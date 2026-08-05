/अरबईन में जुटे करोड़ों अकीदतमंद, इमाम हुसैन की याद में गूंजी मातम और मोहब्बत की सदाएं

हमेशा की तरह, बड़ी संख्या में ईरानी तीर्थयात्री पहुंचे, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि दूसरे मुल्कों से आने वाले तीर्थयात्रियों की तादाद कम हो गई है. बगदाद के 45 वर्षीय तीर्थयात्री अकील अल-रुबाई, जो कर्बला जा रहे थे, ने कहा कि नजफ़-कर्बला सड़क पर ईरानी झंडे खास तौर पर दिखाई दे रहे थे, जबकि यूरोप, अरब और अन्य इस्लामी देशों के झंडे सामान्य से कम थे. उन्होंने इसकी वजह "युद्ध और इलाके में हो रही घटनाओं" को बताया, जिनका असर अरब और विदेशी तीर्थयात्रियों की संख्या पर पड़ा है. बगदाद के एक और तीर्थयात्री, 35 साल के हसन अल-सराई ने कहा, "मुझे ईरानी झंडों के अलावा शायद ही कोई और झंडा दिखा; ईरानी झंडे सड़क के साथ-साथ कर्बला शहर के अंदर और आसपास भी साफ दिख रहे थे."