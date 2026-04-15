Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3179283
Zee SalaamMuslim WorldMaldives: ड्रैगन संग दोस्ती पड़ी भारी, अब कर्ज के लिए भारत के दरवाजे पर मुइज्जू

Maldives: ड्रैगन संग दोस्ती पड़ी भारी, अब कर्ज के लिए भारत के दरवाजे पर मुइज्जू

Maldives Loan Extension India: इस पड़ोसी मुल्क मालदीव आर्थिक संकट में फंसा हुआ है और भारत से 400 मिलियन डॉलर के कर्ज पर मोहलत मांग रहा है. वहीं उसने अहम पोर्ट प्रोजेक्ट चीन को सौंप दिया है. चुनाव में "इंडिया आउट" का नारा देकर सत्ता में आने वाले राष्ट्रपति मुइज्जू पर उनके ही देश के लोग दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगा रहे हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:35 AM IST

Trending Photos

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू (फाइल फोटो)
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू (फाइल फोटो)

Maldives News: हिंद महासागर में बसा छोटा सा देश मालदीव इन दिनों बड़े आर्थिक और कूटनीतिक तूफान से गुजर रहा है. एक तरफ उसका खजाना खाली होता जा रहा है और वह कर्ज चुकाने के लिए भारत से मोहलत मांग रहा है, तो दूसरी तरफ वह रणनीतिक रूप से बेहद अहम प्रोजेक्टर ड्रैगन यानी चीन को सौंपकर नए सवाल खड़े कर रहा है. इन हालात ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नीतियों पर बहस तेज कर दी है.

मामला 5 फरवरी 2026 का है, जब मालदीव पोर्ट्स लिमिटेड ने थिलाफुशी बंदरगाह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम चीन की कंपनी को सौंप दिया. माले में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इस चरण में डिजाइन तैयार करना, सर्वे करना और जमीन से जुड़ी तकनीकी जांच शामिल है, जिसे पांच महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. 

राष्ट्रपति मुइज्जू ने यह भी ऐलान किया कि माले का व्यावसायिक बंदरगाह नवंबर 2027 तक थिलाफुशी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि भीड़ कम हो और क्षमता बढ़े. पहले चरण में दीवार निर्माण, बंदरगाह ढांचा, जांच सुविधा, स्वचालित प्रणाली और गोदाम की योजना शामिल है. यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत पहले से मालदीव में एक बड़े कनेक्टिविटि प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो माले को कई द्वीपों से जोड़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस परियोजना में भारत ने भारी आर्थिक मदद दी है और इसका मकसद ही थिलाफुशी क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़कर व्यापार और तरक्की को बढ़ावा देना है. अब जब उसी बंदरगाह के डेवलपमेंट का काम चीन को दिया गया है, तो इससे भारत के प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है और सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठ सकते हैं.

इधर, मालदीव की आर्थिक स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है. अप्रैल 2026 की शुरुआत में सरकार ने साल 2021 में जारी 500 मिलियन डॉलर के इस्लामिक बॉन्ड का भुगतान कर दिया. इसके लिए सरकार को अपने विकास कोष और विदेशी मुद्रा भंडार से पैसे निकालने पड़े. सरकार ने इसे अपनी वित्तीय मजबूती बताया, लेकिन जानकारों का कहना है कि इससे देश के भंडार पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है और नकदी की स्थिति कमजोर हुई है.

हालात ऐसे हो गए हैं कि मालदीव को अपने पुराने कर्ज चुकाने में भी मुश्किल हो रही है. भारत ने पिछले कुछ सालों में कई बार उसकी मदद की है. कई बार अल्पकालिक ऋण को आगे बढ़ाया गया, मुद्रा अदला-बदली समझौते को बढ़ाया गया और कुल मिलाकर एक अरब चालीस करोड़ डॉलर से ज्यादा की मदद दी गई है.  

अब मालदीव ने फिर से भारत से 400 मिलियन डॉलर के कर्ज को चुकाने के लिए दो से तीन साल की अतिरिक्त मोहलत मांगी है. भारत के सामने अब एक कठिन स्थिति खड़ी हो गई है. एक तरफ वह पहले ही कई बार मदद कर चुका है, दूसरी तरफ मालदीव की सरकार चीन को महत्वपूर्ण परियोजनाएं सौंप रही है. ऐसे में यह तय करना चुनौती बन गया है कि क्या आर्थिक मदद जारी रखी जाए या कड़ा रुख अपनाया जाए.

राष्ट्रपति मुइज्जू की नीति को कई जानकार "दोहरी चाल" के रूप में देख रहे हैं. वे एक ओर चीन के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर आर्थिक संकट से निकलने के लिए भारत पर निर्भर हैं. साल 2023 के चुनाव में "इंडिया आउट" कैंपेन के सहारे सत्ता में आए मुइज्जू ने पहले भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी कराई और चीन की ओर झुकाव दिखाया. लेकिन अब 2026 में कर्ज के बढ़ते बोझ ने उन्हें फिर भारत की ओर रुख करने पर मजबूर कर दिया है.

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने पहले ही चेतावनी दी थी कि साल 2026 में मालदीव पर कर्ज न चुका पाने का खतरा मंडरा सकता है. चीन ने कुछ कर्जों का पुनर्गठन किया, लेकिन बिना शर्त और तुरंत मदद भारत से ही मिली. ऐसे में मालदीव की मौजूदा स्थिति यह दिखाती है कि कूटनीति और आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाना उसके लिए कितना कठिन होता जा रहा है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

maldives newsindia maldives relationschina newsmuslim news

Trending news

Middle East Tension
जल्द थमेगा ईरान US टकराव, डोनाल्ड ट्रंप के दावों से दुनिया ने ली राहत की सांस
Uttarakhand news
हिंदूवादी नेता का तांडव, मुस्लिम नौजवान को पीटा, बोला- "मुल्लों को खिलाऊंगा सूअर"
Italy News
लेबनान में बेगुनाहों के कत्ल से भड़कीं मेलोनी, इजरायल के साथ रक्षा समझौता रोका
Bihar News
पटना में मुस्लिम छात्र नफरत का शिकार, मनीष ने मजहब जान कर की बदसलूकी और लूट लिए पैसे
us china conflict
क्या चीन और अमेरिका के बीच होगी जंग, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाकेबांदी पर बढ़ा तनाव
muslim news
वंदे मातरम के अपमान मामले पर BJP ने काटा बवाल, पार्षद रुबीना खान ने रखा अपना पक्ष
America Iran Second round Peace Talks
इस्लामाबाद वार्ता फेल; US-ईरान के बीच PAK कराएगा दूसरे दौर की बातचीत
congress
Opinion: कांग्रेस आखिर मुसलमानों को नमाज़ छोड़कर RSS से क्यों भिड़ाना चाह रही है?
Uttar Pradesh news
दोस्ती के नाम पर धोखा, 2 लाख के लिए कपड़ा व्यापारी इसरार को उतारा मौत के घाट
Kushinager Rape Case
हेडमास्टर मुसलमान था तो मान लिया आरोपी; लेकिन रेप का असली मुजरिम निकला सुरेन्द्र