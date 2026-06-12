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PoJK Human Rights Abuse: पाकिस्तान के जेरे-इंतिजाम कश्मीर (PoJK) में सूरते हाल बहुत खराब हो चुकी है, इन्हीं खराब हालात को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की मानव अधिकार आयोगो से मुदाखलत की अपील की है.
मौलाना ने अपने बयान मे कहा, "दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने हकूकों के हनन पर आवाज़ बुलंद करें. इस वक्त पीओके की आवाम ने बढती हुई महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया तो पाकिस्तानी फौज ने अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 100 लोगों की जाने जा चुकीं हैं. मरने वालों मे एक दर्जन से ज्यादा बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं."
मौलाना बरेलवी ने यूएनओ की मानव अधिकार आयोगों से जोर देकर कहा कि वो क्षेत्र का दौरा करके ज़मीनी हक़ीक़त का जायजा ले और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पीओके के हालात से आगाह करे, ताकि पाकिस्तानी फौज की दमनकारी नीतियों और बेकसूर मारे जाने वाले लोगों के हालात का सही तौर पर अंदाजा हो सके.
मौलाना ने कहा कि इंटरनेशनल संस्थाओं को मौजूदा सूरत-ए-हाल की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और वहां की जनता के मसाइल औल मुश्किलात को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए. मौलाना ने यूएनओ से अपील करते हुए कहा कि पीओके की जनता अपने अधिकारो के लिए शांतिपूर्वक महंगाई के खिलाफ एहतिजाज कर रही थी, मगर पाकिस्तानी फौज ने उनके अधिकारों का हनन किया, आवाज को दबाने की कोशिश की, और जुल्म व ज्यादती की इंतहा यहां तक पहुंची की फौज ने सीधे-सीधे गोलियां चला दी. हमारी जानकारी के मुताबिक पीओके के विभिन्न हिस्सों मे अब तक फौज की गोलियों से मरने वालों की तादाद 100 तक पहुंच चुकी है, इस पर यूएनओ फौरी कार्रवाई करे.