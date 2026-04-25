ट्रंप की मनमानी पर तेहरान ने लगाया ब्रेक, ईरान-अमेरिका में फिर बढ़ी टेंशन!

Iran US Talks Update: मिडिल ईस्ट पर एक बार फिर जंग के आसार मंडराने लगे हैं. इसकी वजह है ईरान और अमेरिका शनिवार (25 अप्रैल) को पाकिस्तान में होने वाली बातचीत पर अचानक ब्रेक लग गया. वह भी ऐसे वक्त में जब दुनिया को लगा कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच बातचीत की कोई राह निकल सकती है, तभी हालात ने अचानक पलटी मार दी. अमेरिका के रवैये पर तंज कसते हुए ईरान ने साफ कर दिया कि वह दबाव में आकर बातचीत करने को तैयार नहीं है, और इसी के साथ इस्लामाबाद में बनती दिख रही कूटनीतिक उम्मीद भी टूट गई.

शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची एक डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे. योजना यह थी कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बिचौलिया यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, क्योंकि ईरान सीधे अमेरिका से बात करने के पक्ष में नहीं है. पाकिस्तान के जरिए दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने की एक खास योजना तय की गई थी और इसी सिलसिले में अमेरिका के विशेष दूत भी इस्लामाबाद आने वाले थे.

हालांकि, पूरा माहौल अचानक बदल गया जब ईरानी डेलीगेशन ने अमेरिकी नुमाइंदों से मिले बिना ही पाकिस्तान से वापस लौट गया. इसके तुरंत बाद अमेरिकी नुमाइंदों ने भी अपने प्रस्तावित दौरे को रद्द करने का ऐलान कर दिया. इस तरह जो बातचीत की उम्मीद बन रही थी, वह फिलहाल खत्म होती नजर आ रही है. इसके बाद सोशल मीडिया पर फिर जंग छिड़ने के आसार लगने लगे हैं, और पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई हैं.

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इस दौरान अब्बास अराघची की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई. बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद रहे. मुलाकात के बाद तेहरान का डेलीगेशन वापस इस्लामाबाद से रवाना हो गया. यह जानकारी न्यूयॉर्क पोस्ट और इजरायली मीडिया के हवाले से सामने आई है.

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ईरान अब भी कूटनीतिक स्तर पर एक्टिव है और कई देशों से संपर्क साधकर समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है. अराघची का अगला दौरा मस्कट और मॉस्को है, जिससे यह साफ होता है कि तेहरान एक साथ कई मोर्चों पर बातचीत के विकल्प तलाश रहा है.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ कोई सीधी बैठक नहीं होगी. उनका कहना है कि पाकिस्तान के जरिए ही ईरान अपनी परेशानी, चिंताएं और मैसेज अमेरिका तक पहुंचाएगा. उन्होंने इस पूरी घटना को अमेरिका के जरिये जबरन थोपी जंग बताया और कहा कि पाकिस्तान शांति बहाल करने की कोशिश में जुटा हुआ है.

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया है. ट्रंप ने कहा कि मौजूदा हालात में लंबी यात्रा करके बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है. उनके मुताबिक फोन पर भी बातचीत उतनी ही प्रभावी हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है, तो वह खुद संपर्क करे. अमेरिका बेकार की बातचीत के लिए सफर नहीं करेगा. हालांकि, उन्होंने यह साफ किया कि अभी जंग को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है और अमेरिका मजबूत पोजीशन में है. ट्रंप ने कहा कि हमारे पास सारे खुले हैं.

दूसरी ओर, शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर कहा कि ईरान के साथ चर्चा काफी अच्छी रही और क्षेत्रीय हालात पर खुलकर बातचीत हुई. साथ ही, दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया. कुल मिलाकर इस्लामाबाद में शुरू हुई यह कूटनीतिक पहल फिलहाल ठहर गई है.

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