ट्रंप के झूठ से अमेरिका की खुली पोल, कतर पर इजरायली हमले में US की असली भूमिका उजागर

US Role in Qatar Hamas Strike: कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडरशिप पर हुए इजरायली हमले को लेकर शुरू से ही अमेरिकी प्रशासन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे. ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि इजरायल ने उन्हें नहीं बताया कि वह कतर पर हमला करने जा रहा है, लेकिन इजरायली मीडिया चैनल 12 ने खुद ट्रंप के इन दावों की पोल खोल दी है. इस चैनल ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को पहले ही इस हमले की जानकारी दे दी थी. इसके बावजूद, अमेरिका ने न तो इस ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की और न ही सार्वजनिक तौर पर आपत्ति जताई.

इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट में 3 इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि नेतन्याहू ने पिछले मंगलवार सुबह ट्रंप को फोन पर बताया था कि इजरायल कतर में मौजूद हमास प्रतिनिधिमंडल पर मिसाइल हमला करने जा रहा है. यह जानकारी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर दावा किया था कि उसे हमले की जानकारी तभी मिली जब मिसाइलें दागी जा चुकी थीं. यानी, उनके पास विरोध करने या हमला रोकने का समय नहीं था. लेकिन चैनल 12 की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है.

ट्रंप ने नहीं की हमले रोकने की कोशिश

7 इजरायली अधिकारियों ने चैनल को बताया कि अमेरिकी प्रशासन को पहले से ही हमले की योजना के बारे में पता था. हालांकि, उन्हें समय कम दिया गया, लेकिन इतना समय जरूर था कि अगर ट्रंप चाहते तो इसे रोक सकते थे. एक सीनियर इजरायली अधिकारी के मुताबिक, “मिसाइलों के दागे जाने से पहले ही ट्रंप को हमले की पूरी जानकारी थी. पहले नेतन्याहू और ट्रंप के बीच राजनीतिक स्तर पर बातचीत हुई और बाद में सैन्य माध्यमों से. ट्रंप ने हमले को रोकने की कोई कोशिश नहीं की.”

दूसरे अधिकारी ने किया चौंकाने वाला दावा

दूसरे अधिकारी ने यह भी कहा कि अमेरिका को राजनीतिक स्तर पर पर्याप्त समय पहले सूचित कर दिया गया था. अगर ट्रंप इसे रोकना चाहते, तो रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इन बयानों ने अब अमेरिका और ट्रंप की भूमिका को शक के घेरे में ला दिया है. यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने जानबूझकर आंखें मूंद लीं या फिर उसने इजरायल को इस हमले के लिए हरी झंडी दी. खासकर इसलिए कि कतर अमेरिका का अहम सहयोगी है और इस हमले ने मुस्लिम दुनिया में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा दिया है.