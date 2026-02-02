पाकिस्तान अश्लील वीडियो: ब्लैकमेल करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, 600 वीडियो बरामद

Pakistan News: पाकिस्तान में नाबालिग बच्चों के फोन पर सेक्सुअल वीडियो भेजकर शोषण करने से जुड़े एक मामले का खुलासा हुआ है. पाकिस्तान के अधिकारियों ने नाबालिग बच्चों की अश्लील वीडियो लीक करने की धमकी देने, ब्लैकमेल करने और पैसे ऐंठने वाले नेटवर्क का खुलासा किया. अधिकारियों ने इससे जुड़े एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है. साथ ही अधिकारियों ने शोषण के 600 से ज्यादा वीडियो बरामद किए गए हैं. अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि संदिग्ध और डार्क वेब नेटवर्क के बीच संभावित लिंक का पता लगाने के लिए जांच बढ़ा दी गई है.

"द एक्सप्रेस ट्रिब्यून" के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चों से यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान तैमूर महमूद के तौर पर हुई है. तैमूर महमूद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरी का रहने वाला है, जिसे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने रावलपिंडी में हिरासत में लिया था.

अधिकारियों के मुताबिक आरोपी महमूद ने कथित तौर पर कम उम्र के लड़कों को लुभाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़की बनकर काम किया और बाद में उनका इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि आरोपी महमूद के मोबाइल फोन से मिले डेटा से पता चला कि वह अपने साथियों की मदद से कई WhatsApp ग्रुप के जरिए लोकल और इंटरनेशनल बच्चों के वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहा था.

अधिकारियों ने आगे कहा कि महमूद लगातार नाबालिगों को ब्लैकमेल कर रहा था और अलग-अलग मकसदों के लिए पीड़ितों से पैसे ऐंठने में भी शामिल था. महमूद और WhatsApp ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ देश के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट (PECA) के तहत एक फॉर्मल केस दर्ज किया गया है।

NCCIA अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में एक डिटेल्ड जांच चल रही है, आने वाले दिनों में और आरोपियों की गिरफ्तारी होने की उम्मीद है. NCCIA के अधिकारियों ने कहा कि इस अपराध में मदद करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में एक अलग ऑपरेशन में, NCCIA ने 25 जनवरी को इस्लामाबाद के PWD इलाके में छापा मारा और शोएब नाम के एक संदिग्ध को एक नाबालिग से जुड़ा अश्लील कंटेंट फैलाने के आरोप में पकड़ा. उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें कथित तौर पर बच्चों के और वीडियो थे। उसके खिलाफ PECA के तहत केस दर्ज किया गया, और उसकी गतिविधियों की जांच जारी है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि बरामद सभी डिवाइस को पूरी जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है, और और सबूत सामने आने की उम्मीद है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण के बढ़ते मामले को देखते हुए, इन मामलों पर काबू पाने के लिए NCCIA ने बीते 30 जनवरी को एक AI-इनेबल्ड इन्वेस्टिगेटिव टूल लॉन्च किया, जिसका मकसद पाकिस्तान की ऑनलाइन बच्चों के यौन शोषण और गलत व्यवहार के मामलों का पता लगाने, उनकी जांच करने की क्षमता को बढ़ाना है.