भूख से बिलखते फिलिस्तीनियों के लिए आशा की किरण; 32 देशों ने किया गाजा की तरफ कूच, नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन?

Israel oppression on Palestinians: फिलिस्तीनियों पर इजरायली जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया से आवाज उठने लगी है. इजरायल जबरन गाजा के हिस्सों पर अवैध ढंग से कब्जा कर यहूदी कॉलोनियां बसा रहा है, साथ ही लगातार बमबारी कर बेगुनाह फिलिस्तीनी को मार रहा है. इसी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए गाजा पट्टी की ओर एक अंतर्राष्ट्रीय एकता मार्च 8 मार्च को रवाना हुआ.

अंतर्राष्ट्रीय एकता मार्च का मकसद 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल के जरिये गाजा में किए जा रहे नरसंहार को रोकना और नाकेबंदी को तोड़ना है. इजरायली नाकाबंदी की वजह से यहूदी फौज के जुल्म के शिकार लाखों फिलिस्तीनियों तक जरुरी मदद नहीं पहुंच रही है. आलम यह है कि यहां खाने पीने की किल्लत पैदा हो गई है, लोग भूख से परेशान हैं.

इस खास मार्च में 32 देशों के हजारों समर्थक हिस्सा ले रहे हैं. उनकी योजना मिस्र के साथ राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा की सीमा तक पहुंचने की है. मार्च में हिस्सा लेने वाले लोगों का मकसद है पीड़ित फिलिस्तीनियों को अपना समर्थन देना और उन तक मानवीय सहायता पहुंचाना. आयोजकों ने बताया कि मार्च में हिस्सा लेने वाले काफिले गुरुवार को काहिरा में इकट्ठा होंगे, जिसके बाद वे पूर्वोत्तर मिस्र के आरिश शहर की ओर बढ़ेंगे.

Sheikh Yahya Sari, a member of the Algerian Muslim Scholars Association, is leading a convoy of 200 Algerians to #Gaza.

A massive land convoy, involving over 7,000 participants from Algeria, Morocco, Mauritania, Tunisia, and Libya, has set out for #Gaza to join efforts with the… pic.twitter.com/IjIDL4AHDR

