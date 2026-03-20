भारत का ग्लोबल दांव; मिडिल ईस्ट संकट में मोदी की एंट्री, इस मुस्लिम देश के अमीर को घुमाया फोन

India Qatar Relations: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है. तेहरान ने पूरे मिडिल ईस्ट और इजरायल में मिसाइलों की बौछार कर दी है, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों और गैस संयंत्रों को निशाना बनाया गया है. इस जबरदस्त हमले ने पूरे क्षेत्र में आग लगा दी है. इस हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी तेल और गैस सुविधाओं को निशाना बनाया गया, तो वह पूरे क्षेत्र को आग की लपटों में झोंक देगा. ईरान ने कतर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में रिफाइनरियों पर मिसाइल हमले किए. इन हमलों से भारी तबाही हुई. इस तबाही के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अकड़ ढीले पड़ गए हैं और ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के किसी भी रिफाइनरी संयंत्र पर हमला न करने की सलाह दी है. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर, तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत की है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर और वहां की जनता को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत का विवरण साझा करते हुए, उन्होंने बताया कि यह चर्चा केवल शुभकामनाओं के आदान-प्रदान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा शामिल थी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैंने अपने भाई, कतर के अमीर, तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और उन्हें तथा कतर की जनता को ईद की शुभकामनाएं दीं. हमने यह भी दोहराया कि भारत कतर के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस क्षेत्र में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करता है."

कतर में बड़ी संख्या में रहते हैं भारतीय

यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में ऊर्जा प्रतिष्ठानों, तेल रिफाइनरियों और गैस सुविधाओं पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं. इन हमलों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि कतर प्राकृतिक गैस के दुनिया के अग्रणी निर्यातकों में से एक है और भारत सहित कई देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के प्रति आभार भी व्यक्त किया. बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कतर में काम करते हैं, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं.