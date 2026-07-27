/बातचीत से मतभेद सुलझाने का संदेश; मुस्लिम मुल्क मालदीव ने SAARC देशों से की खास अपील

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President Mohamed Muizzu SAARC Revival Call: मुस्लिम अकसरीयत वाला मुल्क मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इतवार (26 जुलाई) को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) को फिर से शुरू करने का आह्वान किया और इस संघ से जुड़े मुल्कों से क्षेत्र के हित में बातचीत के ज़रिए मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया. उन्होंने मालदीव की आज़ादी के 61 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित "इंडिपेंडेंस डे" समारोह में यह बात कही. मुइज्जू ने SAARC समूह के भीतर मौजूदा गतिरोध का ज़िक्र किया और दोहराया कि मतभेदों को बातचीत के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए.
राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बयान के मुताबिक उन्होंने क्षेत्रीय शांति और सहयोग के हित में SAARC सदस्य मुल्कों से बातचीत की मेज़ पर लौटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि मालदीव समूह के सामने आ रहे मौजूदा गतिरोध को तोड़ने के लिए मध्यस्थ के तौर पर काम करने को तैयार है. 43 मुल्कों और बैनुल-अकवामी तंजिमों का प्रतिनिधित्व करने वाले 113 राजनयिकों के सामने दिए गए अपने विस्तृत भाषण में, मालदीव के राष्ट्रपति ने सरकार की विदेश नीति के बारे में भी बताया और बैनुल-अकवामी बिरादरी से शांतिपूर्ण बातचीत के ज़रिए विवादों को सुलझाने का आह्वान किया.
इस बीच जुलाई महीने की शुरुआत में बांग्लादेश ने भी दक्षिण एशिया में सहयोग को गहरा करने के लिए हिमायत की और क्षमता और प्रदर्शन के बीच के अंतर को पाटने का आग्रह किया. बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद ने संगठन को फिर से शुरू करने के लिए ज़रूरी उपायों को गिनाते हुए कहा, "तंजीम को बेहतर लागू करने की क्षमता, ज़्यादा आर्थिक मज़बूती, ज़्यादा असरदार स्पेशल मैकेनिज्म और फ़ॉलो-अप की व्यावहारिक संस्कृति की ज़रूरत है."
खास बात यह है कि ओबेद ने बताया कि बांग्लादेश SAARC के सदस्य मुल्कों के साथ बातचीत के बाद, "सीनियर अधिकारियों की बैठक बुलाने और मंत्रिपरिषद के खास सत्र की संभावना" के लिए सहयोगी मुल्कों के बीच बेहतर सहयोग का समन्वय करने पर विचार कर रहा है. SAARC समूह एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक तंजीम है, जिसमें आठ सदस्य देश शामिल हैं. इस तंजीम में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं. हालांकि, इस समूह का मकसद दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण और विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन हाल के सालों में इसमें गतिरोध देखा गया है, जिसकी मुख्य वजह लगातार हो रही घटनाएं हैं.