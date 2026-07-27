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बातचीत से मतभेद सुलझाने का संदेश; मुस्लिम मुल्क मालदीव ने SAARC देशों से की खास अपील

President Mohamed Muizzu SAARC Revival Call: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने SAARC को फिर से सक्रिय करने की अपील करते हुए सदस्य देशों से बातचीत के जरिए मतभेद दूर करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए सहयोग जरूरी है. वहीं, बांग्लादेश ने भी SAARC को मजबूत बनाकर दक्षिण एशिया में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 27, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:48 PM IST
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