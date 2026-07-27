/बातचीत से मतभेद सुलझाने का संदेश; मुस्लिम मुल्क मालदीव ने SAARC देशों से की खास अपील

खास बात यह है कि ओबेद ने बताया कि बांग्लादेश SAARC के सदस्य मुल्कों के साथ बातचीत के बाद, "सीनियर अधिकारियों की बैठक बुलाने और मंत्रिपरिषद के खास सत्र की संभावना" के लिए सहयोगी मुल्कों के बीच बेहतर सहयोग का समन्वय करने पर विचार कर रहा है. SAARC समूह एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक तंजीम है, जिसमें आठ सदस्य देश शामिल हैं. इस तंजीम में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं. हालांकि, इस समूह का मकसद दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण और विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन हाल के सालों में इसमें गतिरोध देखा गया है, जिसकी मुख्य वजह लगातार हो रही घटनाएं हैं.