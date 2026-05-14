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पाकिस्तान में उठी अल्पसंख्यक बच्चियों की सुरक्षा की आवाज; जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून की मांग

Pakistan News: पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि कानून की कमजोरियों के कारण जबरन धर्मांतरण और कम उम्र में शादी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. विशेषज्ञों ने सरकार से बच्चों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 14, 2026, 08:22 PM IST

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Pakistan News: पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग फिर से उठाई गई है. पाकिस्तान में कानूनी विशेषज्ञों, वरिष्ठ पत्रकारों और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा कानूनों में मौजूद कमियों की वजह से अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां अभी भी जबरन धर्मांतरण और कम उम्र में शादी जैसी घटनाओं का शिकार बन रही हैं. ये चिंताएं इस्लामाबाद में 'मानवाधिकारों के लिए सांसदों के आयोग' (PCHR) द्वारा आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान व्यक्त की गईं.

प्रेस ब्रीफिंग में शामिल लोगों ने विवादित 'मारिया शहबाज मामले' का हवाला दिया. इस मामले में, पाकिस्तान की संघीय संवैधानिक अदालत ने एक नाबालिग लड़की की शादी और उसके धर्मांतरण को यह कहते हुए सही ठहराया था कि लड़की ने 'दंड प्रक्रिया संहिता' (CrPC) की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था. अपने बयान में, लड़की ने दावा किया था कि उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया था और अपनी मर्ज़ी से ही शादी की थी.

इस फैसले के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने एक बार फिर अदालत की आलोचना शुरू कर दी है. उनका तर्क है कि अगर किसी स्थिति में ज़बरदस्ती, सामाजिक दबाव या आर्थिक कमज़ोरी शामिल हो, तो नाबालिग बच्चे अपनी पूरी समझ के साथ कोई सहमति नहीं दे सकते. कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि इस फैसले ने एक बार फिर पाकिस्तान के कानूनी ढांचे में बच्चों की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ी गहरी कमियों को उजागर कर दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि बाल विवाह से जुड़े कानून कम उम्र में होने वाली शादियों को अपराध मानते हैं, लेकिन ये कानून स्पष्ट रूप से ऐसी शादियों को 'अमान्य' घोषित नहीं करते हैं.

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PCHR के अध्यक्ष और नेशनल असेंबली के सदस्य रियाज़ फत्याना ने कहा कि गरीबी, अशिक्षा और व्यवस्थागत भेदभाव ही वे मुख्य कारण हैं, जिनकी वजह से पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग असुरक्षित बने हुए हैं. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पुलिस की लचर जांच, न्यायपालिका के सवालों के घेरे में आए रवैये और बढ़ते धार्मिक कट्टरवाद की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उन संवैधानिक सुरक्षाओं का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते, जिनकी गारंटी उन्हें कानून के तहत दी गई है.

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व MNA (नेशनल असेंबली सदस्य) आयशा नासिर ने भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को और भी बदतर बनाने में 'आर्थिक अभाव' की भूमिका को रेखांकित किया. उन्होंने विशेष रूप से गरीब परिवारों की उन युवा लड़कियों का ज़िक्र किया, जो अक्सर जबरन धर्मांतरण और शादी के मामलों में आसानी से शिकार बन जाती हैं.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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