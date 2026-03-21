कच्चे तेल-पेट्रोलियम पदार्थों पर छूट देकर भी खाली हाथ US, ईरान ने दिखाई ट्रंप को औकात!

Middle East Tension: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच दुनिया का तेल बाजार पहले ही दबाव में है, और अब अमेरिका और ईरान के हालिया बयानों ने इस अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है. एक तरफ अमेरिका ने ईरानी तेल पर कुछ समय के लिए छूट देने की घोषणा की है, वहीं ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उसके पास बेचने के लिए कोई अतिरिक्त तेल मौजूद ही नहीं है.

ईरान के तेल मंत्रालय ने अमेरिका के इस फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि 20 मार्च तक जहाजों में भरे गए तेल को लेकर जो छूट दी गई है, उसका जमीन पर कोई खास मतलब नहीं है. मुंबई में स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि फिलहाल उनके पास "फ्लोटिंग क्रूड" यानी समुद्र में रखा अतिरिक्त कच्चा तेल या कोई सरप्लस स्टॉक नहीं है, जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सके. ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान बाजार को शांत करने और खरीदारों को भरोसा देने की कोशिश हो सकती है.

US ने ईरान कच्चे तेल पर दी अस्थायी छूट

ईरान के इस इनकार से पहले से अस्थिर बाजार में और घबराहट बढ़ सकती है. वेस्ट एशिया में जारी जंग अब चौथे हफ्ते में पहुंचने वाली है. इस जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है. दूसरी तरफ अमेरिका ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह ईरान के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे कुछ प्रतिबंधों में 19 अप्रैल 2026 तक के लिए अस्थायी ढील देगा. इस फैसले के तहत 20 मार्च 2026 तक जहाजों में लोड किए गए ईरानी तेल को बेचने, पहुंचाने और उतारने की इजाजत दी गई है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFC) ने यह जानकारी दी.

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अपने ही जाल में फंसा अमेरिका

इसमें यह भी कहा गया कि 20 मार्च 2026 की रात 12:01 बजे तक जिन जहाजों में ईरानी तेल भरा गया है, उनसे जुड़े सभी जरूरी लेन-देन 19 अप्रैल 2026 की रात 12:01 बजे तक किए जा सकते हैं. इस इजाजत में अमेरिका में ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को भी शामिल किया गया है. अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला सीमित समय के लिए है और इसका मकसद समुद्र में फंसे ईरानी तेल को बाजार में लाकर वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करना है. उन्होंने बताया कि इससे करीब 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है, जिससे सप्लाई पर दबाव कम होगा.

स्कॉट बेसेंट ने आरोप लगाया कि ईरान का प्रतिबंधित तेल चीन सस्ते दामों पर जमा कर रहा है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह छूट सिर्फ पहले से मौजूद तेल पर लागू होगी और नए उत्पादन या खरीद की इजाजत नहीं दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान पर अपना दबाव जारी रखेगा और उसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम तक आसानी से पहुंच नहीं मिलेगी.

स्ट्रेट ऑफ होरमुज को बंद करने से बढ़ा दबाव

इसके अलावा उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की ऊर्जा नीति के चलते देश में तेल और गैस उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि अभी जो छोटी अवधि की परेशानियां हैं, वे आगे चलकर आर्थिक फायदे में बदल सकती हैं.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी तनाव बना हुआ है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल का व्यापार होता है. मौजूदा हालात की वजह से इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे वैश्विक सप्लाई और कूटनीतिक संबंधों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है.

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