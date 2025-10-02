Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2944900
Zee SalaamMuslim World

नेपाल के बाद मोरक्को में Gen Z प्रदर्शन; कई शहरों में हिंसा, 400 से ज्यादा गिरफ्तार

Moroccan Gen Z protests 2025: मोरक्को में Gen Z 212 के नेतृत्व में युवा प्रदर्शनकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार की मांग कर रहे हैं. विरोध के दौरान अब तक 400 से ज्यादा गिरफ्तार और 300 घायल लोग हुए हैं. प्रदर्शनों के दौरान कई शहरों में हिंसक झड़पें हुई, जिसने कई गाड़ियों में आग लगा दी. इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान मोरक्को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:26 PM IST

Trending Photos

मोरक्को के कई शहरों में पहुंचा Gen Z प्रदर्शन
मोरक्को के कई शहरों में पहुंचा Gen Z प्रदर्शन

Morocco Gen Z Protest: नेपाल में इस महीने की शुरुआत में 4 सितंबर 2025 को सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर (X), यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया. इसके बाद Gen Z (यानी 13-28 साल की उम्र के नौवजवान) के जरिये आयोजित एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सरकार का तख्ता पलट दिया. यह प्रदर्शन मुख्य रुप से भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद), आर्थिक असमानता और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ थे. 

नेपाल के Gen Z प्रदर्शन ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरीं. जिसके बाद अब मोरक्को में भी Gen Z ने सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया. सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की मांग को लेकर मोरक्कों में प्रदर्शन दौरान अब तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल है. इसकी जानकारी मोरक्को की इंटरन मिनिस्ट्री ने दी है. 

इस प्रदर्शन को लेकर अधिकारियों के जरिये इजाजत न दिए जाने के बावजूद ये प्रदर्शन बुधवार (1 अक्टूबर) को लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा और कई शहरों में भारी जुटी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन प्रदर्शनों का आयोजन GenZ 212 नाम की हाल ही में बने ऑनलाइन समूह ने किया था, जो मुख्य रूप से Discord (व्हाट्सऐप की तरह का मैसेजिंग) के जरिए संचालित होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शनकारियों ने मोरक्को की 2030 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों पर अरबों खर्च करने की आलोचना की, जबकि स्कूल और अस्पताल अभी भी वित्तीय संकट और खराब बुनियादी ढांचे की वजह से बेहाल है. जिससे लोगों को भार मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है. मोरक्को सरकार एक प्रवक्ता राशिद एल खलीफी ने कहा कि ओज्दा और इन्ज़ेगाने सहित कई शहरों में हालात भयावह हो गए हैं, जहां भीड़ हिंसक हो गई है. 

राशिद एल खलीफी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों से झगड़ा किया, पत्थर-मोलोटोव कॉकटेल फेंके और चाकू छूरियों से भी जानलेवा हमला किया. उन्होंने पुष्टि की कि हिंसा में शामिल 409 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने बताया कि 263 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जबकि 23 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं. जिनमें से एक को ओज्दा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

प्रदर्शन और हिंसक झड़प में मोरक्को के कई शहरों से बड़े पैमाने पर नुकसान की भी खबर सामने आई हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इस हिंसा के दौरान 140 से ज्यादा पुलिस गाड़ी और 20 से ज्यादा निजी कारों को भी आग के हवाले कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में लोग हुड पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं. भीड़ में शामिल कई लोग पुलिस पर पत्थर फेंकते, कूड़ेदानों में आग लगाते और शॉपिंग सेंटर के पास के इलाकों में आग लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. 

इस हिंसा में Gen Z प्रदर्शनकारियों और अन्य लोगों को लेकर मोरक्को के प्रॉसिक्यूटरों ने ऐलान किया कि 37 लोगों को अशांति फैलाने से जुड़े मामले में मुकदमों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से तीन लोगों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है. प्रदर्शनकारियों के वकील सऊद ब्रहमा ने उनके खिलाफ दायर आरोपों की पुष्टि की है. 

राजधानी रबात सहित मोरक्कों में अलग-अलग जगहों पर आ रही हिंसा की घटनाओं के बाद Gen Z 212 ने बयान जारी किया है. पूरे मोरक्कों में इन प्रदर्शनों के लिए Gen Z 212 को जिम्मेदार बताया जा रहा है. Gen Z 212 ने हिंसक घटनाओं के लिए अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनकी मंशा चर्चा का मंच तैयार करना है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाए.

यह भी पढ़ें: अतीक अहमद की बीवी की बेशकीमती जमीन पर चला PDA का हंटर, गरीबों के लिए बनेंगे 500 फ्लैट्स

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Morocco newsGen Z protestMuslim World

Trending news

minority minister kiren rijiju
Maulana Aazad Fellowship बंद होने पर भिड़े ओवैसी और किरेन रिजिजू; भेद-भाव का इल्ज़ाम
Morocco news
नेपाल के बाद मोरक्को में Gen Z प्रदर्शन; कई शहरों में हिंसा, 400 से ज्यादा गिरफ्तार
UP News
अतीक की बीवी की जमीन पर PDA की बड़ी कार्रवाई, गरीबों के लिए बनेंगे 500 फ्लैट्स
Gujarat news
राजकोट में अल-कायदा का प्रचार करने वाले तीन दोषी; कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
America Qatar nato like Security Agreement
कतर पर इजरायल नहीं कर पाएगा हमला; अमेरिका ने उठाया सुरक्षा का बीड़ा, हुई बड़ी डील
Uttar Pradesh news
अपने ही पिता का कातिल निकला माशूक खान; 5वीं शादी की शक में मारी गोली
Uttar Pradesh news
पुलिस मुठभेड़ में तबरेज को लगी गोली, गौतस्करी के इल्जाम में हुई थी FIR
Israel seize global sumud flotilla
ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर हमले के बाद दुनिया भर में भारी बवाल, इजरायल के खिलाफ आक्रोश
Global Sumud Flotilla News
ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर इजरायल का हमला, ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कार्यकर्ता गिरफ्तार
Rajasthan news
बरेली और वक्फ कानून पर AIMPLB ने कहा सरकार साम्प्रदायिक राजनीति और घृणा से प्रेरित
;