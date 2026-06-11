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भारत और सऊदी अरब के रिश्ते दशकों पुराने हैं. कभी ऊर्जा और तेल तक सीमित माने जाने वाले ये संबंध अब व्यापार, इंवेस्टमेंट, सिक्योरिटी, तकनीक और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैल चुके हैं. ऐसे समय में जब दोनों देश अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत ने एक अनुभवी डिप्लोमैट विपुल को सऊदी अरब में अपना नया एंबेसडर नियुक्त किया है.
इस नियुक्ति को सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि भारत की वेस्ट एशिया नीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विपुल की नियुक्ति के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है. मोदी सरकार पर लगातार मुस्लिम अधिकारियों की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं, इस नियुक्ति के बाद सोशल मीडिया पर मुस्लिम अधिकारियों के साइडलाइन करने के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं.
भारत सरकार ने सीनियर डिप्लोमैट विपुल को सऊदी अरब में अपना नया एंबेसडर नियुक्त किया है. वह वर्तमान में कतर में भारत के एंबेसडर के रूप में पोस्टेड हैं. जल्द ही वह सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपना नया कार्यभार संभालेंगे. इस पद पर वह डॉ. सुहेल एजाज खान की जगह लेंगे, जो अभी तक एंबेसडर का कार्यभार देख रहे थे.
विपुल भारतीय विदेश सेवा (IFS) के साल 1998 बैच के अधिकारी हैं. उनकी नियुक्ति को ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि साल 1948 में भारत और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमैटिक रिलेशन स्थापित होने के बाद वह पहले गैर-मुस्लिम भारतीय एंबेसडर होंगे, जिन्हें सऊदी अरब में भारत का एंबेसडर बनाया गया है.
इस नियुक्ति को सिर्फ कूटनीतिक नजरिए से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भारत की बदलती और व्यापक विदेश नीति के निशानी के रूप में भी देखा जा रहा है. वेस्ट एशिया के सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल सऊदी अरब आज भारत की विदेश नीति में बेहद अहम स्थान रखता है.
सऊदी अरब भारत के लिए सिर्फ एक बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता नहीं है, बल्कि वहां लाखों भारतीय काम करते हैं. इसके अलावा क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक इस्लामी मामलों में भी सऊदी अरब की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है.
सऊदी अरब अपने "विजन 2030" प्रोग्राम के तहत तेजी से आर्थिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके तहत आधारभूत ढांचे, तकनीक, व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बड़े मौके पैदा हो रहे हैं. हाल के सालों में भारत और सऊदी अरब के संबंधों और सुधार हुआ है. दोनों देशों का रिश्ता अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि रक्षा सहयोग, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों तक फैल चुका है.
माना जा रहा है कि खाड़ी क्षेत्र से जुड़े मामलों में विपुल का लंबा अनुभव इन रिश्तों को और मजबूत बनाने में मदद करेगा. अपने लंबे राजनयिक करियर के दौरान विपुल ने काहिरा, कोलंबो, जिनेवा और दुबई स्थित भारतीय मिशनों में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाई हैं. उन्होंने राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, विकास सहयोग, निरस्त्रीकरण और मीडिया मामलों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर काम किया है.
साल 2014 से 2017 के बीच उन्होंने विदेश मंत्री के साथ काम किया. इस दौरान वह विदेश मंत्रालय में पहले डॉयरेक्टर और बाद में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर रहे. इसके बाद साल 2017 से 2020 तक उन्होंने दुबई में भारत केकॉन्सुल जनरल के रूप में सेवा दी. फिर साल 2020 से 2023 तक वह विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामलों के जॉइंट सेक्रेटरी रहे. अगस्त 2023 से वह कतर में भारत के एंबेसडर के रूप में काम कर रहे हैं.
सऊदी अरब में भारत के नवनियुक्त एंबेसडर विपुल का एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफी मजबूत है. भारतीय विदेश सेवा में आने से पहले उन्होंने साल 1994 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं. इसके अलावा उनके पास डिग्री, मैनेजमेंट, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) से मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल कर चुके हैं.
इतना ही नहीं विपुल को खेलों में भी काफी रुची है. उन्हें मिडिल ईस्ट की सियासत और वहां के मामलों की गहरी समझ रखने वाला एंबेसडर माना जाता है. विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वह जल्द ही सऊदी अरब में अपना नया कार्यभार संभालेंगे. साल 1948 में सऊदी और भारत में डिप्लोमैटिक रिलेशन शुरू होने के बाद पहले गैर-मुस्लिम एंबेसडर पर सबकी निगाहें टिकी हैं.