/अरबईन में जुटे करोड़ों अकीदतमंद, इमाम हुसैन की याद में गूंजी मातम और मोहब्बत की सदाएं

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Karbala Arbaeen Pilgrimage: इराकी पवित्र शहर कर्बला में मंगलवार (4 अगस्त) को लाखों शिया मुसलमानों ने सालाना 'अरबईन' यात्रा में हिस्सा लिया. यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब इलाके में तनाव बना हुआ है और अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध के और बढ़ने का डर है. 'अरबईन' आशूरा के 40 दिन बाद मनाया जाता है. आशूरा पैगंबर मुहम्मद (स.) के पोते इमाम हुसैन और उनके परिवार के सदस्यों की कर्बला की लड़ाई (680 ईस्वी) में हुई शहादत की याद में मनाया जाता है. कर्बला के गवर्नर नसीफ जसीम अल-खत्ताबी ने मंगलवार को बताया कि यात्रा के दौरान 2.2 करोड़ से ज़्यादा लोग शहर में आए.
इनमें लगभग 50 लाख विदेशी (गैर-इराकी) और देश के अलग-अलग हिस्सों से आए इराकी लोग शामिल थे. इस कार्यक्रम को दुनिया के सबसे बड़े सालाना मजहबी आयोजनों में से एक माना जाता है. सबसे खास विदेशी मेहमानों में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शामिल थे, जो सोमवार को इराकी शहर नजफ़ पहुंचे और फिर यात्रा में शामिल होने के लिए कर्बला गए. अराघची की मौजूदगी उस मुश्किल संतुलन की याद दिलाती है जिसे इराक ने युद्ध की शुरुआत से ही बनाए रखा है, क्योंकि इराक के वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ करीबी संबंध हैं. इराक दोनों पक्षों के निशाने पर रहा है और उसने इस संघर्ष में और ज़्यादा उलझने से बचने की कोशिश की है.
हमेशा की तरह, बड़ी संख्या में ईरानी तीर्थयात्री पहुंचे, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि दूसरे मुल्कों से आने वाले तीर्थयात्रियों की तादाद कम हो गई है. बगदाद के 45 वर्षीय तीर्थयात्री अकील अल-रुबाई, जो कर्बला जा रहे थे, ने कहा कि नजफ़-कर्बला सड़क पर ईरानी झंडे खास तौर पर दिखाई दे रहे थे, जबकि यूरोप, अरब और अन्य इस्लामी देशों के झंडे सामान्य से कम थे. उन्होंने इसकी वजह "युद्ध और इलाके में हो रही घटनाओं" को बताया, जिनका असर अरब और विदेशी तीर्थयात्रियों की संख्या पर पड़ा है. बगदाद के एक और तीर्थयात्री, 35 साल के हसन अल-सराई ने कहा, "मुझे ईरानी झंडों के अलावा शायद ही कोई और झंडा दिखा; ईरानी झंडे सड़क के साथ-साथ कर्बला शहर के अंदर और आसपास भी साफ दिख रहे थे."
पूरे इराक से कर्बला जाने वाली सड़कों पर वॉलंटियर (स्वयंसेवक) के जुलूस खाना, पानी, मेडिकल सुविधा और दूसरी सेवाएँ दे रहे थे। यह तीर्थयात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इराक युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने के कारण मुश्किल आर्थिक हालात का सामना कर रहा है; इससे इराक के तेल निर्यात में रुकावट आई है। इराक की सरकारी कमाई का 90% से ज़्यादा हिस्सा तेल निर्यात से आता है, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है.
यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब बगदाद एक मुश्किल काम में लगा है: देश में मौजूद मिलिशिया (सशस्त्र समूहों) के नेटवर्क से हथियार वापस लेना, जिनमें से कई को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान समर्थित सबसे ताकतवर मिलिशिया में से एक, 'कताइब हिज़बुल्लाह' ने अरबईन (Arbaeen) के मौके पर एक बयान में कहा कि वह हथियार छोड़ने की मांगों को नहीं मानता और "प्रतिरोध के हथियार" (weapons of the resistance) कहे जाने वाले हथियारों को अपने पास रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बीच ईरान में, कई शिया मुसलमान जो कर्बला की तीर्थयात्रा पर नहीं जा पाए, उन्होंने अपने-अपने स्तर पर धार्मिक आयोजन किए, जिनमें कभी-कभी राजनीतिक रंग भी देखने को मिला.
राजधानी तेहरान में, काले कपड़े पहने शोक मनाने वाले लोगों ने शहर के बीच से दक्षिण में स्थित एक पवित्र शिया दरगाह तक लगभग 20 किलोमीटर (12 मील) लंबे रास्ते पर रैली निकाली. शोक मनाने वालों ने अमेरिका और इज़राइल के हमलों में मारे गए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के नारे लगाए, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी और इज़राइली झंडों को पैरों तले रौंदा। सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान के दूसरे शहरों और कस्बों में भी ऐसी ही रैलियां निकाली गईं. तेहरान में एसोसिएटेड प्रेस के लेखक नासेर करीमी ने इसमें योगदान दिया.