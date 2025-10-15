भारत और सऊदी के बीच हुई बड़ी डील, पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में बढ़ेगा सहयोग

India Saudi Deal: भारत और सऊदी अरब ने केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने का फैसला लिया. यह जानकारी बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई. पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पारस्परिक सुरक्षा समझौता के बाद लोगों का कहना था कि इस समझौते के बाद भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तें कमजोर होंगी. लेकिन भारत और सऊदी अरब ने सभी को चौंकाते हुए इस बड़े फैसले का ऐलान किया है.

भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2024-25 में 41.88 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का योगदान 10 प्रतिशत यानी लगभग 4.5 अरब डॉलर रहा.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग और सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज मंत्रालय के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई. इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने किया. वहीं, सऊदी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई उद्योग और खनिज उप मंत्री खलील बिन इब्राहिम बिन सलामाह ने की.

दोनों पक्षों ने केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में दोनों देशों की पूरकता को स्वीकार किया, जहां सऊदी अरब पेट्रोकेमिकल्स में एक मजबूत देश है, जबकि भारत की स्थिति स्पेशियलिटी केमिकल्स में मजबूत है.

दोनों पक्षों ने भारत के पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रिजन (पीसीपीआईआर) में निवेश और दोनों देशों की प्रमुख कंपनियों के बीच संभावित साझेदारी सहित केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स की वैल्यू चेन में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की. इस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग करने पर भी सहमति हुई.

दोनों पक्षों ने केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एक सस्टेनेबल और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिससे भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे.