ईरान में बढ़ा फांसी का सिलसिला जारी, आज एक और शख्स को दी गई फांसी; जानें पूरा मामला

Iran Executions 2025: ईरान में साल 2022 में देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ था. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों पर एक व्यक्ति पर हमला करने का इल्जाम लगा था. अब उस शख्स को फांसी दी गई है. न्यायपालिका की आधिकारिक एजेंसी मिज़ान ऑनलाइन के मुताबिक, इस शख्स का नाम मेहरान बहरामियन था.

दरअसल, सितंबर 2022 में ईरान की 22 साल की कुर्द महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देशभर में प्रदर्शन भड़क उठे थे. उन्हें देश के सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उनकी मौत के बाद यह आंदोलन ईरान के हालिया इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में बदल गया था. दिसंबर 2022 में इस्फहान प्रांत के सेमीरॉम काउंटी में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहरामियन ने एक सुरक्षा वाहन पर गोली चलाई थी. इस गोलीबारी में एक अधिकारी की मौत हो गई थी और कई दूसरे घायल हो गए थे. इसी मामले में ईरान की सर्वोच्च अदालत ने उनकी मौत की सज़ा को बरकरार रखा और शनिवार को उन्हें फांसी दे दी गई.

अब तक 2022 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कम से कम 12 लोगों को मौत की सज़ा दी जा चुकी है. इसी साल जून में ईरान ने एक अन्य प्रदर्शनकारी अब्बास कोरकोरी को फांसी दी थी. उस पर इल्जाम था कि उसने विरोध प्रदर्शनों के दौरान गोलीबारी कर सात लोगों की जान ली थी. इस तरह की कार्रवाइयों ने ईरान की न्याय व्यवस्था और वहां की राजनीतिक आजादी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान इन फांसी की सजाओं के जरिए जनता में डर और खौफ फैलाना चाहता है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चेतावनी दी है कि देश में कई और कैदी मौत की सजा का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें भी राजनीतिक कारणों से फांसी दी जा सकती है. एमनेस्टी ने जुलाई 2025 में दो लोगों को गुपचुप तरीके से फांसी देने के बाद कहा था, “ये फांसी दिखाती हैं कि किस तरह ईरानी प्रशासन राष्ट्रीय संकट के समय राजनीतिक दमन के औज़ार के रूप में मौत की सज़ा का इस्तेमाल करता है. इसका मकसद असहमति की आवाज़ों को कुचलना और जनता में डर पैदा करना है.”

संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 में ही ईरान ने लगभग 1,000 लोगों को फांसी दी. यह दुनिया में मौत की सजा देने वाले देशों में सबसे ऊंचा आंकड़ा है. इन आंकड़ों से साफ है कि ईरान राजनीतिक असहमति, विरोध प्रदर्शनों और यहां तक कि सामाजिक मुद्दों पर उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए मौत की सज़ा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है.