Middle East War: दुनिया तय करे कि विश्व शान्ति के लिए खतरा इसराइल-अमेरिका है या ईरान; तथ्य आपके सामने हैं?

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump अपनी धमकी से पीछे हट गए. उन्होंने कहा कि अगले पाँच दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं होगा. दुनिया इसे Trump की हार मान रही है. अब सवाल ये है के ट्रम्प का बयान पाँच दिन का interval है या अमेरिका अपनी face saving कर के जंग से निकलना चाह रहा है?

लेकिन Israel की Nuclear Site डिमोना पर ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू दुनिया को ये बताने पर तुले हैं के ईरान इंसानियत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ईरान ख़तरा है या ईरान ख़ुद ख़तरे में है. क्योंकि ईरान पिछले 47 सालों से दुनिया के सबसे कड़े सैंक्शन की मार झेल रहा है, लेकिन ईरान ने कभी इसके ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं उठाया. ईरान जिसने पिछले ढाई सौ सालों की तारीख़ में किसी मुल्क पर पहले हमला नहीं किया है, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो मुँह तोड़ जवाब ज़रूर दिया है.

इसके बावजूद ईरान को दुनिया से बेदख़ल करने की कोशिशें होती रहीं.

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1979 के रिवोल्यूशन के बाद से ही ईरान को वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम से बाहर करने और उसके तेल पर पाबंदी लगाने की कोशिशें शुरू हुईं. वेस्टर्न पावर कहते रहे कि ये सैंक्शन ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के लिए हैं. अगर ईरान ख़तरा होता, तो क्या वह 47 साल तक इन सैंक्शनस को झेलता रहता ? ईरान ने इन सैंक्शन की कीमत चुकाई है. ईरान की करंसी डूब गई, महगांई बढ़ गई, रोज़गार और कारोबार के मौके बहुत कम हो गए. अपनी अवाम के प्रोटेस्ट झेले, लेकिन ईरान ने न तो किसी मुल्क पर इसके ख़िलाफ़ हमला किया न किसी से सैंक्शन हटाने की गुहार लगाई.

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ईरान ने इन सैंक्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के बजाए 47 सालों में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन तकनीक को इतना मजबूत कर लिया कि आज दुनिया हैरान है. आज ईरान जिस जंग के मैदान में ख़ून में नहाया खड़ा है, वो जंग उस पर थोपी गई है. सीधे ईरान पर हमला किया गया. हालांकि ईरान को जंग पर उकसाने की कोशिश लगातार होती रही है, लेकिन जब तक उसपर सीधा हमला नहीं हुआ ईरान जंग को टालता रहा.

जनवरी 2020 में बग़दाद हवाई अड्डे पर क़ासिम सुलेमानी का क़त्ल हुआ, अप्रैल 2024 में इजरायल ने सीरिया में ईरानी काउंसलेट पर हमला किया. ये हमला इंटरनैशनल लॉ के मुताबिक़ ईरान की धरती पर हमला था. लेकिन क्या ईरान ने जवाब दिया? मई 2024 में ईरान के प्रेसीडेंट इब्राहीम रईसी और ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्ला हयान की हेलिकॉप्टर हादसे में मौत हुई. सवाल इज़रायल की तरफ़ उठे ? ईरान ख़ामोश रहा. जुलाई 2024 में ईरान के मेहमान इस्माइल हानिया का तेहरान में क़त्ल हुआ. ईरान ने समझदारी दिखाई. कोई बड़ा जवाबी हमला नहीं किया. इसके अलावा एक-एक करके पिछले 5 साल में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए. ईरान ने कोई जवाबी क़दम नहीं उठाया. बस अपनी अवाम को जवाब देने के लिए सिंबोलिक एक्शन लिया.

लेकिन जब सीधे जंग थोपी गई चाहे वो पिछले साल 12 दिनों की जंग हो या मौजूदा जंग, ईरान पूरी ताक़त के साथ महाज़ पर डटा है. तो अब फ़ैसला उसी दुनिया को करना है, जिस दुनिया को नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान इंसानियत के लिए ख़तरा है. अब दुनिया ये फ़ैसला करेगी के ख़तरा कौन है?

अगर नेतन्याहू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ़ इशारा कर रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि हम तेल नहीं बेच पाएंगे, तो कोई नहीं बेचेगा, क्या ये ख़तरा है?

हिजबुल्लाह, हूति और हमास को ईरान की प्रॉक्सी बता कर कह रहे हैं के ये कि ख़तरा है? अगर ईरान के न्यूक्लियर वेपन को ख़तरा बता रहे हैं तो इसे भी समझना होगा कि जिस न्यूक्लिर वेपन को ख़तरा बता रहे हैं उसे नेतन्याहू 1996 से कह रहे हैं कि ईरान बस चंद महीनों बाद न्यूक्लियर बम बना लेगा, लेकिन आज 30 साल बाद भी ईरान ने ऐसा कोई हथियार नहीं बनाया.

अगर वो हिजबुल्लाह, हूति और हमास को ख़तरा बता रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि ईरान ने कभी अपनी सरहद के Expansion के लिए कोई लड़ाई नहीं की. कभी भी अपनी सरहदों से बाहर जाकर किसी दूसरे मुल्क की ज़मीन पर क़ब्ज़ा नहीं किया. इज़रायल 1996 से जो धमकी दे रहा है उस धमकी से बचने के लिए इन मिलिशिया का एक डिफेंसिव घेरा ज़रूर बनाया है.

अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर इज़रायल ख़तरा बता रहा है तो ईरान ने दुनिया के लिए ये रास्ता खुला रखा है सिर्फ दुश्मन देशों के लिए होर्मुज बंद है, क्योंकि ईरान ये पैग़ाम दे रहा है कि वो सबका दुश्मन नहीं है, बल्कि सिर्फ उनका दुश्मन है जो उसे खत्म करना चाहते हैं लेकिन TRUMP और नेतन्याहू इसे ईरान बनाम दुनिया की जंग बनाने पर तुले हैं.

सवाल फिर वही है कि क्या ईरान खतरा है, या ईरान का होना इजरायल और अमेरिका की रीजन में बादशाहत के लिए खतरा है. पिछले 24 घंटों में जिस तरह से ईरान के पावर ग्रिड्स को निशाना बनाने की धमकी दी गई, उसने ईरान को पलटवार के लिए तैयारी का मौक़ा दे दिया और अब तक 24 दिनों की जंग में ये देखने को मिला है कि ईरान का पलटवार खतरनाक रहा है. आने वाली तारीख़ में ईरान को इंसानियत का दुश्मन लिखा जाए या न लिखा जाए, लेकिन सच लिखने वाले ये ज़रूर लिखेंगे कि पर्शियन गल्फ में एक ऐसा देश था जिसे इतना दाबाया गया कि उसके पास लड़ने और मर मिटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था.

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