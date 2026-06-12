Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /PoJK के हालात पर मौलाना रज़वी की UN से गुहार; मानवाधिकार जांच की उठी मांग

PoJK के हालात पर मौलाना रज़वी की UN से गुहार; मानवाधिकार जांच की उठी मांग

PoJK Human Rights Abuse: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने PoJK के हालात पर चिंता जताते हुए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की अपील की है. उन्होंने दावा किया कि महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई हुई है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से निष्पक्ष जांच कर क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 12, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:30 PM IST
PoJK के हालात पर मौलाना रज़वी की UN से गुहार; मानवाधिकार जांच की उठी मांग

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PoJK के हालात पर मौलाना रज़वी की UN से गुहार; मानवाधिकार जांच की उठी मांग
Pakistan News4 min ago
2
Asaduddin Owaisi on Oman Sea Attack1 hr ago
3
muslim news1 hr ago
4
Zionist Settler Attacks On Palestinian Christian Community2 hrs ago
5
UP News2 hrs ago