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अरबईन में जुटे करोड़ों अकीदतमंद, इमाम हुसैन की याद में गूंजी मातम और मोहब्बत की सदाएं

Karbala Arbaeen Pilgrimage: इराक के पवित्र शहर कर्बला में अरबईन के मौके पर करोड़ों शिया अकीदतमंद जुटे. इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकाली गई इस यात्रा में इराक समेत कई देशों के लोग शामिल हुए. क्षेत्रीय तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी अकीदतमंदों ने एकता और अकीदत का अनोखा नज़ारा पेश किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 05, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:50 AM IST
अरबईन में जुटे करोड़ों अकीदतमंद, इमाम हुसैन की याद में गूंजी मातम और मोहब्बत की सदाएं

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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