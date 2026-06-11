साल 2014 से 2017 के बीच उन्होंने विदेश मंत्री के साथ काम किया. इस दौरान वह विदेश मंत्रालय में पहले डॉयरेक्टर और बाद में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर रहे. इसके बाद साल 2017 से 2020 तक उन्होंने दुबई में भारत केकॉन्सुल जनरल के रूप में सेवा दी. फिर साल 2020 से 2023 तक वह विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामलों के जॉइंट सेक्रेटरी रहे. अगस्त 2023 से वह कतर में भारत के एंबेसडर के रूप में काम कर रहे हैं.