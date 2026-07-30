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नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा से पहले मिला था बड़ा अलर्ट, फिर क्यों नहीं जागी सरकार? जानें पूरी कहानी

Nepal Police Imposed Curfew in Sunsari-Siraha: सावन के महीने में बोल बम जुलूस के दौरान तेज आवाज में आपत्तिजनक गाना बजाने को लेकर नेपाल के सुनसारी जिले में हिंदू-मुस्लिम समुदाय में तनाजा खड़ा हो गया, और इलाके में हिंसक झड़प शुरू हो गई. मामले संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने दो जिलों में कर्फ्यू नाफिज रक दिया है. फिलहाल इलाके में अम्नो-अमान कायम है, और हालात मामूल पर लौट रहे हैं.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 30, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:16 PM IST
नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा से पहले मिला था बड़ा अलर्ट, फिर क्यों नहीं जागी सरकार? जानें पूरी कहानी
Image Credit: हिंसा के बाद नेपाल ने दो जिलों में लागू किया कर्फ्यू (PC-सोशल मीडिया)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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