Muhammad (PBUH) की मस्जिद के ऊपर हवा में 4 विस्फोट; अब किसने किया हमला?

Saudi Arabia News: 25 सितंबर की रात मदीना में पैगंबर मोहम्मद (स.अ) की मस्जिद के ऊपर हवा में चार बार लगातार विस्फोट देखे और सुने गए. उस वक्त पैगंबर की मस्जिद में मौजूद कई लोगों ने इन विस्फोट की तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. इंटरनेट पर लोगों का कहना है कि जब उन्होंने ये देखा तो वह घबरा गए और अचानक साइरन भी बजने लगे थे.

पैगंबर मोहम्मद (स.अ) की मस्जिद के ऊपर दिखा विस्फोट

एक उर्दू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, एक शख्स ने बताया कि उसने अपनी आंखों से जो देखा उसे बताने में उन्हें कोई हिचक नहीं है. उन्होंने कहा कि वह कल रात पैगंबर की मस्जिद के गेट नंबर 365 के पास खड़े थे, तभी अचानक उन्हें हवा में आग की लपटें दिखाई दीं और एक विस्फोट सुनाई दिया.

हरम का सायरन सिस्टम हुआ अलर्ट

इसके बाद वह सतर्क हो गए और उन्होंने अपना मोबाइल कैमरा चालू कर दिया. कुछ देर बाद दूसरा विस्फोट हुआ, जिसकी तस्वीर उनके मोबाइल कैमरे में कैद हो गई. उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान, हरम का सायरन सिस्टम चालू रहा और रुक-रुक बजता रहा.

चार बार सुनाई दिया विस्फोट

कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में ये तस्वीरें कैद की हैं. मौके पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि धमाकों की आवाज़ सुनकर और हवा में विस्फोट की तस्वीर देखकर लोग शांत हो गए और पीछे हटने लगे. लोगों का कहना है कि विस्फोट चार बार सुनाई दिया. सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं.

2 हफ्ते पहले भी हुआ था अटैक

11 सितंबर की रात को भी कुछ ऐसा मामला सामने आया था. उस वक्त पैगंबर मोहम्मद (स.अ) की मस्जिद के पास मिसाइल को गिराया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला हूति के जरिए किया गया था.