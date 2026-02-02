Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3095803
Zee SalaamMuslim Worldक्या ब्रिटेन की मस्जिद में योगा की चल रही क्लास; फोटो वायरल होने पर उठ रहे सवाल?

क्या ब्रिटेन की मस्जिद में योगा की चल रही क्लास; फोटो वायरल होने पर उठ रहे सवाल?

Yoga in UK Mosque: ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड स्थित जामिया उस्मानिया मस्जिद चर्चा का विषय बनी हुई है. इस मस्जिद में नमाज के बाद बुज़ुर्गों के लिए योगा क्लास चलाई जा रही है. इस पहल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं. यह पहल सेहत, मेल-जोल और मानसिक सुकून को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया गया था, जिसे अब दूसरे धर्म के लोग भी शुरू करने की योजना बना रहे हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:22 PM IST

Trending Photos

ब्रेडफोर्ड की मस्जिदों में योगा क्लासेज को लेकर सवाल (PC- theguardian)
ब्रेडफोर्ड की मस्जिदों में योगा क्लासेज को लेकर सवाल (PC- theguardian)

UK Mosque News: इस्लाम और मुसलमानों की दुनियाभर में एक कट्टरपंथी और सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले के तौर पर छवि पेश की जाती रही है. भारत, यूरोप समेत कई मुल्कों में मुसलमानों को लगातार मजहबी पहचान की वजह से टार्गेट किया जाता रहा है और मस्जिदों को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई. लेकिन यूनाइटेड किंगडम के ब्रैडफोर्ड की एक मस्जिद से ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने मस्जिदों को निशाना बनाने वालों की कलई खोल दी है. 
 
ब्रैडफोर्ड की एक मस्जिद में न सिर्फ इबादत की जाती है, बल्कि जिस्मानी और जेहनी मजबूती के लिए काम किया जाता है. नमाज के बाद आमतौर पर जहां बुजुर्ग और दूसरे नमाजी अपने-अपने घरों की ओर लौट जाते हैं, वहीं यहां कुछ अलग नजारा देखने को मिलता है. ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर की जामिया उस्मानिया मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद बुज़ुर्ग नमाजी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, घर जाने के लिए नहीं बल्कि योगा करने के लिए.

मस्जिद की खास पहल सोशल मीडिया पर वायरल
दोपहर को जोहर की नमाज खत्म होते ही ज्यादातर रिटायर्ड बुजुर्ग मर्द मस्जिद के बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां 45 मिनट की साप्ताहिक योगा क्लास होती है. यहां वे स्क्वैट्स, ग्लूट ब्रिज और बटरफ्लाई पोज जैसी एक्सरसाइज करते हैं. यह नजारा खास इसलिए है क्योंकि इसमें शामिल ज्यादातर लोग बुज़ुर्ग एशियाई हैं. मस्जिद के योगा इंस्ट्रक्टर जफर कायानी के मुताबिक, "यह बुजुर्ग एशियाई मर्दों के लिए बहुत अनोखी बात है. वे यहां अपनी रूहानी सेहत के लिए आते हैं और साथ ही शारीरिक कसरत और मानसिक सुकून भी पाते हैं. इसके अलावा वे एक-दूसरे से जुड़ते हैं."

यह भी पढ़ें: Anti Conversion Laws पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; मोदी सरकार समेत 12 राज्यों को किया तलब

Add Zee News as a Preferred Source

इन योगा सेशनों की शुरुआत ब्रैडफोर्ड की तीन मस्जिदों में कुछ गिने-चुने लोगों के साथ हुई थी, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में यह पहल तेजी से चर्चा में आ गई. इन क्लासेज को प्रमोट करने वाला एक टिकटॉक वीडियो वायरल हो गया, जिसे अब तक लगभग 20 लाख बार देखा जा चुका है. इसके बाद हर सेशन में आने वालों की संख्या बढ़कर सैकड़ों के करीब पहुंच गई है. इस वायरल वीडियो के बाद न सिर्फ ब्रिटेन, बल्कि मलेशिया और कनाडा जैसे देशों से भी मस्जिदों ने संपर्क किया है. वहां की मस्जिदों ने पूछा है कि वे अपने यहां भी इसी तरह की पहल कैसे शुरू कर सकते हैं.

मस्जिद में इबादत के बाद होती है एक्सरसाइज 
'गार्जियन' ने मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के हवाले से बताया कि "उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह इतना वायरल होगा. यह तो बस एक सामान्य वीडियो था, ताकि ज्यादा लोग जुड़ें. यह ब्रैडफोर्ड से शुरू हुआ और अगर यह दुनिया भर में फैलता है, तो हमें लगता है कि यह एक सकारात्मक बदलाव है." इन क्लासेज में 50 से 80 साल की उम्र के पुरुष शामिल होते हैं और सभी की शारीरिक क्षमताएं अलग-अलग हैं. इलियास बताते हैं कि लोग यहां खुद को सहज महसूस करते हैं. वे पहले से नमाज के लिए मस्जिद आते हैं और नमाज के बाद जैसे कपड़ों में होते हैं, वैसे ही क्लास में शामिल हो जाते हैं.

सेशन की शुरुआत स्ट्रेचिंग से होती है और फिर धीरे-धीरे कठिन एक्सरसाइज कराई जाती हैं. अब तक लोगों ने अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत में सुधार महसूस किया है. एक रिटायर्ड बुजुर्ग दुकानदार ने बताया कि पहले उनके पूरे शरीर में दर्द रहता था, लेकिन अब चलने और कसरत करने से हालत बेहतर हो गये हैं. हाल ही में उनके दिल में पेसमेकर लगाया गया है, लेकिन नियमित गतिविधि की वजह से उन्हें कोई खास परेशानी महसूस नहीं होती है.

जफर कायानी का मानना है कि ये क्लासेज सार्वजनिक स्वास्थ्य और एनएचएस के लिए भी फायदेमंद हो सकती है. 2024 में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एशियाई समुदाय के पुरुषों में शारीरिक सक्रियता का स्तर औसत से कम है. कायानी कहते हैं कि शुरुआत में दर्द और तकलीफ होती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद लोग आसानी से एक्सरसाइज करने लगते हैं. इससे डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर भी कम हो सकते हैं.

योगा क्लास से लोगों में बढ़ा मेल-मिलाप
हालांकि, कसरत पर फोकस रहता है, लेकिन सेशन का माहौल हल्का-फुल्का होता है. कायानी के मुताबिक, लोगों को मेन ऑफ स्टील कहते हैं और हंसी-मजाक के साथ क्लास चलाते हैं. आखिर में वे सभी से आंखें बंद कर गहरी सांस लेने और गर्म जगह पर छुट्टियां मनाने की कल्पना करने को कहते हैं. फिर अचानक कहते हैं, "आंखें खोलिए, आप फिर से गीले ब्रैडफोर्ड में हैं और पूरा कमरा हंसी से गूंज उठता है."

ब्रैडफोर्ड यूथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप के मैनेजर कहते हैं कि इन सेशनों से दोस्ती बढ़ी है और अकेलेपन से निपटने में मदद मिली है. वहीं, मोहम्मद इलियास का कहना है कि इस कामयाबी के बाद मस्जिद को सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि एक सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें औरतों के लिए योगा क्लास और नौजवानों के लिए क्लब शुरू करने का विचार भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: मदरसों के साथ उसके संचालकों के निजी बैंक खातों की भी होगी जांच; आदेश से भड़के मुसलमान!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

United Kingdom NewsBradford MosquePilates Classmuslim news

Trending news

United Kingdom News
क्या ब्रिटेन की मस्जिद में योगा की चल रही क्लास; फोटो वायरल होने पर उठ रहे सवाल?
Madrasas
मदरसों के साथ उसके संचालकों के निजी बैंक खातों की भी होगी जांच; आदेश से भड़के मुसलमान
Delhi news
Anti Conversion Laws पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; मोदी सरकार समेत 12 राज्यों को किया तलब
UP News
'योगी जी एडमिशन करा देंगे', जनता दर्शन में मासूम अनाबिया की बात ने जीता दिल
Arshad Madni
हम यहीं पैदा हुए यहीं दफ्न होंगे, जो देश छोड़कर जा रहे उनके बारे में भी सोचे सरकार
UP News
बांकेबिहारी मंदिर में मुस्लिम को रेलिंग का ठेका देने पर बवाल; समिति ने कहा चुप रहो!
muslim news
पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ शुरू किया 'जिहाद', इतने मिलियन बच्चे होंगे टारगेट पर
gariaband news
आरिफ, सलीम और इमरान पर जानलेवा हमला, सांप्रदायिक झड़प के बाद तनाव
UAE News
UAE के खगोलविदों ने बताया रमजान कब होगा शुरू, 17 फरवरी को क्यों नहीं दिखेगा चांद?
gonda news
“मुझे भारत बुला लो, वरना जान दे दूंगा”, गोंडा के युवक की सऊदी अरब से दर्दभरी पुकार