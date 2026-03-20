Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3147210
Zee SalaamMuslim Worldभारत का ग्लोबल दांव; मिडिल ईस्ट संकट में मोदी की एंट्री, इस मुस्लिम देश के अमीर को घुमाया फोन

भारत का ग्लोबल दांव; मिडिल ईस्ट संकट में मोदी की एंट्री, इस मुस्लिम देश के अमीर को घुमाया फोन

Middle East Crisis 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर के साथ बातचीत की और मध्य-पूर्व में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की. कतर के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए, भारत ने 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' से सुरक्षित मार्ग के महत्व पर जोर दिया और कतर में भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए आभार व्यक्त किया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:20 AM IST

Trending Photos

भारत का ग्लोबल दांव; मिडिल ईस्ट संकट में मोदी की एंट्री, इस मुस्लिम देश के अमीर को घुमाया फोन

India Qatar Relations: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है. तेहरान ने पूरे मिडिल ईस्ट और इजरायल में मिसाइलों की बौछार कर दी है, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों और गैस संयंत्रों को निशाना बनाया गया है. इस जबरदस्त हमले ने पूरे क्षेत्र में आग लगा दी है. इस हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी तेल और गैस सुविधाओं को निशाना बनाया गया, तो वह पूरे क्षेत्र को आग की लपटों में झोंक देगा. ईरान ने कतर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में रिफाइनरियों पर मिसाइल हमले किए. इन हमलों से भारी तबाही हुई. इस तबाही के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अकड़ ढीले पड़ गए हैं और ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के किसी भी रिफाइनरी संयंत्र पर हमला न करने की सलाह दी है. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर, तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत की है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर और वहां की जनता को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत का विवरण साझा करते हुए, उन्होंने बताया कि यह चर्चा केवल शुभकामनाओं के आदान-प्रदान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा शामिल थी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैंने अपने भाई, कतर के अमीर, तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और उन्हें तथा कतर की जनता को ईद की शुभकामनाएं दीं. हमने यह भी दोहराया कि भारत कतर के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस क्षेत्र में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करता है."

कतर में बड़ी संख्या में रहते हैं भारतीय
यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में ऊर्जा प्रतिष्ठानों, तेल रिफाइनरियों और गैस सुविधाओं पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं. इन हमलों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि कतर प्राकृतिक गैस के दुनिया के अग्रणी निर्यातकों में से एक है और भारत सहित कई देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के प्रति आभार भी व्यक्त किया. बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कतर में काम करते हैं, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

india qatar relationspm modi qatar callMiddle East crisis 2026energy infrastructure attacks

Trending news

india qatar relations
भारत का ग्लोबल दांव; मिडिल ईस्ट संकट में मोदी की एंट्री, कतर को घुमाया फोन
Delhi news
दिल्ली में ओला ड्राइवर ने मुसलमानों से मारपीट का किया दावा, SC के वकील ने खोली पोल!
iran news
ईरान में पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी "मोहारेबेह" के दोषी, 3 लोगों को दी गई फांसी
Samson Policy
इस्राइल के सैमसन पॉलिसी से बंद हो जाएगा आपका चूल्हा-चौका; थम जाएगी दुनिया की रफ़्तार
Eid 2026
भारत में नहीं दिखा चाँद, UP में कांवड़ियों की तरह नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग
delhi riots 2020
Umar Khalid पर UN की रिपोर्ट से हड़कंप,हिरासत को बताया मनमाना; सरकार ने साधी चुप्पी!
iran us war
अली लारीजानी के इंतकाम में पागल हो चुका है ईरान; अमेरिका के लिए भी रोकना मुश्किल!
Delhi news
ईद पर हिंदूवादी संगठनों की धमकी; HC ने दिल्ली पुलिस से जो कहा, वो आप भी पढ़ें...
Eid ul Fitr 2026
शरीयत से साइंस तक; एक चांद पर क्यों अलग-अलग दिन होती है भारत और सऊदी में ईद?
Joseph Kent
ईरान जंग पर ट्रम्प के अपने ने ही US को कर दिया नंगा; पढ़ें, Joseph Kent की चिट्ठी