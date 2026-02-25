US-ईरान में जंग के मंडराते खतरे के बीच मोदी का इसराइल दौरा; भारत किसके साथ?

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय इसराइल दौरे पर हैं. वो 25-26 फरवरी तक इज़राइल के स्टेट विज़िट पर रहेंगे. साल 2017 में इसराइल का दौरा करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे. उसके बाद ये दूसरी बार है जब 9 साल बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर इसराइल के दौरे पर हैं.

मिडिल ईस्ट में इसराइल-फिलिस्तीन झगड़े में भारत की विदेश नीति हमेशा से फिलिस्तीनियों के समर्थन की रही है, लेकिन केंद्र की पूर्वर्ती अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या नरेन्द्र मोदी की सरकार, दोनों ने भारत के स्थापित विदेश नीति से हटकर फिलिस्तीन से ज्यादा इजराइल को वरीयता दी है. इसकी ख़ास वजह ये भी है कि केंद्र की भाजपा सरकार हो या इसराइल की नेत्यनेयाहू की सरकार दोनों अपने- ओने देश में हार्डकोर दक्षिणपंथी दल और उनकी सरकारों के नेता हैं.

हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक़्त इसराइल दौरा इसलिए ख़ास माना जा रहा है कि अभी ईरान और अमेरिका में किसी भी वक़्त जंग छिड़ जाने की नौबत बनी हुई है. जंग की पोस्सिब्लिटी को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश भी जारी कर दिया है.

अमेरिका और ईरान के बीच के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के तट के पास एक बड़ी नेवल फोर्स तैनात कर दी है, और दोनों देश के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के रास्ते लगभग ख़त्म हो चुके हैं. अमेरिका ने भूमध्य सागर में एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात किया है. अगर इस इलाके में जंग शुरू होती है, अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो ईरान जवाबी कार्रवाई के तहत इज़राइल के अरब देशों में US मिलिट्री को निशाना बना सकता है, जहां लाखों भारतीय रहते हैं. वो वहां नौकरी या कारोबार कर हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं.

जंग की नौबत में भारतीय नागरिकों को जल्दबाजी में भारत लौटना होगा. पहले से ही भीषण बेरोजगारी का दंश झेल रहे देश में अतिरिक्त लोगों के लिए रोजगार पैदा करने का अचानक संकट पैदा हो जाएगा और विदेशी मुद्रा भारत आना बंद होगा, ये अलग नुक्सान होगा. भारत अगर इसराइल को अपना मित्र देश मानता है, और वहां से सामरिक महत्व के ज़रूरी हथियार खरीदता है, तो ईरान भारत का उससे भी बड़ा स्वाभाविक पार्टनर देश रहा है. भारत किसी भी देश का खुला समर्थन या विरोध करने की स्थिति में नहीं है. देश में अपने वोटर्स को लुभाने और लामबंद करने के लिए सरकार चाहे जितना इसराइल से रिश्तेदारी निभाने का दावा करे लेकिन भूराजनैतिक परिस्थितियां बिलकुल अलग है, जिसे सरकार किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती है. भारत इस मामले में हमेशा ईरान का समर्थक रहा है.

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भारतीय थिंक-टैंक के कबीर तनेजा कहते हैं, नई दिल्ली इस क्षेत्र में किसी भी सूरत में लड़ाई नहीं देखना चाहेगी. तनेजा ने कहा कि भारत सिर्फ इज़राइली मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने में दिलचस्पी रखता है.नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपने नॉन-अलाइंटमेंट के इतिहास को देखते हुए किसी भी फॉर्मल अलायंस में शामिल होने में हिचकिचाएगा. यहाँ फॉर्मल अलायंस का आशय उस गठबंधन से हैं जो अमेरिका- ईरान में तनाव के बाद शिया देश ईरान और सुन्नी मुल्क अरब के दो विरोधी आकर लेता हुआ दिखाई दे रहा है.

दूसरी तरफ इस वक़्त टैरिफ वार की वजह से भारत के रिश्ते भी अमेरिका के साथ अच्छे नहीं है. मोदी ट्रम्प को अपना जितना भी अच्छा दोस्त और लंगोटिया यार बता लें लेकिन मोदी की ट्रम्प से घाटे की दोस्ती की पोल खुल चुकी है. संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार की विदेश नीति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है.

इसलिए उम्मीद की जा रही है कि मोदी और बेंजामिन की मुलाकात और दोनों देशों के बीच कोई भी करार भरत के हित को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा.

इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार को तेल अवीव में दो दिन के सरकारी दौरे पर पहुंचने पर दिल से स्वागत किया. दोनों देशों के बीच कल टेक्नोलॉजी, वॉटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टैलेंट पार्टनरशिप और दूसरे सेक्टर में कई करार हो सकते हैं.

बुधवार को इज़राइली संसद, नेसेट को संबोधित करते हुए, PM मोदी ने 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के आतंकवादी हमले में मारे गए हर व्यक्ति के लिए इज़राइल के लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई. PM मोदी ने कहा कि कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकता और कोई भी चीज़ आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती. मोदी ने कहा कि उनका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इज़राइल को ऑफिशियली मान्यता दी थी और कहा कि वह उस ज़मीन पर लौटकर बहुत खुश हैं. भारत ने 17 सितंबर, 1950 को इज़राइल को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी".

