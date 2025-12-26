Mecca की ग्रैंड मस्जिद में खुदकुशी की कोशिश, ऊंचाई से छलांग लगाने वाला था शख्स

Mecca Suicide Attempt: सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद इस्लाम की सबसे पाक जगहों में से एक, ग्रैंड मस्जिद (मस्जिद अल-हराम) में गुरुवार, 25 दिसंबर को एक शख्स के जरिए आत्महत्या की कोशिश का मामला सामने आया है. घटना के बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हालात को संभाल लिया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मक्का की मस्जिद में आत्महत्या की कोशिश

मिली जानकारी के अनुसार, व्यक्ति ने मस्जिद परिसर के ऊपरी हिस्से से कूदने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की बचाव कार्य के दौरान एक सुरक्षा अधिकारी घायल भी हो गया. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स ऊपर से छलांग लगाता है और नीचा खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे गोद में पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहा है. यही वजह रही है कि सिक्योरिटी के जवान को चोटें आई हैं.

Special security forces at the Grand Mosque in Mecca intervened in a suicide attempt from an upper level. A security officer was injured while trying to prevent the individual from hitting the ground. pic.twitter.com/JleI6LShbx — The Saviour (@TheSaviour) December 25, 2025

सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या कहा?

ग्रैंड मस्जिद की सुरक्षा में तैनात स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि संबंधित व्यक्ति और घायल सुरक्षा अधिकारी, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. साथ ही, इस मामले में जरूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं. हालांकि इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि सुसाइड करने की कोशिश करने वाला शख्स कौन था. मक्का क्षेत्र के प्रशासन ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई थी.

ग्रैंड मस्जिद में चौबीसों घंटे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है. यहां खास तौर पर ट्रेंड सिक्योरिटी यूनिट्स इकाइयां तैनात हैं, जो आपात स्थितियों से निपटने और लाखों अकीदमंदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करती हैं.

इससे पहले भी आ चुके हैं ऐसी घटना

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई हो. साल 2017 में भी एक सऊदी नागरिक ने काबा के पास खुद को आग लगाने की कोशिश की थी, जिसे सुरक्षा बलों ने रोक लिया था. वहीं, 2018 में आत्महत्या से जुड़े तीन मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें लोगों ने ऊंचे स्थानों से छलांग लगाई थी. इसके अलावा 2024 में भी ग्रैंड मस्जिद की ऊपरी मंजिल से एक व्यक्ति के गिरने की घटना सामने आई थी. ज्ञात हो कि इस्लाम में खुदकुशी को हराम करार दिया गया है. इसे करना गुनाह के तौर पर गिना जाता है.

खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है. अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें. अपने करीबियों और दोस्तों से बात करें.