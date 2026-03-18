US Iran War पर ट्रंप प्रशासन में बगावत, टॉप अफसर जो केंट ने दिया इस्तीफा

US Iran War: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध जारी है. इस युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत परिवार के कई लोग शहीद हो गए. साथ ही तेहरान के कई टॉप कमांडर की भी शहीद हो गए. वहीं, इजरायल ने तेहरान पर फिर से भीषण हमला किया है. इस हमले में सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी और ईरान के दूसरे ताकतवर और कद्दावर नेता अली लारिजानी शहीद हो गए हैं.ईरान ने मिडिल ईस्ट में स्थित इजरायली ठिकानों और अमेरिकी अड्डों को भी नष्ट कर दिया है. तेहरान के जवाबी हमले के बाद अमेरिका को सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है. इस तबाही के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने सहयोगियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन NATO के सभी सदस्य देशों ने उनके अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया है.

इस युद्ध के बीच अमेरिकी प्रशासन के भीतर की दरारें अब खुलकर सामने आने लगी हैं. अब ट्रंप को उनके करीबी ने झटका दे दिया है. इसी कड़ी में नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अपने इस्तीफे के साथ, जो केंट ने एक सार्वजनिक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने ईरान के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर स्पष्ट रूप से सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ईरान से संयुक्त राज्य अमेरिका को "कोई तत्काल खतरा नहीं" था और इस टकराव को शुरू करने का फैसला गलत सलाह पर आधारित था. केंट के अनुसार, इस टकराव को बाहरी दबावों और गलत जानकारियों के आधार पर भड़काया गया था.

अपनी चिट्ठी में बीवी का किया जिक्र

अपनी चिट्ठी में केंट ने आरोप लगाया कि इजरायल के उच्च-रैंकिंग अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के कुछ प्रभावशाली वर्गों ने ऐसी जानकारी फैलाई, जिससे अमेरिकी प्रशासन को यह विश्वास हो गया कि ईरान एक बड़ा खतरा है. उन्होंने इसे एक "भ्रामक कहानी" बताया और तर्क दिया कि इसने अमेरिका की "अमेरिका फर्स्ट" नीति को कमज़ोर किया है. जो केंट ने पहले अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज और CIA में सेवा दी थी. उन्होंने अपने निजी अनुभवों का भी ज़िक्र किया. उनकी पत्नी शैनन केंट 2019 में सीरिया में एक आत्मघाती हमले में मारी गई थीं. केंट ने कहा कि उन्होंने युद्ध की मानवीय कीमत को अपनी आंखों से देखा है और वे ऐसे टकरावों का समर्थन नहीं कर सकते जो अमेरिकी नागरिकों के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति न करते हों.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने क्या कहा?

अपने पत्र में उन्होंने आगे लिखा कि वे अगली पीढ़ी को ऐसे युद्धों में भेजने के खिलाफ हैं, जो न तो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं और न ही अमेरिकी लोगों की जान की कुर्बानी को सही ठहराते हैं. वहीं, इसके ठीक उलट केंट के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी की कि उनका जाना "अच्छा" है. ट्रंप ने कहा कि उन्हें हमेशा से लगता था कि केंट सुरक्षा मामलों में "कमज़ोर" हैं. उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान एक बड़ा खतरा है. एक ऐसा तथ्य, जैसा कि उन्होंने बताया, जिसे दुनिया भर के कई देश स्वीकार करते हैं.

यह भी पढ़ें:- पूरी दुनिया में दादागिरी करने वाले ट्रम्प क्यों बन गए भीगी बिल्ली; इस वजह से दोस्तों ने छोड़ा साथ