Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2938487
Zee SalaamMuslim World

Muhammad (PBUH) की मस्जिद के ऊपर हवा में 4 विस्फोट; अब किसने किया हमला?

Saudi Arabia News: 25 सितंबर की रात मदीना में पैगंबर मोहम्मद (स.अ) की मस्जिद के ऊपर हवा में कई विस्फोट हुए. इस दौरान सायरन बजने लगे और वहां मौजूद लोग काफी घबरा गए. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस दौरान की तस्वीरें साझा की हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 27, 2025, 10:45 AM IST

Trending Photos

Muhammad (PBUH) की मस्जिद के ऊपर हवा में 4 विस्फोट; अब किसने किया हमला?

Saudi Arabia News: 25 सितंबर की रात मदीना में पैगंबर मोहम्मद (स.अ) की मस्जिद के ऊपर हवा में चार बार लगातार विस्फोट देखे और सुने गए. उस वक्त पैगंबर की मस्जिद में मौजूद कई लोगों ने इन विस्फोट की तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. इंटरनेट पर लोगों का कहना है कि जब उन्होंने ये देखा तो वह घबरा गए और अचानक साइरन भी बजने लगे थे.

पैगंबर मोहम्मद (स.अ) की मस्जिद के ऊपर दिखा विस्फोट

एक उर्दू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, एक शख्स ने बताया कि उसने अपनी आंखों से जो देखा उसे बताने में उन्हें कोई हिचक नहीं है. उन्होंने कहा कि वह कल रात पैगंबर की मस्जिद के गेट नंबर 365 के पास खड़े थे, तभी अचानक उन्हें हवा में आग की लपटें दिखाई दीं और एक विस्फोट सुनाई दिया.

हरम का सायरन सिस्टम हुआ अलर्ट

इसके बाद वह सतर्क हो गए और उन्होंने अपना मोबाइल कैमरा चालू कर दिया. कुछ देर बाद दूसरा विस्फोट हुआ, जिसकी तस्वीर उनके मोबाइल कैमरे में कैद हो गई. उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान, हरम का सायरन सिस्टम चालू रहा और रुक-रुक बजता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

चार बार सुनाई दिया विस्फोट

कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में ये तस्वीरें कैद की हैं. मौके पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि धमाकों की आवाज़ सुनकर और हवा में विस्फोट की तस्वीर देखकर लोग शांत हो गए और पीछे हटने लगे. लोगों का कहना है कि विस्फोट चार बार सुनाई दिया. सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं.

2 हफ्ते पहले भी हुआ था अटैक

11 सितंबर की रात को भी कुछ ऐसा मामला सामने आया था. उस वक्त पैगंबर मोहम्मद (स.अ) की मस्जिद के पास मिसाइल को गिराया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला हूति के जरिए किया गया था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Muhammad SWmuslim newshindi news

Trending news

delhi timarpur police attack
ट्रैफिक पुलिस का इल्जाम, अकबर और अफसर समेत 4 लोगों ने किया हमला; अब काट रहे सजा
Delhi
Aligarh Mob Lynching पर नाराज़ हुए शाही इमाम; जुमा की नमाज से पहले दिया बड़ा बयान
Mirwaiz Umar
Mirwaiz Umar का बड़ा इल्जाम, नमाज की नहीं दी इजाजत, किया गया नजरबंद
Uttar Pradesh news
I Love Bulldozer से किसे चिढ़ाने की हो रही कोशिश? BJP नेता के पोस्ट पर बवाल
gaza
Gaza News: जल्द रुकेगी जंग और होगी बंधकों की वापसी, Trump ने दिया बड़ा बयान
Pakistan
Pak का भारत के लिए 'ईमानदारी भरा प्रस्ताव', शहबाज़ ने यूएनजीसी में दिया बड़ा बयान
chhattisgarh news
आदिवासी बेटी संग दरिंदगी, गुस्से में उबल उठा मुस्लिम समाज, राज्यपाल से कर दी ये मांग
Morena madars News
धर्म का बटवारा हुआ खत्म, मदरसों में हिंदू-मुस्लिम दोनों बच्चे एक साथ कर रहे पढ़ाई
jammu kashmir news
एर्दोगन को जम्मू कश्मीर का राग अलापना पड़ा भारी; भरी सभा में भारत ने सुनाई खरीखोटी!
Jammu and Kashmir news
शोपियां में NIA ने इन संगठनों पर कसा शिकंजा, हथियार सप्लायर की जमीन और मकान अटैच
;