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सऊदी अरब में पहली बार गैर-मुस्लिम भारतीय एंबेसडर! IFS सुहेल की जगह लेंगे विपुल

India New Ambassador Saudi Arabia: केंद्र सरकार ने सऊदी अरब में भारत के नए एंबेसडर की नियुक्ति कर चौंका दिया. सरकार ने सऊदी में डॉ. सुहेल एजाज खान की जगह सीनियर IFS विपुल को एंबेसडर बनाया है. वह 1948 के बाद सऊदी अरब में नियुक्त होने वाले पहले गैर-मुस्लिम भारतीय एंबेसडर होंगे.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 11, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:34 PM IST
सऊदी अरब में पहली बार गैर-मुस्लिम भारतीय एंबेसडर! IFS सुहेल की जगह लेंगे विपुल
Image Credit: रियाद में सीनियर IFS विपुल (बाएं) होंगे भारत के नए एंबेसडर (फाइल फोटो)

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