नेपाल के बाद मोरक्को में Gen Z प्रदर्शन; कई शहरों में हिंसा, 400 से ज्यादा गिरफ्तार

Morocco Gen Z Protest: नेपाल में इस महीने की शुरुआत में 4 सितंबर 2025 को सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर (X), यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया. इसके बाद Gen Z (यानी 13-28 साल की उम्र के नौवजवान) के जरिये आयोजित एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सरकार का तख्ता पलट दिया. यह प्रदर्शन मुख्य रुप से भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद), आर्थिक असमानता और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ थे.

नेपाल के Gen Z प्रदर्शन ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरीं. जिसके बाद अब मोरक्को में भी Gen Z ने सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया. सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की मांग को लेकर मोरक्कों में प्रदर्शन दौरान अब तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल है. इसकी जानकारी मोरक्को की इंटरन मिनिस्ट्री ने दी है.

इस प्रदर्शन को लेकर अधिकारियों के जरिये इजाजत न दिए जाने के बावजूद ये प्रदर्शन बुधवार (1 अक्टूबर) को लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा और कई शहरों में भारी जुटी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन प्रदर्शनों का आयोजन GenZ 212 नाम की हाल ही में बने ऑनलाइन समूह ने किया था, जो मुख्य रूप से Discord (व्हाट्सऐप की तरह का मैसेजिंग) के जरिए संचालित होता है.

प्रदर्शनकारियों ने मोरक्को की 2030 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों पर अरबों खर्च करने की आलोचना की, जबकि स्कूल और अस्पताल अभी भी वित्तीय संकट और खराब बुनियादी ढांचे की वजह से बेहाल है. जिससे लोगों को भार मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है. मोरक्को सरकार एक प्रवक्ता राशिद एल खलीफी ने कहा कि ओज्दा और इन्ज़ेगाने सहित कई शहरों में हालात भयावह हो गए हैं, जहां भीड़ हिंसक हो गई है.

राशिद एल खलीफी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों से झगड़ा किया, पत्थर-मोलोटोव कॉकटेल फेंके और चाकू छूरियों से भी जानलेवा हमला किया. उन्होंने पुष्टि की कि हिंसा में शामिल 409 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने बताया कि 263 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जबकि 23 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं. जिनमें से एक को ओज्दा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

प्रदर्शन और हिंसक झड़प में मोरक्को के कई शहरों से बड़े पैमाने पर नुकसान की भी खबर सामने आई हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इस हिंसा के दौरान 140 से ज्यादा पुलिस गाड़ी और 20 से ज्यादा निजी कारों को भी आग के हवाले कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में लोग हुड पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं. भीड़ में शामिल कई लोग पुलिस पर पत्थर फेंकते, कूड़ेदानों में आग लगाते और शॉपिंग सेंटर के पास के इलाकों में आग लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं.

इस हिंसा में Gen Z प्रदर्शनकारियों और अन्य लोगों को लेकर मोरक्को के प्रॉसिक्यूटरों ने ऐलान किया कि 37 लोगों को अशांति फैलाने से जुड़े मामले में मुकदमों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से तीन लोगों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है. प्रदर्शनकारियों के वकील सऊद ब्रहमा ने उनके खिलाफ दायर आरोपों की पुष्टि की है.

राजधानी रबात सहित मोरक्कों में अलग-अलग जगहों पर आ रही हिंसा की घटनाओं के बाद Gen Z 212 ने बयान जारी किया है. पूरे मोरक्कों में इन प्रदर्शनों के लिए Gen Z 212 को जिम्मेदार बताया जा रहा है. Gen Z 212 ने हिंसक घटनाओं के लिए अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनकी मंशा चर्चा का मंच तैयार करना है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाए.

