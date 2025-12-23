Advertisement
Zee Salaam

'धर्म के नाम पर हिंसा नहीं', बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से आहत हैं मौलाना

Bangladesh Hindu Attacks: बांग्लादेश में एक धर्मगुरु ने देश में हिंदुओं पर हुए हमलों पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ हिंसा इंसानियत और इस्लाम दोनों के खिलाफ है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.

Dec 23, 2025, 09:07 AM IST

Bangladesh News: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बांग्लादेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश की थी. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि तख्तापलट की कोशिश के बाद से बांग्लादेश में हालात बहुत नाज़ुक हैं. ऐसा लग रहा था कि मुहम्मद यूनुस बांग्लादेश पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन वह नाकाम रहे और कट्टरपंथी विचारधाराओं के समर्थक बन गए.

उन्होंने कहा कि ढाका और कुमिल्ला में हुई हिंसा और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुई घटना पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बांग्लादेश में हावी हो गई है. उसने कट्टरपंथी संगठनों के साथ गठबंधन कर लिया है, और इसी वजह से वहां हिंसा हो रही है. यह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का विषय है.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से बांग्लादेश के हालात को देखते हुए कदम उठाने का आग्रह करेंगे.

मोहन भागवत के बयान के बारे में उन्होंने कहा कि हर समुदाय या संगठन अपने लोगों को सुरक्षा और एकता देने के लिए काम करता है. RSS भी समाज और देश के हित में काम करता है. यह अपने समुदाय को एकजुट करने का काम करता है. उन्होंने कहा कि पहले माना जाता था कि RSS एक मुस्लिम विरोधी संगठन है, लेकिन मोहन भागवत ने साफ किया है कि RSS मुस्लिम विरोधी नहीं है. मोहन भागवत अच्छे इरादों वाले इंसान हैं.

कन्हैया मित्तल के 'लाहौर में अयोध्या बनाने' वाले बयान के बारे में उन्होंने कहा कि वह सिर्फ़ बयानबाज़ी कर रहे हैं. सीमाएं सील हैं, तो पाकिस्तान में अयोध्या कैसे बन सकती है? यह बकवास है. उन्हें पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं. इसके बजाय, अब वह भारतीय मुसलमानों को औरंगज़ेब की औलाद कहकर गाली दे रहे हैं. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.

