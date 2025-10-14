Hamas के मृत बंधकों में हैं नेपाल के बिपिन जोशी का नाम, फिलिस्तीनी संगठन ने जारी की लिस्ट

Bipin Joshi death in Gaza: नेपाल के एक 20 वर्षीय छात्र बिपिन जोशी को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के दौरान कैदी बना लिया था. अब इजरायल और गज़ा के बीच सीजफायर होने के बाद कैदियों की अदला बदली हुई है. इस दौरान हमास ने मृत कैदियों के नाम जारी किए हैं, जिनमें नेपाल का छात्र बिपिन जोशी का नाम भी शामिल है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Bipin Joshi death in Gaza: गज़ा और इजरायल के बीच सीजफायर समझौता हो गया है. इस समझौते की शर्तों को लागू भी किया जा रहा है. इन्हीं शर्तों के तहत इजरायल और हमास ने कैदियों की अदला बदली की. बीते सोमवार (13 अक्टूबर) को हमास ने 20 बंधकों को रिहा किया. साथ ही हमास ने चार मृत बंधकों के नाम जारी किए हैं. इनमें एक मृत नेपाल का नागरिक भी है, जिनका नाम बिपिन जोशी है. इन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को कैदी बना लिया था.
हमास ने मृत बंधकों के नाम जारी करने के बाद कहा कि सोमवार को मृतकों के शव भी सौंप दिए जाएंगे. चारों मृतकों की पहचान बिपिन जोशी, गाय इलुज़, योसी शराबी और डैनियल पेरेट्ज़ के रूप में हुई है. नेपाल के रहने वाले बिपिन जोशी एक कृषि छात्र थे. इसी पढ़ाई से जुड़े तकनीक को सिखने के लिए वह इजरायल गए थे. वह इजरायल के किबुत्ज़ अलुमिम में एक खेत में काम कर रहे थे.
मृतक बिपिन जोशी की उम्र 22 वर्ष थी. यह अस्पष्ट नहीं हो पाया है कि बिपिन की मौत हमास के कैद में कब हुई. बता दें कि हमास ने कई बार यह चेतावनी जारी की थी कि इजरायली बमबारी की वजह से कैदियों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो रहा है. हमास ने इजरायली बमबारी से कैदियों की जान को खतरा होने का भी जानकारी दी थी. बिपिन जोशी के परिवार वाले इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से मिलने और तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर में प्रदर्शन कर रहे परिवारों के साथ शामिल होने इजरायल गए थे.
गौरतलब है कि इजरायल ने लगभग दो सालों तक भीषण बमबारी करके गज़ा को खंडहर में तब्दील कर दिया. ऐसे में हमास के लिए कैदियों को सुरक्षित रख पाना मुश्किल था. वहीं, इजरायल में कैदियों के परिवार वाले लगातार प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर सीजफायर के लिए दबाव बना रहे थे. लेकिन इजरायली सेना लगातार गज़ा में जंग लड़ रही थी. इस दौरान गज़ा के लगभग 70 हजार लोग मारे गए, जो आधिकारिक आंकड़ा है. गज़ा पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट का कहना है कि गज़ा में इजरायल ने लाखों फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है.