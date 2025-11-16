सीसा, भूखमरी और गंदा पानी; बांग्लादेश के लाखों बच्चों का मौत मुंह खोले कर रही इंतजार!

Bangladesh News Today: पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में लाखों बच्चे बेहद मुश्किल और खतरनाक हालात में जिंदगी बिता रहे हैं. गरीबी, कुपोषण, जहरीली फैक्ट्रियों में काम, दूषित पानी और विषाक्त धातुओं के संपर्क में आने जैसी समस्याएं बच्चों की सेहत और भविष्य पर गंभीर असर डाल रही हैं. बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो (BBS) और यूनिसेफ ने इतवार (16 नवंबर) को मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे 2025 (MICS 2025) रिपोर्ट जारी किया है. इसमें बच्चों के हालात को लेकर खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं.

सर्वे के मुताबिक, बांग्लादेश में बाल श्रम तेजी से बढ़ा है. बच्चों में खतरनाक स्तर पर सीसा पाया जा रहा है. कुपोषण की स्थिति खराब है और लाखों बच्चे प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में करीब 63,000 परिवारों को शामिल किया गया. इसमें पता चला कि 2019 की तुलना में इस बार 12 लाख ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं. इसके अलावा 12 से 59 महीने के उम्र के करीब 10 में से 4 बच्चों के शरीर में सीसा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है.

सीसा के बढ़ते स्तर से 38 फीसदी बच्चे प्रभावित

ढाका स्थित बांग्लादेश-चीन मैत्री सम्मेलन केंद्र में इन नतीजतों को बीबीएस के महानिदेशक मोहम्मद मिजानुर रहमान और यूनिसेफ प्रतिनिधि राना फ्लावर्स ने पेश किया. पहली बार MICS सर्वे में भारी धातुओं की जांच के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के रक्त के नमूने लिए गए. नतीजे बेहद चिंताजनक हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 12 से 59 महीने के 38 फीसदी बच्चे और 8 फीसदी गर्भवती महिलाएं खतरनाक स्तर के सीसे के संपर्क में हैं.

सबसे चिंताजनक बात यह है कि ढाका में 65 फीसदी बच्चों के खून में सीसा सुरक्षित सीमा से ज्यादा पाया गया, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की ओर इशारा करता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह जहरीला सीसा बच्चों के मस्तिष्क के विकास को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है. आईक्यू कम कर सकता है और भविष्य को अंधकारमय बना सकता है.

अमीर परिवार के बच्चों की सेहत पर भी पड़ा असर

हैरानी की बात यह है कि यह संकट सिर्फ गरीब परिवारों तक सीमित नहीं है. सर्वे में पता चला कि सबसे ज्यादा बोझ अमीर परिवारों पर है. आधे से ज्यादा प्रभावित बच्चे सबसे अमीर घरों से आते हैं. इससे संकेत मिलता है कि सौंदर्य प्रसाधनों, बर्तनों, बच्चों के खिलौनों और अन्य उपभोक्ता उत्पादों में बड़े पैमाने पर मिलावट या संदूषण हो रहा है.

यूनिसेफ की प्रतिनिधि राना फ्लावर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है. उन्होंने बताया कि जहां एक ओर बाल विवाह और बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर बच्चों में बढ़ता हुआ सीसे का स्तर, बढ़ते सी-सेक्शन और बढ़ता बाल श्रम लाखों बच्चों की संभावनाओं को खत्म कर रहा है.

यूनिसेफ भी सीसा की मात्रा देख है परेशान

फ्लावर्स ने कहा, "हम बाल श्रम में लगभग 40 फीसदी का इजाफा देख रहे हैं. बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, गरीबी में फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है." उन्होंने सीसे के संपर्क वाले नतीजों को चौंकाने वाला बताया. फ्लावर्स ने कहा कि ढाका में दो-तिहाई प्रभावित बच्चे सबसे अमीर परिवारों से आते हैं. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यहां बनने वाले आईलाइनर में 78 फीसदी तक सीसा पाया गया है, जो बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा असर डाल सकता है.

राना फ्लावर्स ने बांग्लादेश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहद कम निवेश पर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि बांग्लादेश शिक्षा पर GDP का महजत 1.7 फीसदी और स्वास्थ्य पर 0.7 फीसदी खर्च कर रहा है, जो दुनिया में सबसे कम है. उनका कहना है कि यह निवेश देश की तरक्की में बड़ी बाधा बन रहा है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को झेलना पड़ रहा है.

