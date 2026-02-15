बांग्लादेश: तारिक रहमान की जीत के बाद हिंसा की एंट्री, BNP कार्यालय को बदमाशों ने किया आग के हवाले

Bangladesh News Today: बांग्लादेश में हालिया आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने शानदार जीत हासिल की. BNP प्रमुख तारिक रहमान और उनके समर्थक बंपर जीत के बाद जश्न में डूबे हैं. BNP की जीत का जश्न उस समय थम गया, जब शनिवार (15 फरवरी) को तड़के सुबह उसके एक कार्यालय में कुछ लोगों ने आग लगा दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव नतीजे आने के कुछ ही दिनों बाद नारायणगंज के रूपगंज उपजिला में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक स्थानीय कार्यालय को आग के हवाले किए जाने की घटना सामने आई है. रूपगंज पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज शबजेल हुसैन ने बताया कि यह घटना शनिवार सुबह करीब 3:45 बजे शिमुलिया बाजार इलाके में हुई. अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर कार्यालय की खिड़की तोड़कर अंदर पेट्रोल या इसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ फेंका और आग लगा दी.

पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्धों को चिन्हित किया है और मामले की जांच में जुटी है. रूपगंज यूनियन जुबो दल के अध्यक्ष मंसूर मिया ने बताया कि जिस कार्यालय को निशाना बनाया गया, उसका निर्माण करीब एक महीने पहले शुरू हुआ था और सिर्फ एक हफ्ता पहले ही पूरा हुआ था. उन्होंने कहा कि शुक्रवार रात पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आधी रात तक वहां मौजूद थे, जिसके बाद तड़के आग लगने की घटना हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ISIL का नाइजीरिया में कत्लेआम, बंदूकधारियों ने 46 लोगों को उतारा मौत के घाट

'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने में मदद की. हालांकि अंदर रखे फर्नीचर और अन्य सामान को नुकसान पहुंचा है. मंसूर मिया ने कहा, "हमें शक है कि यह पेट्रोल बम था, वरना आग इतनी तेजी से नहीं फैलती." इस घटना को लेकर BNP उपजिला महासचिव बशीर उद्दीन बच्चू ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक समूहों के लोगों का इसके पीछे हाथ हो सकता है.

रूपगंज पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज शबजेल हुसैन ने बताया कि स्थानीय BNP नेता औपचारिक लिखित शिकायत तैयार कर रहे हैं और शिकायत मिलने के बाद जांच के आधार पर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आगजनी की घटना 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में BNP को मिली भारी जीत के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है. पार्टी ने चेयरपर्सन तारिक रहमान के नेतृत्व में 300 सीटों वाली संसद में निर्णायक बहुमत हासिल किया. यह चुनाव 2024 के जन आंदोलन के बाद पहला चुनाव था, जिसमें लंबे समय तक सत्ता में रहीं शेख हसीना को हटना पड़ा था.

बांग्लादेश आम चुनाव में लगभग 59 फीसदी लोगों ने मतदान किया. चुनावी नतीजों के बाद तारीक रहमान प्रधानमंत्री पद के नामित नेता के रूप में उभरे, जबकि इस्लामिस्ट जमात-ए-इस्लामी गठबंधन मुख्य विपक्ष के रूप में सामने आया. चुनावी नतीजे आने के बाद BNP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश को स्वीकार करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया. BNP ने तारिक रहमान के नेतृत्व को मान्यता देने और लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशिता, प्रगतिशील विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और भारत के साथ रचनात्मक संबंधों की उम्मीद जताई.

यह भी पढ़ें: तारिक रहमान बांग्लादेश के नए PM के रूप में लेंगे शपथ; भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों को मिला न्योता