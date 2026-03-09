मुजफ्फरनगर में नमाज पढ़ने जा रहे मौलाना की पिटाई, भाई अब्दुल रहमान ने की ये मांग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद के इमाम को धार्मिक आधार पर नाम पूछकर मारपीट की गई और इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक मौलाना को कुछ युवक पीट रहे हैं, जब मौलाना जान बचाकर भागने की कोशिश की, तो एक आरोपी ने पत्थर से सिर पर मारा, जिसके बाद मौलाना बेहोस होकर सड़क पर ही गिर गए.

घटना के बाद पीड़ित मौलाना का भाई अब्दुल रहमान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि उनके भाई (पीड़ित मौलाना) को मेरठ रेफर कर दिया गया, जिनकी पसलियों में, कमर पर और सिर पर गंभीर चोट आई हैं. अब्दुल रहमान ने इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. अब्दुल रहमान ने बताया कि उनका भाई पीर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी कुछ युवकों ने उन्हें रोका और नाम पूछा, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की. अब्दुल रहमान ने बताया कि इस घटना में शामिल सभी आरोपी RSS और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं.

अब्दुल रहमान ने बताया कि मुकदमा वापिस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि उनके पास घटना की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें 5-6 आरोपी बुरी तरह से मौलाना की पिटाई करते दिख रहे हैं. अब्दुल रहमान दो आरिपयों के नाम बताया, जिनका नाम हर्ष और बसंत है, बाकी आरोपी के नाम पुलिस को पता है, जिनकी तलाश की जा रही है.