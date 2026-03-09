मोजतबा खामेनेई के रूप में मिला ईरान को नया सुप्रीम लीडर, देश में जश्न का माहौल

Iran New Supreme Leader: अमेरिका और इजरायल के संयुक्त बमबारी में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद सोमवार (9 मार्च) को आयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर के रूप में चुन लिया गया है. इस ऐलान के बाद ईरान में लोगों ने खुशियां मनाई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Iran New Supreme Leader: ईरान में नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया गया है. सोमवार (9 मार्च) को मोजतबा खामेनेई को ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में चुना गया, जिन्हें 88 धर्मगुरुओं की एक कमेटी ने चुना है. इस बात का ऐलान ईरान की सरकारी मीडिया चैनलों और मस्जिदों से की गई. इस ऐलान के बाद ईरान की सड़कों पर लोगों ने नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के समर्थन में नारेबाजी की. अमेरिका और इजरायल के हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद से मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाए जाने को लेकर चर्चाएँ बढ़ गई थीं.
मोजतबा खामेनेई पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं. मोजतबा खामेनेई धार्मिक शिक्षाओं में महारत रखते हैं. मीडिया रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई हैं कि मोजतबा खामेनेई का ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) में अच्छी पकड़ है. IRGC ने मोजतबा खामेनेई को नए सुप्रीम लीडर चुने जाने पर बधाई दी है.
बता दें कि IRGC जो एक साथ कई अरब मुल्कों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायल पर हमले कर रही है, वो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को जवाबदेह होती है और वहीं से आदेश लेती है. पिछले 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में मौत हो गई, जिसके बाद IRGC को निर्देश देने वाला सुप्रीम लीडर नहीं था. अब मोजतबा खामेनेई के रूप में नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया गया है. अब मोजतबा खामेनेई के हाथ में IRGC का कमान रहेगी. ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सबसे ताकतवर पद है और सुप्रीम लीडर ही IRGC का चीफ कमांडर होता है.