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Zee SalaamMuslim Worldमिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान का बड़ा दांव, पाकिस्तान के जरिए ट्रंप को भेजा ‘पीस ऑफर’

मिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान का बड़ा दांव, पाकिस्तान के जरिए ट्रंप को भेजा ‘पीस ऑफर’

Iran Peace Proposal: ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को शांति प्रस्ताव भेजा, जिसका उद्देश्य युद्ध खत्म करना है. ट्रंप की चेतावनी के बीच ईरान ने अमेरिकी योजना ठुकराते हुए अपनी शर्तों पर स्थायी समाधान और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:15 AM IST

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मिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान का बड़ा दांव, पाकिस्तान के जरिए ट्रंप को भेजा ‘पीस ऑफर’

Iran Peace Proposal: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से एक शांति प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष को "स्थायी रूप से समाप्त करना" है. इस प्रस्ताव से संबंधित विवरण ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी (IRNA) द्वारा प्रदान किए गए थे. रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान ने अमेरिका से प्राप्त एक प्रस्ताव पर व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया तैयार की और बाद में इसे मध्यस्थों के माध्यम से संप्रेषित किया.

बताया जाता है कि ईरानी नेतृत्व ने एक विस्तृत प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार करने से पहले प्रस्ताव की समीक्षा करने में लगभग दो सप्ताह बिताए. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को एक कड़ी चेतावनी जारी की है और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है.

ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का पलटवार
ट्रम्प ने साफ कहा है कि अगर ईरान निर्धारित समय सीमा तक होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में विफल रहता है, तो अमेरिका ईरान के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे कि बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बना सकता है. यह चेतावनी पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और बढ़ा देती है, यह देखते हुए कि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है. एक ऐसा मार्ग जिससे दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है. इस बीच 6 अप्रैल को, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाएई ने पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान-प्रदान सीधे तौर पर नहीं, बल्कि मध्यस्थ देशों के माध्यम से हुआ था. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तेहरान ने अमेरिका की "15-सूत्रीय योजना" को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है.

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सीजफायर प्रस्ताव पर ईरान का स्टैंड
IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया में संघर्ष विराम के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है. ईरान का मानना ​​है कि पिछले अनुभवों के आधार पर सिर्फ एक अस्थायी संघर्ष विराम के माध्यम से स्थायी समाधान प्राप्त नहीं किया जा सकता है. इसके बजाय, उसने एक दीर्घकालिक और व्यापक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है. एक ऐसा समाधान जो उसकी अपनी शर्तों पर आधारित हो.

ईरान ने रख दिया है ये शर्त
ईरान द्वारा भेजे गए दस पैराग्राफ के इस दस्तावेज़ में कई प्रमुख मांगें शामिल हैं. इनमें क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करने की बात, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समझौता, युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की योजना और सबसे अहम ईरान पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की मांग शामिल है. हालांकि, यह अभी भी साफ नहीं है कि अमेरिका इस प्रस्ताव पर किस तरह की प्रतिक्रिया देगा. फिर भी, एक बात तो तय है. इस कूटनीतिक पहल ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि, बढ़ते सैन्य तनाव के बावजूद भी, बातचीत और मोल-भाव की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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