश्किलात को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए. मौलाना ने यूएनओ से अपील करते हुए कहा कि पीओके की जनता अपने अधिकारो के लिए शांतिपूर्वक महंगाई के खिलाफ एहतिजाज कर रही थी, मगर पाकिस्तानी फौज ने उनके अधिकारों का हनन किया, आवाज को दबाने की कोशिश की, और जुल्म व ज्यादती की इंतहा यहां तक पहुंची की फौज ने सीधे-सीधे गोलियां चला दी. हमारी जानकारी के मुताबिक पीओके के विभिन्न हिस्सों मे अब तक फौज की गोलियों से मरने वालों की तादाद 100 तक पहुंच चुकी है, इस पर यूएनओ फौरी कार्रवाई करे.