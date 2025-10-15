Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2962408
Zee SalaamMuslim World

भारत और सऊदी के बीच हुई बड़ी डील, पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में बढ़ेगा सहयोग

India Saudi Deal: भारत और सऊदी अरब के बीच केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में बड़ा डील हुआ है. इस बात की पुष्टि भारत के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 15, 2025, 12:04 PM IST

Trending Photos

भारत और सऊदी के बीच हुई बड़ी डील, पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में बढ़ेगा सहयोग

India Saudi Deal: भारत और सऊदी अरब ने केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने का फैसला लिया. यह जानकारी बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई. पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पारस्परिक सुरक्षा समझौता के बाद लोगों का कहना था कि इस समझौते के बाद भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तें कमजोर होंगी. लेकिन भारत और सऊदी अरब ने सभी को चौंकाते हुए इस बड़े फैसले का ऐलान किया है. 

भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2024-25 में 41.88 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का योगदान 10 प्रतिशत यानी लगभग 4.5 अरब डॉलर रहा.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग और सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज मंत्रालय के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई. इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने किया. वहीं, सऊदी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई उद्योग और खनिज उप मंत्री खलील बिन इब्राहिम बिन सलामाह ने की.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों पक्षों ने केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में दोनों देशों की पूरकता को स्वीकार किया, जहां सऊदी अरब पेट्रोकेमिकल्स में एक मजबूत देश है, जबकि भारत की स्थिति स्पेशियलिटी केमिकल्स में मजबूत है.

दोनों पक्षों ने भारत के पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रिजन (पीसीपीआईआर) में निवेश और दोनों देशों की प्रमुख कंपनियों के बीच संभावित साझेदारी सहित केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स की वैल्यू चेन में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की. इस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग करने पर भी सहमति हुई.

दोनों पक्षों ने केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एक सस्टेनेबल और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिससे भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

India Saudi RelationIndia Saudi Chemical Petrochemical Dealmuslim world newsToday News

Trending news

Ajmer Dargah
Ajmer Dargah के इस हिस्से को किया जाए सील और लगें कैमरे; कोर्ट में दाखिल हुई अर्जी
Kerala News
केरल: स्कूल में हिजाब पर बैन से मचा बवाल,शिक्षा मंत्री के निर्देश से खुश हुए मुसलमान
Lalu Yadav
Lalu Yadav ने वादा किया पूरा, शहाबुद्दीन के बेटे को इस सीट से मिला टिकट
Pakistan News
फिर भिड़े अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारी गोलीबारी के बीच लोगों ने छोड़ा घर
pfi ban
Delhi HC में केंद्र को झटका; PFI की याचिका, सरकार को देना होगा जवाब!
Delhi News
नई शिक्षा नीति के खिलाफ 'सीएम श्री स्कूल' ने किया कांड, उर्दू पढ़ने पर लगी रोक
I Love Muhammad
I Love Muhammad: 4505 मुसलमानों पर हुए केस दर्ज, 265 को जेल; हैरान कर देगी ये Report
Israel Hamas War
Hamas ने 8 लोगों को सरेआम उतारा मौत के घाट, लगा था गंभीर इल्जाम
Gaza News
सीजफायर के बाद अमेरिका और इजरायल के बदले सुर, फिर दी हमास को धमकी
Israel Hamas War
नहीं मान रहा है ढीठ Israel; सीजफायर के बावजूद 4 फिलिस्तीनियों को उतारा मौत के घाट