सऊदी की सड़कों पर चोरों का तांडव! जेद्दा में पहली बार 50 गटर के ढक्कनों की चोरी

Jeddah Manhole Cover Theft Case: सऊदी अरब जैसे सख्त कानून वाले देश में चोरी की घटनाएं बेहद दुर्लभ होती हैं, लेकिन जेद्दा से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है. यहां अल-जावीद इलाके में पहली बार गटर के ढक्कन चोरी होने की घटना सामने आई है. यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी अलर्ट हो गई.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इलाके से 50 से ज्यादा गटर के ढक्कन चोरों ने उड़ा दिया. ढक्कनों की चोरी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिला. खुले गटरों की वजह से जहां हादसों का खतरा मंडराने लगा है, वहीं नालों में जमा पानी से बदबू और मच्छरों की संख्या भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इससे लोगों की सेहत पर भी गंभीर खतरे पैदा होने के आसार हैं.

घटना की जानकारी मिलने के बाद नेशनल वॉटर कंपनी की फील्ड टीम मौके पर पहुंच गई. जांच में पता चला कि पूरे इलाके से गटरों के ढक्कन चोरी हो चुके हैं. कंपनी ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि भरोसा दिलाया कि महज कुछ देर में सभी नए ढक्कन लगा दिए जाएंगे. एक्सपर्ट का कहना है कि यह सिर्फ एक सामान्य चोरी नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बड़ा खतरा है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह की घटनाएं स्क्रैप (कबाड़) बाजार की अनियमितता की वजह से बार-बार हो सकती हैं. उनका मानना है कि स्क्रैप मार्केट को तुरंत नियंत्रित और संगठित ढांचे में लाना बेहद जरूरी है, ताकि चोरी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके.

गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब में चोरी को लेकर बेहद कड़े कानून लागू हैं. शरीयत कानून के तहत गंभीर चोरी के मामलों में दोषी को हाथ काटने तक की सजा दी जाती है. इसके अलावा कई मामलों में लंबी कैद और भारी जुर्माना भी लगाया जाता है. ऐसे में जेद्दा जैसे शहर में गटर ढक्कनों की चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था और समाज के लिए चिंता का सबब बन गया है.

फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में गटर ढक्कन किसने और क्यों चोरी किए. इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है और अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हज के दौरान कभी चोरी की घटनाएं होती हैं, ऐसे में मामूली से गटर का ढक्कन चोरी होना हैरान करने वाला है.

यह भी पढ़ें: मनी लॉन्ड्रिंग केस: दुबई कोर्ट ने अबू सबाह को 5 साल जेल और 358 करोड़ का जुर्माना ठोका