ईरान में बढ़ा फांसी का सिलसिला जारी, आज एक और शख्स को दी गई फांसी; जानें पूरा मामला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2911555
Zee SalaamMuslim World

ईरान में बढ़ा फांसी का सिलसिला जारी, आज एक और शख्स को दी गई फांसी; जानें पूरा मामला

Iran Executions 2025: ईरान ने 2022 विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों पर हमले के आरोपी मेहरान बहरामियन को फांसी दे दी. यह महसा अमीनी आंदोलन से जुड़े मामलों में 12वीं सज़ा-ए-मौत है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:15 PM IST

Trending Photos

ईरान में बढ़ा फांसी का सिलसिला जारी, आज एक और शख्स को दी गई फांसी; जानें पूरा मामला

Iran Executions 2025: ईरान में साल 2022 में देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ था. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों पर एक व्यक्ति पर हमला करने का इल्जाम लगा था. अब उस शख्स को फांसी दी गई है. न्यायपालिका की आधिकारिक एजेंसी मिज़ान ऑनलाइन के मुताबिक, इस शख्स का नाम मेहरान बहरामियन था.

दरअसल, सितंबर 2022 में ईरान की 22 साल की कुर्द महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देशभर में प्रदर्शन भड़क उठे थे. उन्हें देश के सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उनकी मौत के बाद यह आंदोलन ईरान के हालिया इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में बदल गया था. दिसंबर 2022 में इस्फहान प्रांत के सेमीरॉम काउंटी में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहरामियन ने एक सुरक्षा वाहन पर गोली चलाई थी. इस गोलीबारी में एक अधिकारी की मौत हो गई थी और कई दूसरे घायल हो गए थे. इसी मामले में ईरान की सर्वोच्च अदालत ने उनकी मौत की सज़ा को बरकरार रखा और शनिवार को उन्हें फांसी दे दी गई. 

अब तक 2022 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कम से कम 12 लोगों को मौत की सज़ा दी जा चुकी है. इसी साल जून में ईरान ने एक अन्य प्रदर्शनकारी अब्बास कोरकोरी को फांसी दी थी. उस पर इल्जाम था कि उसने विरोध प्रदर्शनों के दौरान गोलीबारी कर सात लोगों की जान ली थी. इस तरह की कार्रवाइयों ने ईरान की न्याय व्यवस्था और वहां की राजनीतिक आजादी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान इन फांसी की सजाओं के जरिए जनता में डर और खौफ फैलाना चाहता है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चेतावनी दी है कि देश में कई और कैदी मौत की सजा का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें भी राजनीतिक कारणों से फांसी दी जा सकती है. एमनेस्टी ने जुलाई 2025 में दो लोगों को गुपचुप तरीके से फांसी देने के बाद कहा था, “ये फांसी दिखाती हैं कि किस तरह ईरानी प्रशासन राष्ट्रीय संकट के समय राजनीतिक दमन के औज़ार के रूप में मौत की सज़ा का इस्तेमाल करता है. इसका मकसद असहमति की आवाज़ों को कुचलना और जनता में डर पैदा करना है.”

संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 में ही ईरान ने लगभग 1,000 लोगों को फांसी दी. यह दुनिया में मौत की सजा देने वाले देशों में सबसे ऊंचा आंकड़ा है. इन आंकड़ों से साफ है कि ईरान राजनीतिक असहमति, विरोध प्रदर्शनों और यहां तक कि सामाजिक मुद्दों पर उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए मौत की सज़ा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Iran Executions 2025Mahsa Amini Protests Iran

Trending news

Pakistan News
ऑपरेशन सिंदूर के बाद टूट चुका था मसूद अजहर, वायरल वीडियो में बड़ा खुलासा
Israel Humanitarian Zone Gaza
गाजा पर कब्जे से पहले इजरायली फौज ने किया बड़ा ऐलान, हमास की बढ़ीं मुश्किलें
Bangladesh news
हसीना से चुन-चुन कर बदला ले रही है बांग्लादेश सरकार, 8 लोग गिरफ्तार
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ में नए सबीली दरवाजे की तामीर, ज़ायरीन की सुविधा बढ़ाने का बड़ा कदम
Punjab Floods 2025
पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया मुस्लिम संगठन, किया बड़ा एलान
Bangladesh news
हम नहीं डरेंगे...', चटगांव यूनिवर्सिटी में हिंसा पर जमात नेता की धमकी!
Khandwa Eid Milad Un Nabi Controversy
ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में किसने किया भगवा झंडा का अपमान! हिंदू संगठन का इल्जाम
UP News
'सद्दाम को मारी गोली, अब मेरे देवर को...' ग्राम प्रधान ने खोली पुलिस मुठभेड़ की पोल
Himachal news
HP News: नूर मोहम्मद और दोस्तों ने कुत्ते की मदद से बचाई 30 गायों की जान
Pakistan News
'अपने ही लोगों से पराया जैसा व्यवहार...'; पाकिस्तानी सरकार पर बरसे फज़लुर रहमान
;