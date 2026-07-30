/नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा से पहले मिला था बड़ा अलर्ट, फिर क्यों नहीं जागी सरकार? जानें पूरी कहानी

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Nepal Violence: नेपाल के दक्षिणी इलाकों में सांप्रदायिक तनाव ने खतरनाक मोड़ ले लिया है, इसकी वजह से हुकूमत ने दो सीमावर्ती जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है. हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच शुरू हुआ तनाजे ने अब अम्नो-अमान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. हालात को काबू में रखने के लिए इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह मुस्तैद हैं, जबकि हुकूमत लगातार हालात की निगरानी कर रही है ताकि किसी भी तरह की नई नाखुशगवार वाकये को रोका जा सके.
नेपाल के सिराहा जिले के जिला इंतजामिया ने गुरुवार (30 जुलाई) को दोपहर दो बजे से अगले हुक्म तक कुछ इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया. यह फैसला उस वक़्त लिया गया, जब प्रशासन को अंदेशा हुआ कि हालिया तनाव दूसरे इलाकों तक फैल सकता है और इससे सार्वजनिक अमन भंग होने का ख़तरा पैदा हो सकता है. इंतजामिया का कहना है कि ज़िला सुरक्षा समिति की सिफारिश के बाद यह कदम उठाया गया है.
इन जगहों पर लगाया गया है सख्त कर्फ्यू
इंतजामिया की ओर से जारी हुक्म के मुताबिक, कर्फ्यू का दायरा गोलबाजार नगरपालिका-3 के कसाहा खोला से लेकर पश्चिम में चोहरवा चौक तक रखा गया है. वहीं उत्तर में सैनिक चौक से लेकर दक्षिण में रामप्रताप रामप्रसाद तमांग जनता मल्टीपल डिग्री कॉलेज के आसपास तक यह पाबंदी लागू रहेगी. इंतजामिया ने साफ कहा है कि कर्फ्यू का खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
उधर, सुनसरी जिले के कई हिस्सों में पहले से लागू कर्फ्यू भी गुरुवार को जारी रहा. सुनसरी और सिराहा दोनों जिले भारत के बिहार राज्य से सटे हुए हैं. इंतजामिया का कहना है कि हालात में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर पाबंदियां हटाना अभी मुनासिब नहीं समझा गया है.
हिंदू तंजीमों के जुलूस से शुरू हुआ तनाजा
पूरा विवाद 26 जुलाई को सुनसरी जिले की देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका-3 के कप्तानगंज इलाके में शुरू हुआ था. सावन महीने के दौरान बोलबम यात्रा के लिए हिंदू अकीदतमंद कोशी बैराज से पवित्र पानी लेकर कप्तानगंज चौक की ओर जा रहे थे. इस दौरान ऊंची आवाज में संगीत बजाया जा रहा था. पुलिस के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने तेज आवाज वाले संगीत पर एतराज जताया. इसी बात को लेकर दोनों फरीक के बीच पहले बहस हुई, फिर धक्का-मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया.
हालात बिगड़ते ही दोनों समुदायों के बड़ी तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए. उनके हाथों में लाठियां, पत्थर, बांस और लोहे की छड़ें जैसी चीज़ें थीं. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को दखल देना पड़ा. इसी दौरान पुलिस की गोली लगने से ओम प्रकाश मेहता नाम के एक युवक की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाक़े में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया.
पुलिस ने क्या कहा?
मधेश प्रांत पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता सीनियर पुलिस अधीक्षक प्रभु प्रसाद ढकाल ने बताया कि हालात पहले से बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन पूरी तरह मामूल पर आ गए हैं, यह नहीं कहे जा सकता है. उनके मुताबिक अभी भी दोबारा झड़प होने की आशंका बनी हुई है. यही वजह है कि कर्फ्यू जारी रखा गया है और सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी जा रही.
इसी बीच नेपाल के वजीर-ए-आजम बलेंद्र शाह की सदारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अहम बैठक भी गुरुवार को हुई. बैठक में सुनसरी की ताज़ा हिंसा समेत मुल्क के सुरक्षा हालात का जायजा लिया गया. परिषद ने फैसला किया कि सामाजिक सौहार्द, अमन और राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों और दूसरे संबंधित महकमों के बीच तालमेल को और मजबूत किया जाएगा.
एजेंसियों की गोपनीय रिपोर्ट पर नेपाल हुकूमत ने नहीं दिया तवज्जो
नेपाल के दैनिक अखबार 'कांतिपुर' ने अपनी रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा किया. इसमें कहा गया है कि तीन साल पहले आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की ओर से हुकूमत को एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी गई थी, इसमें दावा किया गया था कि तराई इलाकों में मजहब और जाती की बुनियाद पर फूट डालने की मुनज्जम कोशिश को लेकर पहले ही आगह किया गया था. हालांकि, रिपोर्ट में सियासत और इंतजामिया के लेवल पर फौरन दखल देने की सिफारिश की गई थी. हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक, उस रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत ज्यादा तवज्जों नहीं दी.