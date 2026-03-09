मुजफ्फरनगर में नमाज पढ़ने जा रहे मौलाना की पिटाई, भाई अब्दुल रहमान ने की ये मांग

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldमुजफ्फरनगर में नमाज पढ़ने जा रहे मौलाना की पिटाई, भाई अब्दुल रहमान ने की ये मांग

Uttar Pradesh News: मुजफ्फरनगर में नमाज पढ़ने जा रहे एक मौलाना को कुछ युवकों ने पिटाई की, जिसके बाद मौलाना को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया. घायल मौलाना को मेरठ रेफर कर दिया गया है. वहीं, पीड़ित मौलाना के भाई ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो मामला तूल पकड़ सकता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:32 AM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद के इमाम को धार्मिक आधार पर नाम पूछकर मारपीट की गई और इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक मौलाना को कुछ युवक पीट रहे हैं, जब मौलाना जान बचाकर भागने की कोशिश की, तो एक आरोपी ने पत्थर से सिर पर मारा, जिसके बाद मौलाना बेहोस होकर सड़क पर ही गिर गए. 

घटना के बाद पीड़ित मौलाना का भाई अब्दुल रहमान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि उनके भाई (पीड़ित मौलाना) को मेरठ रेफर कर दिया गया, जिनकी पसलियों में, कमर पर और सिर पर गंभीर चोट आई हैं. अब्दुल रहमान ने इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. अब्दुल रहमान ने बताया कि उनका भाई पीर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी कुछ युवकों ने उन्हें रोका और नाम पूछा, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की. अब्दुल रहमान ने बताया कि इस घटना में शामिल सभी आरोपी RSS और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं. 

अब्दुल रहमान ने बताया कि मुकदमा वापिस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि उनके पास घटना की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें 5-6 आरोपी बुरी तरह से मौलाना की पिटाई करते दिख रहे हैं. अब्दुल रहमान दो आरिपयों के नाम बताया, जिनका नाम हर्ष और बसंत है, बाकी आरोपी के नाम पुलिस को पता है, जिनकी तलाश की जा रही है. 

About the Author
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsMuzaffarnagar Maulana Assault Caseminority newsToday News

मुजफ्फरनगर में नमाज पढ़ने जा रहे मौलाना की पिटाई, भाई अब्दुल रहमान ने की ये मांग
