ट्रंप के झूठ से अमेरिका की खुली पोल, कतर पर इजरायली हमले में US की असली भूमिका उजागर
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2924793
Zee SalaamMuslim World

ट्रंप के झूठ से अमेरिका की खुली पोल, कतर पर इजरायली हमले में US की असली भूमिका उजागर

US Role in Qatar Hamas Strike: कतर में हमास प्रतिनिधिमंडल पर इजरायल के हमले को लेकर अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने ट्रंप को पहले ही योजना बता दी थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने दावा किया कि उसे हमले की जानकारी बाद में मिली.  

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:46 PM IST

Trending Photos

ट्रंप के झूठ से अमेरिका की खुली पोल, कतर पर इजरायली हमले में US की असली भूमिका उजागर

US Role in Qatar Hamas Strike: कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडरशिप पर हुए इजरायली हमले को लेकर शुरू से ही अमेरिकी प्रशासन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे. ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि इजरायल ने उन्हें नहीं बताया कि वह कतर पर हमला करने जा रहा है, लेकिन इजरायली मीडिया चैनल 12 ने खुद ट्रंप के इन दावों की पोल खोल दी है. इस चैनल ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि  इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को पहले ही इस हमले की जानकारी दे दी थी. इसके बावजूद, अमेरिका ने न तो इस ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की और न ही सार्वजनिक तौर पर आपत्ति जताई.

इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट में 3 इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि नेतन्याहू ने पिछले मंगलवार सुबह ट्रंप को फोन पर बताया था कि इजरायल कतर में मौजूद हमास प्रतिनिधिमंडल पर मिसाइल हमला करने जा रहा है. यह जानकारी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर दावा किया था कि उसे हमले की जानकारी तभी मिली जब मिसाइलें दागी जा चुकी थीं.  यानी, उनके पास विरोध करने या हमला रोकने का समय नहीं था. लेकिन चैनल 12 की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है. 

ट्रंप ने नहीं की हमले रोकने की कोशिश
7 इजरायली अधिकारियों ने चैनल को बताया कि अमेरिकी प्रशासन को पहले से ही हमले की योजना के बारे में पता था. हालांकि, उन्हें समय कम दिया गया, लेकिन इतना समय जरूर था कि अगर ट्रंप चाहते तो इसे रोक सकते थे. एक सीनियर इजरायली अधिकारी के मुताबिक, “मिसाइलों के दागे जाने से पहले ही ट्रंप को हमले की पूरी जानकारी थी. पहले नेतन्याहू और ट्रंप के बीच राजनीतिक स्तर पर बातचीत हुई और बाद में सैन्य माध्यमों से. ट्रंप ने हमले को रोकने की कोई कोशिश नहीं की.”

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे अधिकारी ने किया चौंकाने वाला दावा
दूसरे अधिकारी ने यह भी कहा कि अमेरिका को राजनीतिक स्तर पर पर्याप्त समय पहले सूचित कर दिया गया था. अगर ट्रंप इसे रोकना चाहते, तो रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इन बयानों ने अब अमेरिका और ट्रंप की भूमिका को शक के घेरे में ला दिया है. यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने जानबूझकर आंखें मूंद लीं या फिर उसने इजरायल को इस हमले के लिए हरी झंडी दी. खासकर इसलिए कि कतर अमेरिका का अहम सहयोगी है और इस हमले ने मुस्लिम दुनिया में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा दिया है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Netanyahu Trump prior knowledgeTrump lied Israel Qatar attack

Trending news

Netanyahu Trump prior knowledge
ट्रंप के झूठ से अमेरिका की खुली पोल, कतर पर इजरायली हमले में US की असली भूमिका उजागर
Jaipur Mumbai Express Shooting
‘बंदूक की नोक पर बुलवाया जय माता दी’, कोर्ट में महिला ने दी चौंकाने वाला गवाही
UP News
देवरिया में सड़कों पर क्यों उतरे हिंदू संगठन के लोग, इस जगह पढ़ा हनुमान चालीसा
operation sindoor
Operation Sindoor: मसूद अजहर तो बच गया, लेकिन घर के इतने लोगों के उड़ गए थे चीथड़े
Trump Meets Pakistan PM
इस्लामी देशों को एक मंच पर आता देख घबराए ट्रंप? सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के पीएम...'
gaza
Gaza: COI का नेतन्याहू पर गंभीर इल्जाम, गाजा में किए हैं ये चार अपराध
Pakistan News
फजल उर रहमान ने UN में पाकिस्तान की खोल दी पोल,अपने ही नागरिकों पर बमबारी का इल्जाम
Vivek Agnihotri
Vivek Agnihotri के साथ सोशल मीडिया पर यूजर ने ले लिए मज़े; बोला, इस बात का लिया बदला
I Love Muhammad
I Love Muhammad लिखने पर गिरफ्तारी; नाराज हुए कानपुर के शहर-ए-काज़ी; दिया बड़ा बयान
ceasefire deal among hamas and israel
मुस्लिम देशों से खेल रहा अमेरिका: कतर से बड़ी अपील, हमास के साथ जल्द हो बातचीत
;