गज़ा से फिलिस्तीनियों को निकालने की नई साजिश, इजरायल के खिलाफ खड़े हुए ये मुस्लिम मुल्क

Palestine News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा सीजफायर प्रस्ताव के मुताबिक इजरायल को राफा क्रॉसिंग को दोनों तरफ से खोलना होगा. यानी कि गज़ा के लोग राफा क्रॉसिंग से होते हुए गज़ा के बाहर जा सकेंगे और फिर वापस भी आ सकेंगे. लेकिन इजरायल की नियत काली दिख रही है. इजरायली नेताओं ने बयान दिया कि इजरायल रफा क्रॉसिंग को एक तरफ से खोलेगा, यानी जो गज़ावासी रफा क्रॉसिंग से बार जाएंगे, वे दोबारा वापस गज़ा नहीं आ पाएंगे. इस पर सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, UAE, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के विदेश मंत्रियों ने विरोध व्यक्त किया है.

सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, UAE, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को एक बयान जारी करके राफा क्रॉसिंग को सिर्फ एक तरफ खोलने के इजराइली बयानों पर गहरी चिंता जताई. इन मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने इजरायल के इस प्लान को सीधे खारिज कर दिया. एक जॉइंट बयान जारी करके इन मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि गज़ा में स्थिरता हो, फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन पर रहने का अधिकार हो और गज़ा से मानवीय संकट खत्म हो.

इस बयान में फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से जबर हटाने और बेदखल करने की किसी भी कोशिश को खारिज किया गया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा के लिए पेश किए गए प्लान को पूरी तरह लागू करने की बात कही गई है. गज़ा के लिए ट्रंप के प्लान में राफा क्रॉसिंग को दोनों तरफ से खोलने और बिना किसी दबाव के आने-जाने की आजादी की गारंटी देने की बात कही गई थी.

गौरतलब है कि इजरायल कई मौकों पर यह साफ कह चुका है कि वह गज़ा को पूरी तरह खाली कराना चाहता है. कई इजरायली नेता तो गज़ा को मिटाने और गज़ा के लोगों को मारने की भी बात कह चुके हैं. वहीं, गज़ावासी किसी भी कीमत पर गज़ा छोड़ने को तैयार नहीं है, उनका कहना है कि वे गज़ा खाली करने से बेहतर गज़ा में मरना पसंद करेंगे.