तेल-गैस, खनिज संपदा से मालामाल ईरान, क्या इसी खजाने पर टिकी है US-इजरायल की निगाहें?

Iran Natural Resources Wealth: दुनियाभर के देशों और अवाम की निगाहें इस समय अमेरिका (US), इजरायल और ईरान पर टिकी हुई हैं. परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमले का मकसद ईरान में तख्ता पलट, परमाणु हथियारों पर रोक, शांति स्थापित करने और लोकतंत्र को मजबूत करना बताया है.

हालांकि, उनके इस दावों की कलई खुलती नजर आ रही है, जब इजरायली सेना ने शनिवार (28 फरवरी) को ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर हमला किया. इस हमले में 53 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. US-इजरायल ने राजधानी तेहरान समेत देश के कई हिस्सों ताबड़तोड़ हमला किया है. इस हमले का शिकार आम लोग हो रहे हैं. हालांकि, ट्रंप ने दावा किया था कि हमले में सिर्फ ईरानी सैन्य बलों को निशाना बनाया जाएगा.

ईरान के प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने के फिराक में ट्रंप-नेतन्याहू!

वहीं, कई जानकार की मानें तो अमेरिका और इजरायल की नजर ईरान की बेशकीमती प्राकृतिक संपदा पर है. एक्सपर्ट्स की मानें तो ईरान के पास मौजूद विशाल तेल, गैस और खनिज संपदा भी इसकी एक बड़ी वजह है. उनका कहना है कि ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और बेसिज अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी इस दिशा में बड़ी बाधा मानी जाती है.

इसी बीच ईरान के प्राकृतिक संसाधनों को लेकर भी अक्सर चर्चा होती रहती है, क्योंकि यह देश दुनिया के सबसे समृद्ध ऊर्जा भंडार वाले देशों में शामिल है. अमेरिका के जरिये लगाए गए सख्त अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान में बुनियादी ढांचों का विकास हुआ और अवाम को सारी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं. यह और बात है कि ईरान की करेंसी दुनिया की सबसे मुद्रा मानी जाती है. ईरान दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जिनके पास तेल, गैस और कई तरह के खनिज संसाधनों का विशाल भंडार मौजूद है. यही वजह है कि पश्चिम एशिया और वैश्विक राजनीति में ईरान की रणनीतिक अहमियत काफी ज्यादा मानी जाती है.

कच्चे तेल का विशाल भंडार

कच्चे तेल के मामले में ईरान दुनिया के सबसे बड़े भंडार रखने वाले देशों में शामिल है. अनुमान के मुताबिक ईरान के पास लगभग 155 से 160 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार मौजूद है. यह दुनिया के कुल सिद्ध तेल भंडार का लगभग 9 से 10 फीसदी माना जाता है. तेल भंडार के मामले में ईरान को आमतौर पर दुनिया में तीसरे या चौथे स्थान पर रखा जाता है. ईरान के कुछ प्रमुख तेल क्षेत्र अहवाज़, गचसारान, अज़ादेगन और यदावरान हैं, जहां बड़े पैमाने पर तेल का उत्पादन होता है.

प्राकृतिक गैस में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार

प्राकृतिक गैस के मामले में ईरान दुनिया की बड़ी ऊर्जा शक्तियों में गिना जाता है. माना जाता है कि ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, जो उसे वैश्विक ऊर्जा राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण बनाता है. आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास करीब 33 से 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर (TCM) प्राकृतिक गैस का भंडार है. यह दुनिया के कुल गैस भंडार का लगभग 16 से 17 फीसदी हिस्सा माना जाता है.

इतनी बड़ी मात्रा में गैस होने की वजह से ईरान अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है. ईरान का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र साउथ पार्स (South Pars) है. यह विशाल गैस फील्ड कतर के साथ शेयर किया जाता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र माना जाता है. इस क्षेत्र से ईरान की ऊर्जा क्षमता और आर्थिक ताकत दोनों को बड़ा सहारा मिलता है. अमेरिका और इजरायल, इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए लंबे समय से साजिशें करते रहे हैं. पिछले साल इजरायली हमले के समय, इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मोसाद के जासूस गिरफ्तार किए गए थे.

ईरान के अरबों डॉलर की खनिज संपदा पर US-इजरायल की नजर

ईरान सिर्फ तेल और गैस के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां कई तरह के महत्वपूर्ण खनिज भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं. यही वजह है कि संसाधनों के लिहाज से ईरान को मिडिल ईस्ट के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है. अनुमान के मुताबिक ईरान में 60 से ज्यादा तरह के खनिज मौजूद हैं. इनमें कई ऐसे खनिज भी शामिल हैं जिनकी वैश्विक उद्योगों में काफी मांग रहती है.

इन प्रमुख खनिजों में लोहा, तांबा, सोना, जिंक, सीसा, क्रोमाइट, बॉक्साइट और कोयला शामिल हैं. ये खनिज न सिर्फ ईरान की औद्योगिक क्षमता को मजबूत करते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी अहमियत बढ़ाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के खनिज भंडार की कुल अनुमानित कीमत 700 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जाती है. यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि ईरान के पास ऊर्जा के साथ-साथ खनिज संसाधनों की भी बड़ी संपदा मौजूद है.

दुनिया में पावर एनर्जी का हब है ईरान

ऊर्जा संसाधनों के मामले में ईरान को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में गिना जाता है. कच्चे तेल के भंडार के मामले में ईरान दुनिया के शीर्ष चार देशों में शामिल माना जाता है, जबकि प्राकृतिक गैस के भंडार में उसका दूसरा स्थान है. साथ ही खनिज संपदा की दृष्टि से भी ईरान मिडिल ईस्ट के उन देशों में शामिल है जिनके पास संसाधनों का विशाल भंडार मौजूद है. यही वजह है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति में ईरान की भूमिका हमेशा से बेहद अहम मानी जाती रही है.

