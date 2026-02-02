क्या ब्रिटेन की मस्जिद में योगा की चल रही क्लास; फोटो वायरल होने पर उठ रहे सवाल?

UK Mosque News: इस्लाम और मुसलमानों की दुनियाभर में एक कट्टरपंथी और सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले के तौर पर छवि पेश की जाती रही है. भारत, यूरोप समेत कई मुल्कों में मुसलमानों को लगातार मजहबी पहचान की वजह से टार्गेट किया जाता रहा है और मस्जिदों को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई. लेकिन यूनाइटेड किंगडम के ब्रैडफोर्ड की एक मस्जिद से ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने मस्जिदों को निशाना बनाने वालों की कलई खोल दी है.



ब्रैडफोर्ड की एक मस्जिद में न सिर्फ इबादत की जाती है, बल्कि जिस्मानी और जेहनी मजबूती के लिए काम किया जाता है. नमाज के बाद आमतौर पर जहां बुजुर्ग और दूसरे नमाजी अपने-अपने घरों की ओर लौट जाते हैं, वहीं यहां कुछ अलग नजारा देखने को मिलता है. ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर की जामिया उस्मानिया मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद बुज़ुर्ग नमाजी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, घर जाने के लिए नहीं बल्कि योगा करने के लिए.

मस्जिद की खास पहल सोशल मीडिया पर वायरल

दोपहर को जोहर की नमाज खत्म होते ही ज्यादातर रिटायर्ड बुजुर्ग मर्द मस्जिद के बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां 45 मिनट की साप्ताहिक योगा क्लास होती है. यहां वे स्क्वैट्स, ग्लूट ब्रिज और बटरफ्लाई पोज जैसी एक्सरसाइज करते हैं. यह नजारा खास इसलिए है क्योंकि इसमें शामिल ज्यादातर लोग बुज़ुर्ग एशियाई हैं. मस्जिद के योगा इंस्ट्रक्टर जफर कायानी के मुताबिक, "यह बुजुर्ग एशियाई मर्दों के लिए बहुत अनोखी बात है. वे यहां अपनी रूहानी सेहत के लिए आते हैं और साथ ही शारीरिक कसरत और मानसिक सुकून भी पाते हैं. इसके अलावा वे एक-दूसरे से जुड़ते हैं."

यह भी पढ़ें: Anti Conversion Laws पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; मोदी सरकार समेत 12 राज्यों को किया तलब

Add Zee News as a Preferred Source

इन योगा सेशनों की शुरुआत ब्रैडफोर्ड की तीन मस्जिदों में कुछ गिने-चुने लोगों के साथ हुई थी, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में यह पहल तेजी से चर्चा में आ गई. इन क्लासेज को प्रमोट करने वाला एक टिकटॉक वीडियो वायरल हो गया, जिसे अब तक लगभग 20 लाख बार देखा जा चुका है. इसके बाद हर सेशन में आने वालों की संख्या बढ़कर सैकड़ों के करीब पहुंच गई है. इस वायरल वीडियो के बाद न सिर्फ ब्रिटेन, बल्कि मलेशिया और कनाडा जैसे देशों से भी मस्जिदों ने संपर्क किया है. वहां की मस्जिदों ने पूछा है कि वे अपने यहां भी इसी तरह की पहल कैसे शुरू कर सकते हैं.

मस्जिद में इबादत के बाद होती है एक्सरसाइज

'गार्जियन' ने मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के हवाले से बताया कि "उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह इतना वायरल होगा. यह तो बस एक सामान्य वीडियो था, ताकि ज्यादा लोग जुड़ें. यह ब्रैडफोर्ड से शुरू हुआ और अगर यह दुनिया भर में फैलता है, तो हमें लगता है कि यह एक सकारात्मक बदलाव है." इन क्लासेज में 50 से 80 साल की उम्र के पुरुष शामिल होते हैं और सभी की शारीरिक क्षमताएं अलग-अलग हैं. इलियास बताते हैं कि लोग यहां खुद को सहज महसूस करते हैं. वे पहले से नमाज के लिए मस्जिद आते हैं और नमाज के बाद जैसे कपड़ों में होते हैं, वैसे ही क्लास में शामिल हो जाते हैं.

सेशन की शुरुआत स्ट्रेचिंग से होती है और फिर धीरे-धीरे कठिन एक्सरसाइज कराई जाती हैं. अब तक लोगों ने अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत में सुधार महसूस किया है. एक रिटायर्ड बुजुर्ग दुकानदार ने बताया कि पहले उनके पूरे शरीर में दर्द रहता था, लेकिन अब चलने और कसरत करने से हालत बेहतर हो गये हैं. हाल ही में उनके दिल में पेसमेकर लगाया गया है, लेकिन नियमित गतिविधि की वजह से उन्हें कोई खास परेशानी महसूस नहीं होती है.

जफर कायानी का मानना है कि ये क्लासेज सार्वजनिक स्वास्थ्य और एनएचएस के लिए भी फायदेमंद हो सकती है. 2024 में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एशियाई समुदाय के पुरुषों में शारीरिक सक्रियता का स्तर औसत से कम है. कायानी कहते हैं कि शुरुआत में दर्द और तकलीफ होती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद लोग आसानी से एक्सरसाइज करने लगते हैं. इससे डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर भी कम हो सकते हैं.

योगा क्लास से लोगों में बढ़ा मेल-मिलाप

हालांकि, कसरत पर फोकस रहता है, लेकिन सेशन का माहौल हल्का-फुल्का होता है. कायानी के मुताबिक, लोगों को मेन ऑफ स्टील कहते हैं और हंसी-मजाक के साथ क्लास चलाते हैं. आखिर में वे सभी से आंखें बंद कर गहरी सांस लेने और गर्म जगह पर छुट्टियां मनाने की कल्पना करने को कहते हैं. फिर अचानक कहते हैं, "आंखें खोलिए, आप फिर से गीले ब्रैडफोर्ड में हैं और पूरा कमरा हंसी से गूंज उठता है."

ब्रैडफोर्ड यूथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप के मैनेजर कहते हैं कि इन सेशनों से दोस्ती बढ़ी है और अकेलेपन से निपटने में मदद मिली है. वहीं, मोहम्मद इलियास का कहना है कि इस कामयाबी के बाद मस्जिद को सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि एक सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें औरतों के लिए योगा क्लास और नौजवानों के लिए क्लब शुरू करने का विचार भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: मदरसों के साथ उसके संचालकों के निजी बैंक खातों की भी होगी जांच; आदेश से भड़के मुसलमान!