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क्या ईरान की जेल में बंद नोबेल प्राइज़ विजेता नरगिस मोहम्मदी की जान को है खतरा; बार- बार बिगड़ रही तबीयत

Iran News: ईरान की नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी जेल में बीमार हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. परिवार उन्हें तेहरान शिफ्ट करने की मांग कर रहा है, लेकिन अनुमति नहीं मिली. इलाज में लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 06, 2026, 09:35 PM IST

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क्या ईरान की जेल में बंद नोबेल प्राइज़ विजेता नरगिस मोहम्मदी की जान को है खतरा; बार- बार बिगड़ रही तबीयत

Iran News: ईरान के नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को वहां की सरकार ने गिरफ्तार कर जेल में कैद किया हुआ है. जेल में बंद इस महिला नोबेल पुरस्कार विजेता की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और ईरान की सरकार ने उनके लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम अपॉइंट की है. मेडिकल विशेषज्ञों ने बुधवार (6 मई) को दूसरी बार नरगिस मोहम्मदी की जांच की.

अस्पताल में भर्ती होने के बाद एक हफ़्ते में यह उनकी दूसरी जांच की है. उनके भाई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस जांच के बाद उन्हें तेहरान के किसी अस्पताल में शिफ़्ट कर दिया जाएगा. पिछले हफ्ते के शुक्रवार  को मोहम्मदी बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें जेल से निकालकर उत्तर-पश्चिमी ईरानी शहर ज़ंजन के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. उनके परिवार का कहना है कि सुरक्षा अधिकारियों ने अब तक उन्हें राजधानी में शिफ़्ट करने की इजाजत नहीं दी है, जहाँ उन्हें बेहतर इलाज मिल सकता है. 

ओस्लो में रहने वाले उनके भाई हामिदरेज़ा मोहम्मदी ने बताया कि मेडिकल जांच करने वालों ने पहले भी उन्हें शिफ़्ट करने की सिफ़ारिश की थी, लेकिन उस फ़ैसले को रोक दिया गया था. उन्होंने बताया, "समस्या यह है कि सिस्टम में कहीं न कहीं इंटेलिजेंस एजेंसी का दबदबा है और वही लोग सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं." उन्होंने उम्मीद जताई कि दूसरी जांच के बाद उन्हें शिफ़्ट कर दिया जाएगा, "लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वे सचमुच नरगिस को मार डालना चाहते हैं." 

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53 साल की यह मानवाधिकार कार्यकर्ता और महिलाओं के अधिकारों की पैरोकार 2023 में जेल में रहते हुए ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुईं. अपने पूरे करियर के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा है. उनकी मौजूदा जेल यात्रा दिसंबर में शुरू हुई थी, जब उन्हें उत्तर-पूर्वी शहर मशहद में गिरफ़्तार किया गया था. ईरान में इंटरनेट बंद होने की वजह से परिवार को मोहम्मदी के बारे में जानकारी मिलना मुश्किल हो रहा है.

मोहम्मदी के परिवार का कहना है कि जेल में उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है. इसकी एक वजह यह भी है कि गिरफ़्तारी के दौरान उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी. इस साल के मार्च महीने में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. इसके अलावा, जेल जाने से पहले ही उनके फेफड़े में खून का थक्का जम गया था, जिसके इलाज के लिए उन्हें खून पतला करने वाली दवाइयों और लगातार निगरानी की ज़रूरत है. परिवार और उनके वकीलों का कहना है कि सुरक्षा अधिकारी उन्हें सही इलाज मुहैया नहीं करा रहे हैं.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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