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जंग के साये में लोगों ने मक्का-मदीना में पढ़ी ईद की नमाज, आसमान में एक्टिव एयर डिफेंस

Eid Namaz Saudi Arabia 2026: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध के मंडराते साये के बीच, सऊदी अरब सहित कई देशों में ईद की नमाज अदा की गई. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और मक्का और मदीना में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रखा गया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:47 AM IST

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जंग के साये में लोगों ने मक्का-मदीना में पढ़ी ईद की नमाज, आसमान में एक्टिव एयर डिफेंस

Eid Namaz 2026: दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी समेत कई मिडिल ईस्ट के देशों में जंग की साये के बीच ईद की नमाज अदा की है. मक्का और मदीना में ईद की नमाज से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. इन शहरों के चारों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड में रखा गया है. मस्जिद-अल-हरम (Masjid al-Haram) में लाखों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है. इसके बाद उन्होंने पूरे रीजन में अमन-चैन के लिए दुआएं भी मांगी है.

इसी तरह, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और ओमान, गाजा, सीरिया, मिस्र, जॉर्डन समेत कई देशों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की. लेकिन, इन देशों में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य से अधिक कड़ी थी. कई जगहों पर मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे. इस बार की ईद सिर्फ खुशी का त्योहार नहीं रही, बल्कि यह एक तरह से दुआ और सब्र का प्रतीक बन गई. कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान के साथ-साथ चिंता भी साफ नजर आई. खासकर उन इलाकों में जहां हाल ही में हमलों या झड़पों की खबरें सामने आई हैं, वहां लोगों ने अपने और अपने परिवार की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, इजरायल पिछले दो सालों से पूरे मध्य पूर्व में नरसंहार कर रहा है. 2023 से नेतन्याहू की सेनाएं गाजा और लेबनान में लगातार नरसंहार कर रही हैं. अब, पिछले 20 दिनों से वे ईरान में भी अत्याचार कर रहे हैं. इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद ईरान भड़क उठा और उसने इजरायल पर ज़ोरदार जवाबी हमला किया. इस हमले के बाद इजरायल ने एक ईरानी रिफाइनरी प्लांट को निशाना बनाकर एक घिनौना काम किया, जिसके जवाब में ईरान ने मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी रिफाइनरियों को निशाना बनाया.

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इजरायली हमले के बाद बिगड़ गए हालात
इस हमले के बाद मध्य पूर्व में हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं. सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह भी सैन्य कार्रवाई का सहारा ले सकता है. मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति वैश्विक स्तर पर भी चिंता का विषय बनी हुई है. ऊर्जा ठिकानों पर हमलों, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और बड़े देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया है. ऐसे में ईद की नमाज़ के दौरान इमामों ने अपने खुत्बों में शांति, भाईचारे और संयम का संदेश दिया. 

यह भी पढ़ें:- भारत का ग्लोबल दांव; मिडिल ईस्ट संकट में मोदी की एंट्री, इस मुस्लिम देश के अमीर को घुमाया फोन

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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