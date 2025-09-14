Mossad नहीं था नेतन्याहू के प्लान पर राज़ी; Qatar Attack का किया विरोध

Mossad Opposed Netanyahu Plan: मोसाद ने नेतन्याहू के कतर पर हुए अटैक का विरोध किया था. हालांकि इजराइली डिफेंस फोर्स ने यह अटैक किया. मोसाद के अधिकारियों का मानना था कि इससे कतर के साथ रिश्ते खराब होंगे.
Mossad Oppose Netanyahu Plan: वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इज़रायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हाल ही में क़तर में हमास अधिकारियों को ग्राउंड एजेंट्स के जरिए मरवाने के प्लान को अपोज़ किया था.
मंगलवार को इज़रायल ने 15 लड़ाकू विमानों से 10 मिसाइलें दागीं और दावा किया कि निशाना सीनियर हमास नेताओं पर था. हालांकि, मोसाद का नाम इस हमले को लेकर जारी आधिकारिक बयानों में शामिल नहीं था. दो इज़रायली अधिकारियों ने बताया कि मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि इससे क़तर के साथ बने रिश्ते को नुकसान पहुंच सकता था.
ज्ञात हो कि क़तर लंबे समय से हमास की मेज़बानी और युद्धविराम वार्ताओं की मध्यस्थता करता रहा है. हमास का कहना है कि हमले में उसके कार्यवाहक प्रमुख खलील अल-हैय्या बच गए, लेकिन कई रिश्तेदार, सहयोगी और एक क़तरी अधिकारी मारे गए. इज़रायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने भी इस हमले के समय पर आपत्ति जताई थी.
मोसाद की आपत्तियों का असर हमले के समय और तरीके दोनों पर पड़ा. एक इज़रायली अधिकारी ने कहा, "हम उन्हें एक, दो या चार साल बाद भी मार सकते हैं, और मोसाद जानता है कैसे करना है. फिर अभी क्यों?" अधिकारी के कहने का मतलब सीधा था कि हम उन्हें कभी भी मार सकते हैं, लेकिन ये काम इसी वक्त क्यों करना है, जब दोहा में बातचीत हो रही है.य
इज़रायल ने हमले का बचाव करते हुए कहा कि यह उस दुर्लभ मौके पर किया गया जब कई हमास नेता एक ही जगह मौजूद थे. साथ ही, हाल ही में यरुशलम में हुए हमास के हमले का भी हवाला दिया गया, जिसमें ग़ज़ा में चार इज़रायली सैनिक मारे गए थे.